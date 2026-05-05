México

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA inicia operaciones en la infraestructura eléctrica

Con esta obra, el Tren Felipe Ángeles fortalece la conectividad al AIFA y mejora la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México

Guardar
Con esta obra, el Tren Felipe Ángeles fortalece la conectividad al AIFA y mejora la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. (CFE)
Con esta obra, el Tren Felipe Ángeles fortalece la conectividad al AIFA y mejora la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. (CFE)

La puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA se logró con la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ejecutó obras estratégicas en la infraestructura eléctrica para garantizar la operación del sistema.

El nuevo tramo de 41 kilómetros del tren conecta directamente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), reduciendo traslados de hasta dos horas y media a cerca de una hora.

PUBLICIDAD

Proceso de construcción

Proceso de construcción. (CFE)
Proceso de construcción. (CFE)

De 2021 a abril de 2026, la participación de la CFE se desarrolló en distintas etapas:

2021

PUBLICIDAD

• Modificación de 22 cruces eléctricos por interferencias con puentes vehiculares y peatonales

• Construcción de 3.3 km de línea de media tensión aérea y 0.57 km subterránea

• Reubicación de 1 restaurador

• Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por 59.5 millones de pesos

2023–2024

• Modificación de 4 circuitos de media tensión de la subestación Cartagena

• Construcción de 11.2 km de línea de media tensión subterránea

• Instalación de 1 km de red de baja tensión subterránea

• Construcción de 3.65 km de línea aérea

• Inversión de la SICT por 141.4 millones de pesos

2025–2026

• Atención de 11 solicitudes de media tensión para cruces en infraestructura vial

• Construcción de 1.5 km de línea aérea y 1.8 km subterránea

• Inversión de la SICT por 13.4 millones de pesos

Para agilizar la obra ferroviaria, la CFE implementó soluciones estratégicas, incluyendo el retiro de infraestructura existente y la reconfiguración de redes en puntos de interferencia.

Los trabajos se realizaron en coordinación con la SICT y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con intervenciones prioritarias en pasos vehiculares y Centro de Transferencia Modal (CETRAM), lo que permitió avanzar con el proyecto conforme a lo programado.

La infraestructura eléctrica desarrollada por la CFE fue determinante para la entrada en operación del tren, al garantizar un suministro confiable en toda la ruta.

.

Temas Relacionados

CFETren Felipe ÁngelesBuenavistaAIFAmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día de la Madre en México y Estados Unidos: así es como ambas culturas celebrarán a las mamás el 10 de mayo

Una coincidencia en el calendario une tradiciones distintas con raíces históricas profundas y significados compartidos

Día de la Madre en México y Estados Unidos: así es como ambas culturas celebrarán a las mamás el 10 de mayo

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Los cuerpos fueron localizados en una camioneta calcinada luego de que sicarios agredieron a policías estatales

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

La actriz responde con firmeza ante imágenes manipuladas y pide frenar contenidos sensibles en redes

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

Mujer apodada como ‘Lady Tacos’ rompe el silencio tras hacerse viral en redes sociales

La protagonista reveló el contexto real tras la difusión del clip viral

Mujer apodada como ‘Lady Tacos’ rompe el silencio tras hacerse viral en redes sociales

La primera Fábrica de IA en México tendrá la supercomputadora más poderosa de América Latina y servirá para estos fines

En un giro histórico para la administración pública, México ha puesto en marcha su Plan Nacional de Inteligencia Artificial (IA). Bajo la dirección de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)

La primera Fábrica de IA en México tendrá la supercomputadora más poderosa de América Latina y servirá para estos fines
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

El Chino Antrax: las dos versiones del asesinato del líder de sicarios del Mayo Zambada que mostrabas su vida de lujos en redes sociales

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

Sandra Cuevas lanza acusación explosiva contra Saskia Niño de Rivera por caso de Carmelita Salinas

Entorno de Olivia Bucio confirma recaída: cáncer reaparece tras superar infarto cerebral

Quién es Bella Dueñas, famosa que compartió mensaje alarmante tras denunciar amenaza de muerte

Esta es la cantidad de dinero que Paulina Rubio y Colate deberán pagar en menos de 48 horas para evitar cárcel

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso