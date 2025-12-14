“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Edgar "N" es identificado como operador de segundo nivel de la estructura criminal ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa. | SSPC

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza de los Cabrera Sarabia durante la continuación de la audiencia realizada este sábado 13 de diciembre.

En la diligencia, realizada desde el penal del Altiplano, la representante social solicitó la vinculación a proceso del detenido, sin embargo, la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Es así que la audiencia de imputación se aplazó 144 horas, por lo que se prevé que se realice la siguiente semana, donde se definirá si son vinculados a proceso.

Cabe señalar que durante la audiencia inicial -realizada este viernes- se decretó una suspensión debido a que “El Limones” y los cinco presuntos operadores de la red que lideraba solicitaron ser representados por abogados particulares y no por los de oficio.

Delitos que le imputan a “El Limones”

Los cinco presuntos sujetos a las órdenes de "El Limones" fueron detenidos tras una serie de cateos simultáneos en Durango y Coahuila | X / @OHarfuch, SSPC

La Fiscalía General de la República acusa a “El Limones” por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Edgar “N”, identificado como presunto operador financiero de los Cabrera Sarabia, fue detenido tras ejecutar una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el estado de Durango.

Infobae México pudo conocer que autoridades federales lo señalan por presuntamente financiar células delictivas en Torreón, Coahuila, en conjunto con la familia de “Los Herrera” de Durango.

Además, el grupo criminal es identificado como los responsables de realizar amenazas y extorsiones en contra de comerciantes de pollos y ganaderos del municipio de Agua del Río en Chihuahua.

Cinco detenidos formaban parte de la red liderada por “El Limones”

La cuentas y activos de Edgar "N" fueron bloqueados por la UIF recientemente, al tiempo que propiedades e inmuebles en su poder fueron asegurados por fuerzas federales. Crédito: SSPC

Cinco hombres fueron detenidos al ser identificados por autoridades federales como integrantes de la célula dirigida por “El Limones”.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, los hombres estaban relacionados con una red de extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos que operaba bajo las ordenes de Edgar “N”, identificado como jefe de plaza en La Laguna de Durango y Coahuila.

Los cinco presuntos miembros se desempeñaban como operadores logísticos, cobraban extorsiones y realizaban vigilancia.

“El Limones” se encontraba en el segundo nivel de un esquema delictiva dentro de la organización liderada por José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03″ o “El 300″, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU en marzo de 2015.

Las investigaciones refieren que el sujeto recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Las redes sociales exhibieron cómo "El Limones" agradecía al diputado Pedro Haces por nombrarlo secretario general de la CATEM Durango | X / @JJDiazMachuca, @pedroferriz3

Además, se le relaciona con la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Ante los hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el bloqueo de las cuentas bancarias y de empresas relacionadas con Edgar “N” por patrones financieros irregulares.