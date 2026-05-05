México

Taxista de la CDMX se vuelve viral por inventar “aire acondicionado” con tubos de PVC

El ingenio del conductor sorprendió en redes ante las altas temperaturas

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La solución improvisada llamó la atención por su funcionalidad y bajo costo.
La solución improvisada llamó la atención por su funcionalidad y bajo costo.

Las altas temperaturas que se han registrado en distintas regiones de México han obligado a muchos trabajadores a buscar alternativas para sobrellevar sus jornadas, especialmente aquellos que pasan largas horas dentro de un vehículo.

En este contexto, un taxista se volvió viral por implementar una solución casera que llamó la atención en redes sociales.

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El conductor decidió modificar su unidad con un sistema de ventilación improvisado elaborado a partir de tubos de PVC. La adaptación, aunque sencilla, ha sido considerada ingeniosa por diversos usuarios que observaron el funcionamiento del mecanismo.

El método consiste en colocar los tubos en puntos estratégicos del automóvil, de tal manera que el aire exterior sea canalizado hacia el interior mientras el vehículo está en movimiento. Esto permite generar una corriente constante que ayuda a disminuir la sensación de calor dentro del habitáculo, sin necesidad de utilizar aire acondicionado.

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Vista amplia del Zócalo de la CDMX con un letrero digital mostrando "32°C ALERTA DE CALOR", personas caminando y vendedores de bebidas bajo toldos verdes.
Un letrero electrónico en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México muestra 32°C y la advertencia "ALERTA DE CALOR", mientras transeúntes buscan refrescarse ante la nueva onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde las temperaturas elevadas se combinan con extensas jornadas laborales, el interior de los automóviles puede convertirse en un espacio complicado de soportar. Además, no todos los vehículos cuentan con sistemas de climatización eficientes, y en los casos donde sí existen, su uso continuo representa un mayor consumo de combustible.

Ante estas condiciones, la creatividad se vuelve una herramienta clave. El sistema implementado por el taxista destaca por su bajo costo y facilidad de instalación, lo que lo convierte en una alternativa accesible para quienes enfrentan situaciones similares.

El video que muestra esta adaptación comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, generando múltiples reacciones. A diferencia de otros contenidos virales relacionados con vehículos, en esta ocasión la atención no se centró en el lujo o la tecnología avanzada, sino en una solución práctica a un problema cotidiano.

Entre los comentarios que surgieron destacan frases como: “Ingeniería mexicana en su máxima expresión”, “Cuando no hay clima, se inventa”, “Funcional, barato y directo”, “El calor obliga a pensar distinto” y “Soluciones reales para problemas reales”.

El ingenio del conductor sorprendió en redes ante las altas temperaturas.

La respuesta del público refleja una mezcla de humor y reconocimiento hacia el ingenio mostrado. Para muchos usuarios, este tipo de iniciativas evidencian la capacidad de adaptación ante circunstancias adversas.

Aunque no se trata de una solución convencional ni certificada, el caso ha abierto conversación sobre las condiciones laborales de quienes dependen de sus vehículos para trabajar, así como sobre la necesidad de alternativas accesibles frente a climas extremos.í como sobre la necesidad de alternativas accesibles frente a climas extremos.

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