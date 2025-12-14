México

Aptitudes y actitudes del Guadalupe-Reyes

La Organización Mundial de la Salud considera al alcohol causante de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo

Guardar
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Inauguradas con el Guadalupe-Reyes, las fiestas decembrinas se caracterizan por la música, luces, encuentros familiares o con amistades, así como por ser uno de los periodos de mayor riesgo para quienes se mueven por la ciudad.

Una vez terminadas las celebraciones guadalupanas se activa un ciclo festivo donde el consumo excesivo de alcohol y el incremento del tránsito convergen en una combinación peligrosa. Punto crítico para la seguridad vial y salud pública.

El dato global es contundente. La Organización Mundial de la Salud considera al alcohol causante de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo. En México, y particularmente en la Ciudad de México, ese impacto ha sido enfrentado con políticas de largo aliento.

Datos del INEGI estiman una baja de hasta 78 por ciento en los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol desde 2003 cuando entró en operaciones el alcoholímetro en la Ciudad de México.

Conduce Sin Alcohol”, con 22 años de operación, ha sido columna vertebral de la prevención. Su reforzamiento, anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, incluye el despliegue diario de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en vialidades estratégicas y accesos principales. El objetivo es proteger vidas, no interrumpir fiestas.

Sin embargo, la acción institucional está limitada a la voluntad individual. Ningún operativo puede compensar la decisión de una persona para tomar el volante después de beber.

Aunque culturalmente se perciba como un estimulante, el alcohol es un depresor del sistema nervioso; reduce la actividad cerebral, deteriora la coordinación, ralentiza los reflejos y desactiva progresivamente los mecanismos que permiten responder al entorno. En sus primeras fases produce un efecto engañoso de euforia que disminuye el autocontrol cuando más se necesita.

Con solo 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, el riesgo de colisión se duplica; a partir de 0.8 gramos, la probabilidad de accidente es cinco veces mayor y aumenta la posibilidad de sufrir lesiones graves o mortales. En ese punto, la percepción del riesgo ya está distorsionada, la atención disminuye mientras la capacidad de reacción se reduce a una fracción de segundo.

La responsabilidad individual, entonces, es la primera línea de defensa. No manejar después de beber es una decisión simple y decisiva al entregar las llaves, usar taxi, apps de transporte o designar a un conductor sobrio.

Ante cualquier señal de riesgo, la ciudad no está sola. El C5 ofrece apoyo permanente mediante el 9-1-1 o los botones de auxilio en los postes de las cámaras. Los sistemas de emergencia están activos, pero no pueden anticipar una decisión individual tomada bajo los efectos del alcohol.

En el maratón Guadalupe-Reyes tenemos la oportunidad de probar aptitudes y actitudes.

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-opinionalcoholalcoholímetro

Más Noticias

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

La participación de figuras legendarias del doblaje aporta profundidad y carisma a la historia que está conquistando a la audiencia en streaming

Estos son los actores que

México registra un promedio de cuatro ciberataques por segundo: el Plan Nacional de Ciberseguridad frente a este gran reto

Sólo en los primeros meses de 2025, el país ha enfrentado más de 40 mil millones de intentos de ciberataque

México registra un promedio de

Secretaría de Salud explica compra extra de medicamentos tras acusación de incumplimiento de Birmex

El proceso complementario de compra representa solo el 4 % del total contratado y no pone en riesgo el abasto, comentó la dependencia

Secretaría de Salud explica compra

Estos son algunos “trucos” caseros para eliminar las chinches de tu casa de manera eficaz

Remedios y técnicas sencillas ayudan a prevenir y erradicar estos insectos sin productos agresivos

Estos son algunos “trucos” caseros

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

El K-pop nació formalmente tras el debut del popular grupo Seo Taiji and Boys en el año 1992, que incorporaron a su música estilos como rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno

Las más contagiosas: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Limones”, jefe de plaza

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

DEPORTES

PSG vs Flamengo: cómo se

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México