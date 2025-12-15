México

Así reaccionó Christian Nodal cuando Ángela Aguilar gritó “Amooor” en pleno concierto

La cantante finalizó su gira Libre Corazón Tour en Estados Unidos

La cantante finalizó su gira
La cantante finalizó su gira Libre Corazón Tour en Estados Unidos. (Foto: Michael Tran / AFP)

El cierre de la gira Libre Corazón de Ángela Aguilar en Las Vegas incluyó un momento que cobró notoriedad tanto en el recinto como en las redes sociales. Durante la interpretación de “Dime cómo quieres”, la artista lanzó al público la frase “Creo que en esta parte es donde debo de decir: Amooooooor” y, de inmediato, comenzó a reírse. Las cámaras enfocaron a Christian Nodal, desde un balcón, quien lucía visiblemente desconcertado, de acuerdo con numerosos internautas que señalaron el gesto a través de transmisiones y fragmentos compartidos en plataformas digitales. El artista, quien asistió como acompañante no subió al escenario en ningún momento para interpretar la colaboración que lo hizo popular junto a Ángela.

En el espectáculo, realizado el sábado 13 de diciembre, la familia Aguilar estuvo presente. Tanto Pepe Aguilar, como su hijo Leonardo y su esposa Aneliz, acompañaron el cierre de una gira marcada por la polémica. Previo al concierto, Ángela Aguilar compartió imágenes en sus redes sociales donde se registró el instante en el que Christian Nodal la acompañó tras bastidores, le dio un beso y la persignó antes de que saliera ante el público.

La gira Libre Corazón Tour representó la primera serie de presentaciones que Ángela Aguilar realizó totalmente en solitario en los Estados Unidos, tras más de una década en la industria y presentándose con su padre Pepe Aguilar. El ciclo de conciertos tenía en agenda 17 fechas en ciudades principales como Chicago, San Antonio, Houston y Denver, aunque varias funciones fueron canceladas antes de la conclusión en Las Vegas.

Según redes sociales, el inicio de la gira no habría generado el impacto esperado, ya que múltiples videos de las presentaciones circularon rápidamente en TikTok y recopilaron reacciones dispares del público, lo que presuntamente intensificó la percepción de un recibimiento frío para la artista.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha supuesto un factor de atención mediática constante desde la confirmación pública de su romance en junio de 2024 y posteriormente suboda por el civil meses más tarde. El anuncio llegó tras el reciente nacimiento de la hija del intérprete de “Botella tras botella”, con la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, lo que alimentó polémicas y especulaciones sobre la ruptura de la pareja anterior. Desde entonces, cada aparición pública, publicación o decisión profesional de la cantante es examinada de cerca y en ocasiones, celebrada o rechazada activamente, como ocurrió con este último espectáculo.

