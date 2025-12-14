El nutriólogo Irving “N” enfrenta proceso penal en el Altiplano , investigación por Caso Ayotzinapa continúa

El nutriólogo Irving “N” enfrenta proceso penal en el Altiplano por portación de arma y presunta posesión de droga, sin cargos directos por el caso Ayotzinapa. (Infobae México/ Jesús Avilés)

El nutriólogo Irving “N”, de 33 años, enfrenta desde el penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez un proceso penal por portación de arma de fuego y presunta posesión de droga tras un cateo en su domicilio en Iguala, Guerrero, mientras no hay cargos vinculados directamente al caso Ayotzinapa, según declaró un familiar a medios locales.

El profesional de salud, detenido el 26 de noviembre por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), fue vinculado a proceso el 3 de diciembre y permanece recluido bajo medidas de máxima seguridad.

La familia asegura que el nutriólogo nunca trabajó en las funerarias Rueda ni El Ángel ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, por lo que aseguran que se trata de vínculos adjudicados tras investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Cómo ocurrieron los hechos

El proceso penal contra Irving “N” se centra en portación de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión de pastillas consideradas presunta droga. (REUTERS/Raquel Cunha)

“Irving está muy tranquilo”, relató su familiar, quien le visitó en reclusión, y añadió que el propio nutriólogo considera que pudo haber una confusión de identidad, pues desconoce el motivo de la presunta “incriminación” por la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

El ahora detenido ingresó al sector salud en 2013 por plaza heredada y durante los hechos de septiembre de 2014 estudiaba la licenciatura en Nutrición en una universidad particular.

Según el testimonio de una familiar porporcionado a Sur Acapulco, esto lo hizo cubriendo turnos sólo fines de semana y días festivos en el centro de salud Agustín Batalla Cepeda.

Agregó que recibió su cédula profesional en 2017 y desde entonces trabajaba a tiempo completo en el centro de salud local.

El día de la intervención, la madre del nutriólogo llegó a la vivienda alrededor de las cinco de la mañana tras ser avisada por una vecina del inicio del cateo en la colonia Nicolás Bravo.

La familia señaló sospechas sobre la relación entre la revisión de la credencial de elector y el posterior cateo a una segunda propiedad familiar en la calle Ramón Corona en el centro de la ciudad, realizado una hora después por personal federal.

Respecto a la situación legal actual, el nutriólogo enfrenta una carpeta de investigación por dos delitos: “portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas” y “posesión de pastillas consideradas como presunta droga”, razón por la que el juez otorgó dos meses para la investigación complementaria y presentación de pruebas. El periodo concluye el 28 de enero de 2026.

Diferencias familiares con acciones de las autoridades

La familia de Irving “N” evalúa convocar una marcha para exigir una "investigación imparcial" y su liberación, con apoyo de trabajadores del sector salud. (REUTERS/Raquel Cunha)

Por otro lado, la familia desconoce la identidad y paradero de dos mujeres supuestamente detenidas en los mismos cateos, señalando que el nutriólogo se encontraba solo, y que la segunda vivienda estaba vacía al momento de la intervención.

Durante el operativo —según reportó un familiar a Sur Acapulco— los agentes federales se llevaron las cámaras de vigilancia del inmueble.

Aunque los sellos de aseguramiento en ambas propiedades refieren delitos de desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada, su familiar subrayó que el proceso actual contra el nutriólogo no incluye acusaciones formales por el caso Ayotzinapa.

Según Sur Acapulco, en la audiencia, se expuso que los agentes del Ministerio Público Federal afirmaron que el nutriólogo permanecería fuera para leer la orden sin testigos del cateo; la familia sostiene que no se le informó sobre la opción de presenciar el procedimiento.

La familiar señaló a Sur Acapulco que valoran la posibilidad de convocar una nueva marcha para exigir una investigación imparcial y la liberación de Irving con el respaldo de trabajadores del sector salud.

Desde octubre, la UEILCA realiza cateos y aseguramientos relacionados con funerarias Rueda y El Ángel, así como la morgue local, tras declaraciones de testigos que relacionan esos establecimientos con el caso de los 43 estudiantes.

En estos operativos, han sido aseguradas al menos seis propiedades y detenidos dos dueños de esas empresas.