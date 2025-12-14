México

Manifestante señala que hay gente del PRI y el PAN en la marcha

El asistente revelóp a Infobae México que hay políticos presentes de los partidos infiltrados en la protesta

Guardar
Para Infobae México, el joven señaló que los partidos están "usando como carne de cañón" a los inconformes de la Gen Z. (Juan Castillo/Infobae México)

Un manifestante durante la marcha de la generación Z comentó para Infobae México que hay políticos presentes de los partidos infiltrados en la protesta:

“Yo entiendo que no debe haber violencia, pero la verdad esto que está haciendo principalmente el PAN es una burla”, expresó el joven, quien se identificó como independiente.

El individuo agregó que al escuchar las propuestas de algunos participantes, se nota su filiación a determinado partido, ya que “cuando gritas PRI, PAN, Morena y eres de la verdadera generación Z, los demás se quedan callados”.

Voces de indignación en la marcha

Un joven criticó la manipulación
Un joven criticó la manipulación política en la marcha Z: "El PAN usa nuestra bandera pero evita el Zócalo para no oírnos, y el PRD convoca por debajo de la mesa". (TW Laisha Wilkins)

El manifestante criticó que estos actores utilicen la bandera de la generación Z para promover sus marchas, pero al final eviten llegar al Zócalo: “Ya a la mera hora dicen que no quieren llegar al centro para no escuchar todo lo que decimos y sentimos”, concluyó, denunciando una supuesta manipulación política en el movimiento juvenil.

El joven también denunció maniobras políticas solapadas, afirmando que “el PRD por debajo de la mesa está haciendo un llamado a todos los jóvenes” para sumarse a la protesta, en medio de un movimiento que busca visibilizar el descontento generacional.

“Yo estoy aquí protestando porque mi papá falleció aquí por culpa del crimen organizado. Me siento engañado por Morena, los seguía desde que estaba Andrés Manuel López Obrador”, expresó criticando que el partido actual solo endeuda al país, pide dinero y en un futuro los jóvenes son los que van a tener que pagar sus deudas.

Revelan contrato del PAN con impulsor de la marcha Z

Edson Andrade, clave en la
Edson Andrade, clave en la primera marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, firmó con el PAN un contrato por dos millones 106 mil 810 pesos en 12 pagos desde febrero de 2025 por "estrategia digital". (Infobae México)

Durante la primera marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre, Edson Andrade, joven apartidista y uno de los principales impulsores de la manifestación, fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN).

La oposición le otorgó dos millones 106 mil 810 pesos, distribuidos en 12 pagos a partir de febrero de 2025.

La mandataria comentó sobre una publicación de Luisa María Alcalde: “Muy interesante la publicación de Luisa María, mucha información para que se analice por todas y todos. Para documentar”.

Esa noche del 18 de noviembre, Alcalde compartió en su cuenta de X seis imágenes de un contrato del PAN que detalla servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales” por parte de un creador de contenido.

De acuerdo con los documentos, el acuerdo cubre 12 meses con pagos mensuales de 175 mil 567 pesos con 50 centavos, sumando el total mencionado.

Temas Relacionados

Marcha Generación ZGeneración ZGen ZMarchaMovilizaciónPolítica mexicanaMarcha del silenciomexico-noticias

Más Noticias

Procesan a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de lavar más de 70 millones de pesos

El exfuncionario permanecerá detenido el penal de máxima seguridad del Altiplano

Procesan a César Duarte, exgobernador

El Colectivo Hasta Encontrarles invita a crear esferas navideñas con rostros de personas desaparecidas en CDMX

Colectivos de búsqueda replican acciones simbólicas en Navidad 2025

El Colectivo Hasta Encontrarles invita

Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos

Las autoridades informaron la muerte de una mujer y un joven tras un tiroteo en un establecimiento de la ciudad

Ataque armado en bar de

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor ocurrió a las 13:35 horas, a una distancia de 56 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.1 km

Sismo de 4.1 de magnitud

Mamá abandonó a su bebé en la calle y su papá logró la custodia: “No tuve padres y quiero que él si me tenga”

Conduce un camión de basura pero eso no le impide sacar adelante a su hijo, asegura que no le faltará amor y cuidado luego de que fue abandonado por su pareja una fría madrugada en Chicoautla

Mamá abandonó a su bebé
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en bar de

Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos

Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

ONG’s defensoras de derechos LBGT exigen justicia tras asesinato de Enrique Estrada, director del Sistema DIF en Jalisco

“Cubrir migración en México es tan peligroso como reportar una guerra”, advierten periodistas y ONU

Ligado a García Luna: ex funcionario es acusado de desvíos millonarios a empresas del esposo de Inés Gómez Mont

ENTRETENIMIENTO

Doménica Montero vuelve: el clásico

Doménica Montero vuelve: el clásico de los melodramas regresa con Angelique Boyer

Creador de ‘La Rosa de Guadalupe’ rompe el silencio en torno a rumores de demandas de Christian Nodal y Pepe Aguilar

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia? La verdad detrás de los videos que encendieron las alarmas

Vanessa Fernández defiende a Fátima Bosch en medio de escándalo en Miss Universo

‘Coque’ Muñiz preocupa a sus seguidores por el aspecto de su rostro tras foto viral navideña

DEPORTES

Así fue como Marco Verde

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados

Cuáles son los atletas mexicanos que aseguraron su boleto al serial de las Copas del Mundo de Clavados 2026

A qué rivales se enfrentará Chivas en la pretemporada previo al comienzo del Clausura 2026, esto se sabe hasta ahora