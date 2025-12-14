Manifestante señala que hay gente del PRI y el PAN en la marcha

Para Infobae México, el joven señaló que los partidos están "usando como carne de cañón" a los inconformes de la Gen Z. (Juan Castillo/Infobae México)

Un manifestante durante la marcha de la generación Z comentó para Infobae México que hay políticos presentes de los partidos infiltrados en la protesta:

“Yo entiendo que no debe haber violencia, pero la verdad esto que está haciendo principalmente el PAN es una burla”, expresó el joven, quien se identificó como independiente.

El individuo agregó que al escuchar las propuestas de algunos participantes, se nota su filiación a determinado partido, ya que “cuando gritas PRI, PAN, Morena y eres de la verdadera generación Z, los demás se quedan callados”.

Voces de indignación en la marcha

Un joven criticó la manipulación política en la marcha Z: "El PAN usa nuestra bandera pero evita el Zócalo para no oírnos, y el PRD convoca por debajo de la mesa". (TW Laisha Wilkins)

El manifestante criticó que estos actores utilicen la bandera de la generación Z para promover sus marchas, pero al final eviten llegar al Zócalo: “Ya a la mera hora dicen que no quieren llegar al centro para no escuchar todo lo que decimos y sentimos”, concluyó, denunciando una supuesta manipulación política en el movimiento juvenil.

El joven también denunció maniobras políticas solapadas, afirmando que “el PRD por debajo de la mesa está haciendo un llamado a todos los jóvenes” para sumarse a la protesta, en medio de un movimiento que busca visibilizar el descontento generacional.

“Yo estoy aquí protestando porque mi papá falleció aquí por culpa del crimen organizado. Me siento engañado por Morena, los seguía desde que estaba Andrés Manuel López Obrador”, expresó criticando que el partido actual solo endeuda al país, pide dinero y en un futuro los jóvenes son los que van a tener que pagar sus deudas.

Revelan contrato del PAN con impulsor de la marcha Z

Edson Andrade, clave en la primera marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, firmó con el PAN un contrato por dos millones 106 mil 810 pesos en 12 pagos desde febrero de 2025 por "estrategia digital". (Infobae México)

Durante la primera marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre, Edson Andrade, joven apartidista y uno de los principales impulsores de la manifestación, fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN).

La oposición le otorgó dos millones 106 mil 810 pesos, distribuidos en 12 pagos a partir de febrero de 2025.

La mandataria comentó sobre una publicación de Luisa María Alcalde: “Muy interesante la publicación de Luisa María, mucha información para que se analice por todas y todos. Para documentar”.

Esa noche del 18 de noviembre, Alcalde compartió en su cuenta de X seis imágenes de un contrato del PAN que detalla servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales” por parte de un creador de contenido.

De acuerdo con los documentos, el acuerdo cubre 12 meses con pagos mensuales de 175 mil 567 pesos con 50 centavos, sumando el total mencionado.