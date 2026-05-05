Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA inicia operaciones en la infraestructura eléctrica

Con esta obra, el Tren Felipe Ángeles fortalece la conectividad al AIFA y mejora la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. (CFE)

La puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA se logró con la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ejecutó obras estratégicas en la infraestructura eléctrica para garantizar la operación del sistema.

El nuevo tramo de 41 kilómetros del tren conecta directamente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), reduciendo traslados de hasta dos horas y media a cerca de una hora.

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Proceso de construcción

Proceso de construcción. (CFE)

De 2021 a abril de 2026, la participación de la CFE se desarrolló en distintas etapas:

2021

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• Modificación de 22 cruces eléctricos por interferencias con puentes vehiculares y peatonales

• Construcción de 3.3 km de línea de media tensión aérea y 0.57 km subterránea

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• Reubicación de 1 restaurador

• Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por 59.5 millones de pesos

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2023–2024

• Modificación de 4 circuitos de media tensión de la subestación Cartagena

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• Construcción de 11.2 km de línea de media tensión subterránea

• Instalación de 1 km de red de baja tensión subterránea

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• Construcción de 3.65 km de línea aérea

• Inversión de la SICT por 141.4 millones de pesos

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2025–2026

• Atención de 11 solicitudes de media tensión para cruces en infraestructura vial

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• Construcción de 1.5 km de línea aérea y 1.8 km subterránea

• Inversión de la SICT por 13.4 millones de pesos

Para agilizar la obra ferroviaria, la CFE implementó soluciones estratégicas, incluyendo el retiro de infraestructura existente y la reconfiguración de redes en puntos de interferencia.

Los trabajos se realizaron en coordinación con la SICT y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con intervenciones prioritarias en pasos vehiculares y Centro de Transferencia Modal (CETRAM), lo que permitió avanzar con el proyecto conforme a lo programado.

La infraestructura eléctrica desarrollada por la CFE fue determinante para la entrada en operación del tren, al garantizar un suministro confiable en toda la ruta.

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