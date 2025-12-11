Estos son los avances en seguridad presentados por Omar García Harfuch en el Consejo Nacional

“Omar García Harfuch presentó un balance de los logros alcanzados durante su primer año de gestión. REUTERS/Raquel Cunha

En la sesión más reciente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance detallado de los resultados obtenidos durante los primeros 14 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario sostuvo que la actual estrategia, basada en la coordinación interinstitucional, ha permitido consolidar avances tangibles en materia operativa, de inteligencia y en la profesionalización de cuerpos policiales.

La reunión fue encabezada por Sheinbaum y contó con la participación de las secretarías de Defensa y Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, autoridades estatales y 32 gobernadores.

El eje del encuentro fue revisar resultados y afinar instrumentos para enfrentar delitos prioritarios, principalmente la extorsión.

La sesión del Consejo Nacional reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno para revisar avances y retos en la protección y bienestar de la población. Crédito: Gobierno de México

Los principales avances presentados por García Harfuch

A lo largo de su intervención, el titular de Seguridad desglosó los avances que, aseguró, reflejan mejoras sostenidas en la capacidad del Estado para investigar, detener y responder ante delitos de alto impacto.

Entre los principales puntos, destacó:

38,700 personas detenidas por delitos de alto impacto durante la presente administración.

20,000 armas aseguradas, producto de operaciones conjuntas entre Sedena, Marina y Guardia Nacional.

311 toneladas de droga incautadas, además del desmantelamiento de 1,700 laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Reducción del 37% en los homicidios dolosos, equivalente a 32 casos menos al día en promedio.

Más de 102,800 llamadas recibidas al 089 desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio.

600 personas detenidas por extorsión en 22 entidades federativas.

Estos resultados, subrayó Harfuch, son consecuencia directa de la colaboración entre instituciones federales, estatales y municipales.

Un acuerdo nacional contra la extorsión

García Harfuch presentó además el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, considerado un instrumento clave para combatir uno de los delitos que más afecta a ciudadanos y sectores productivos.

Se enfatizó la necesidad de fortalecer políticas y recursos para prevenir y combatir la extorsión en distintos estados.

El documento contempla:

Armonización legislativa en los estados.

Creación o fortalecimiento de áreas especializadas en extorsión dentro de las fiscalías.

Mejora operativa del número 089.

Elaboración de un manual nacional de actuación, que unifique criterios para la denuncia, investigación y persecución del delito.

El objetivo, afirmó, es dar mayor certidumbre a las víctimas y garantizar que todas las entidades operen bajo estándares equivalentes.

Se incorpora la Base Nacional de Personas Desaparecidas

El Consejo también revisó los avances en la homologación de academias policiales, certificación de agentes de investigación, modelos de unidades de investigación y formación especializada en inteligencia.

A ello se suma la actualización de los lineamientos de operación del 911 y del 089 para mejorar tiempos de respuesta.

Los gobernadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la atención a los casos de personas desaparecidas y mejorar la coordinación con la federación. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harfuch destacó la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información, lo que permitirá contar con registros verificables, coordinación más efectiva y procesos de búsqueda con mayor rigor técnico.

Finalmente, se aprobaron los ejes y criterios de operación de los fondos federales de seguridad, orientados a fortalecer capacidades estatales.

Al cierre, la presidenta Sheinbaum reiteró que las Mesas de Paz seguirán siendo el espacio fundamental de coordinación entre estados y federación: “Nos conocemos, hemos trabajado juntos y vamos a dar todavía más resultados”.