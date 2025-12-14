México

El nutriólogo Irving “N” enfrenta proceso penal en el Altiplano , investigación por Caso Ayotzinapa continúa

Familiares sostienen que no existen cargos relacionados con los 43 normalistas

Guardar
El nutriólogo Irving “N” enfrenta
El nutriólogo Irving “N” enfrenta proceso penal en el Altiplano por portación de arma y presunta posesión de droga, sin cargos directos por el caso Ayotzinapa. (Infobae México/ Jesús Avilés)

El nutriólogo Irving “N”, de 33 años, enfrenta desde el penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez un proceso penal por portación de arma de fuego y presunta posesión de droga tras un cateo en su domicilio en Iguala, Guerrero, mientras no hay cargos vinculados directamente al caso Ayotzinapa, según declaró un familiar a medios locales.

El profesional de salud, detenido el 26 de noviembre por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), fue vinculado a proceso el 3 de diciembre y permanece recluido bajo medidas de máxima seguridad.

La familia asegura que el nutriólogo nunca trabajó en las funerarias Rueda ni El Ángel ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, por lo que aseguran que se trata de vínculos adjudicados tras investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Cómo ocurrieron los hechos

El proceso penal contra Irving
El proceso penal contra Irving “N” se centra en portación de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión de pastillas consideradas presunta droga. (REUTERS/Raquel Cunha)

“Irving está muy tranquilo”, relató su familiar, quien le visitó en reclusión, y añadió que el propio nutriólogo considera que pudo haber una confusión de identidad, pues desconoce el motivo de la presunta “incriminación” por la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

El ahora detenido ingresó al sector salud en 2013 por plaza heredada y durante los hechos de septiembre de 2014 estudiaba la licenciatura en Nutrición en una universidad particular.

Según el testimonio de una familiar porporcionado a Sur Acapulco, esto lo hizo cubriendo turnos sólo fines de semana y días festivos en el centro de salud Agustín Batalla Cepeda.

Agregó que recibió su cédula profesional en 2017 y desde entonces trabajaba a tiempo completo en el centro de salud local.

El día de la intervención, la madre del nutriólogo llegó a la vivienda alrededor de las cinco de la mañana tras ser avisada por una vecina del inicio del cateo en la colonia Nicolás Bravo.

La familia señaló sospechas sobre la relación entre la revisión de la credencial de elector y el posterior cateo a una segunda propiedad familiar en la calle Ramón Corona en el centro de la ciudad, realizado una hora después por personal federal.

Respecto a la situación legal actual, el nutriólogo enfrenta una carpeta de investigación por dos delitos: “portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas” y “posesión de pastillas consideradas como presunta droga”, razón por la que el juez otorgó dos meses para la investigación complementaria y presentación de pruebas. El periodo concluye el 28 de enero de 2026.

Diferencias familiares con acciones de las autoridades

La familia de Irving “N”
La familia de Irving “N” evalúa convocar una marcha para exigir una "investigación imparcial" y su liberación, con apoyo de trabajadores del sector salud. (REUTERS/Raquel Cunha)

Por otro lado, la familia desconoce la identidad y paradero de dos mujeres supuestamente detenidas en los mismos cateos, señalando que el nutriólogo se encontraba solo, y que la segunda vivienda estaba vacía al momento de la intervención.

Durante el operativo —según reportó un familiar a Sur Acapulco— los agentes federales se llevaron las cámaras de vigilancia del inmueble.

Aunque los sellos de aseguramiento en ambas propiedades refieren delitos de desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada, su familiar subrayó que el proceso actual contra el nutriólogo no incluye acusaciones formales por el caso Ayotzinapa.

Según Sur Acapulco, en la audiencia, se expuso que los agentes del Ministerio Público Federal afirmaron que el nutriólogo permanecería fuera para leer la orden sin testigos del cateo; la familia sostiene que no se le informó sobre la opción de presenciar el procedimiento.

La familiar señaló a Sur Acapulco que valoran la posibilidad de convocar una nueva marcha para exigir una investigación imparcial y la liberación de Irving con el respaldo de trabajadores del sector salud.

Desde octubre, la UEILCA realiza cateos y aseguramientos relacionados con funerarias Rueda y El Ángel, así como la morgue local, tras declaraciones de testigos que relacionan esos establecimientos con el caso de los 43 estudiantes.

En estos operativos, han sido aseguradas al menos seis propiedades y detenidos dos dueños de esas empresas.

Temas Relacionados

43AyotzinapaGuerreroFGRAlmoloya de Juárezmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Michoacán: se registra sismo de 4.0 en Coalcomán

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Michoacán: se registra

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Con presión constante y combinaciones efectivas, el boxeador mexicano controló el ritmo de la pelea de principio a fin

Así fue como Marco Verde

Las claves de la SSC para una Navidad segura en CDMX

La Ciudad de México recibe 63 millones de visitantes en diciembre

Las claves de la SSC

Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa para dar avances del Plan Michoacán y el combate contra la extorsión en México

Harfuch presenta avances de seguridad

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia? La verdad detrás de los videos que encendieron las alarmas

La actriz se suma a una larga lista de celebridades víctimas de la inteligencia artificial

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch presenta avances de seguridad

Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

ONG’s defensoras de derechos LBGT exigen justicia tras asesinato de Enrique Estrada, director del Sistema DIF en Jalisco

“Cubrir migración en México es tan peligroso como reportar una guerra”, advierten periodistas y ONU

Ligado a García Luna: ex funcionario es acusado de desvíos millonarios a empresas del esposo de Inés Gómez Mont

Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

ENTRETENIMIENTO

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia?

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia? La verdad detrás de los videos que encendieron las alarmas

Vanessa Fernández defiende a Fátima Bosch en medio de escándalo en Miss Universo

‘Coque’ Muñiz preocupa a sus seguidores por el aspecto de su rostro tras foto viral navideña

Alejandra Villarreal cumple 21 años y reafirma su papel clave en el éxito de The Warning

Emiliano Aguilar lanza insultos contra su dinastía tras encuentro entre sus hijas con su tía Ángela

DEPORTES

Así fue como Marco Verde

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados

Cuáles son los atletas mexicanos que aseguraron su boleto al serial de las Copas del Mundo de Clavados 2026

A qué rivales se enfrentará Chivas en la pretemporada previo al comienzo del Clausura 2026, esto se sabe hasta ahora