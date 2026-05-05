Quién es Bella Dueñas, famosa que compartió mensaje alarmante tras denunciar amenaza de muerte (Foto. Jovani Pérez/ Infobae México)

Isabel Dueñas, conocida como Bella Dueñas, advierte sobre el riesgo que enfrenta tras denunciar una amenaza de muerte en sus redes sociales.

El pasado lunes 4 de mayo, la influencer mexicana publicó un video en su cuenta de Instagram donde expresa su temor por su vida y la de sus familiares, después de haber confiado en una persona cuya identidad no revela. En su mensaje, Dueñas solicita a sus seguidores apoyo y alerta: “Si me desaparecen, no dejen que sea un número más”.

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Influencer con más de 55 millones de seguidores denuncia amenaza

La popularidad de Bella Dueñas crece en plataformas como TikTok e Instagram, donde supera los 55 millones de seguidores.

En su video, la creadora de contenido explica que la amenaza surge tras confiar demasiado en alguien y que, por seguridad, grabó un testimonio que solo se difundirá si le ocurre algo. “Mis amigos influencers ya saben qué hacer, por mi parte, estaré subiendo lo más que pueda sobre este tema y trataré de subir videos como habitualmente lo hago, ya que a esto me dedico y no tengo de otra. Tal vez me puedes silenciar a mí, pero no puedes silenciar a todos”, afirma en la grabación.

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Una mujer con cabello rojizo trenzado y pecas aparece en primer plano sobre un fondo negro. Viste una chaqueta oscura con cremallera. Sus expresiones faciales varían ligeramente, indicando que está comunicando un mensaje o realizando una presentación directa. Este contenido se presenta como una declaración personal o un testimonio, donde la protagonista se dispone a compartir información de manera explícita, en línea con el título original del video que hace referencia a 'contar toda la verdad'. El formato es propio de una publicación en redes sociales.

La publicación provoca una oleada de mensajes de apoyo en la sección de comentarios. Destacan los respaldos de otros creadores como Lylo Fa y Myrna Ortega. Hasta ahora, la influencer no aclara si presentó una denuncia formal ante las autoridades, pero subraya que sus seres queridos resguardan un video con su testimonio.

Bella Dueñas: de la odontología y el taekwondo a la fama en redes

Isabel Dueñas nació el 21 de mayo de 1996 en Monterrey, Nuevo León. Se graduó en Odontología y ejerció como cirujana dentista antes de dedicarse a tiempo completo a la creación de contenido digital. Además de su carrera profesional, fue atleta de alto rendimiento en taekwondo. Logra ser subcampeona mundial, ocho veces campeona nacional y campeona panamericana, pero se retira tras una lesión en la ingle.

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Su salto a la fama se da principalmente por compartir videos sobre belleza, retos y su vida diaria. Su cabellera extensa y los consejos de cuidado personal la colocan entre las influencers más reconocidas en México. La audiencia de Dueñas destaca por la interacción constante y la viralidad de sus publicaciones.

Controversias y episodios recientes en su carrera

La figura de Bella Dueñas no está exenta de polémicas. En noviembre de 2023, comienza a documentar sucesos “paranormales” en transmisiones en vivo, lo que genera debate entre quienes creen en sus testimonios y quienes lo atribuyen a estrategias de contenido. El episodio más reciente ocurre este 4 de mayo, cuando comparte su situación de riesgo y su decisión de continuar publicando contenido, pese a la amenaza recibida.

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La influencer aclara que su ausencia temporal en redes sociales se debió al temor generado por la amenaza. Hasta el momento, no ha compartido detalles específicos sobre el presunto agresor ni sobre los motivos detrás del conflicto. Tampoco confirma si la situación ya es del conocimiento de las autoridades.

Este es el mensaje de Bella Dueñas (RS)

“Si me desaparecen, no dejen que sea un número más”: Bella Dueñas

La frase “Si me desaparecen, no dejen que sea un número más” aparece como eje de su denuncia pública. La influencer enfatiza que, aunque es posible silenciar su voz, no se puede callar a toda su comunidad. Asegura que sus amigos y familiares están informados y preparados ante cualquier eventualidad.

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El caso de Bella Dueñas vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad y los riesgos que enfrentan las figuras públicas en el entorno digital mexicano, especialmente mujeres. Mientras la influencer continúa su actividad en redes sociales, sus seguidores y colegas se mantienen atentos a cualquier actualización sobre su estado y el desarrollo de la denuncia.