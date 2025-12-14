México

Edwin Alexis, de 10 años, salió de su casa a la escuela y apareció muerto un día después en Chipas

La comunidad de Unión Juárez espera esclarecimiento tras el hallazgo del menor

Guardar
De acuerdo con los primeros
De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo del menor ocurrió en un tramo carretero cercano a un hotel en Unión Juárez. Tabasco. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un menor de 10 años de edad fue encontrado sin vida la mañana de este 13 de diciembre, en el municipio de Unión Juárez, Chiapas, luego de más de 12 horas de búsqueda por parte de autoridades y habitantes de la zona.

Edwin Alexis había sido visto por última vez cuando se dirigía a su escuela el viernes 12 por lo que tomó el rumbo al Río San Juan, lo que activó de inmediato la preocupación de su familia y el despliegue de un operativo comunitario.

La desaparición del menor conllevó
La desaparición del menor conllevó el despliegue de un operativo de búsqueda en Unión Juárez, Chiapas. (Foto: Redes)

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del menor fue localizado alrededor de las 09:50 horas sobre la carretera Ramal–Unión Juárez, a la altura del Hotel Colonial. el hallazgo ocurrió en un tramo carretero cercano a un hotel de la zona, donde elementos municipales y personal de servicios periciales acudieron para resguardar el área y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo del menor fue localizado alrededor de las 09:50 horas sobre la carretera Ramal–Unión Juárez, a la altura del Hotel Colonial.

La desaparición del menor y el inicio de la búsqueda

El menor fue reportado como no localizado la tarde del viernes 12 de diciembre, luego de que no regresara a casa tras dirigirse a su escuela primaria.

La familia informó que vestía camisa y pants gris, tenis azules y una playera de la primaria Joaquín Miguel Gutiérrez, donde estudiaba. Con estos datos, autoridades municipales, Protección Civil, vecinos, mototaxistas y guías turísticos se sumaron a un operativo de búsqueda que se extendió durante la noche sin obtener resultados.

El menor portaba una playera
El menor portaba una playera de la primaria Joaquín Miguel Gutiérrez, escuela en la que estudiaba. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración ciudadana fue clave para cubrir brechas, caminos y zonas de difícil acceso, aunque la falta de luz complicó las labores. Por ello, las autoridades decidieron reanudar el operativo al amanecer, ampliando el perímetro de búsqueda.

El hallazgo en Unión Juárez, Chiapas

Fue durante la mañana del sábado cuando uno de los equipos que recorría la zona carretera detectó el cuerpo del menor cerca de un hotel ubicado en el tramo que conecta varias comunidades del municipio.

Tras el aviso, elementos de la policía municipal acordonaron el área y notificaron a la Dirección General de Servicios Periciales, que inició el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio
ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio de 2025.- La zona permanece acordonada y bajo estricta vigilancia por parte de elementos de la Policía Municipal. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las posibles causas del fallecimiento, y las autoridades mantienen bajo reserva la información mientras avanzan las investigaciones.

Continúa la investigación en Chiapas

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley, mientras la familia permanece a la espera de información oficial sobre lo ocurrido.

El caso permanece en manos de especialistas forenses, quienes deberán determinar las circunstancias del fallecimiento. La familia, que participó activamente en la búsqueda, no ha emitido declaraciones públicas.

El cuerpo del hombre fue
El cuerpo del hombre fue llevado al Semefo para realizarle la necropsia de ley. Foto: (Captura de pantalla)

En tanto, la comunidad de Unión Juárez se mantiene atenta al desarrollo de las indagatorias, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se brinde certeza sobre lo ocurrido.

Temas Relacionados

TabascoMenor sin VidaUnión Juárez, TabascoProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

El licuado de avena con fresas lleno de proteína que te puede ayudar a aumentar los músculos y la fuerza

Este batido es delicioso y contiene una buena cantidad de nutrientes perfectos para después de entrenar

El licuado de avena con

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

El canino capturó la atención de los fanáticos del puertorriqueño

Disfrazan de “Concho” a perrito

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

La FGR les impuso la medida de prisión preventiva y permanecerá en el Altiplano

“El Limones”, jefe de plaza

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

El peleador ruso también manifestó que su prioridad es hacer la trilogía de combates contra Dmitry Bivol

Artur Beterbiev revela si peleará

Nataly tenía 25 años, su pareja dijo que fue sola al monte y la encontraron muerta días después golpeada, tenía dos hijos

La mujer fue reportada como desaparecida desde el 6 de diciembre de 2025

Nataly tenía 25 años, su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Limones”, jefe de plaza

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

ENTRETENIMIENTO

Disfrazan de “Concho” a perrito

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Ya llegó la “Stranger Things Experience” a México: precios, lugar y fecha

Antes de morir, Abraham Quintanilla aseguró que matarían a Yolanda Saldivar si salía de prisión tras el asesinato de Selena

DEPORTES

Artur Beterbiev revela si peleará

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México