México

Un herido y una mujer desaparecida tras incendio en casa de Iztapalapa

Una veladora encendida habría sido el origen del siniestro que consumió una vivienda en la colonia Tenorios

Guardar
Incendio en predio de Iztapalapa,
Incendio en predio de Iztapalapa, CDMX

Un incendio registrado la mañana de este sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Gómez Farías, en la colonia Tenorios, alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo preliminar una persona lesionada con quemaduras y una más reportada como desaparecida.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado por una veladora encendida que cayó accidentalmente, lo que provocó la rápida propagación de las llamas al interior del inmueble.

Vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse del incendio e intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua y otros medios improvisados; sin embargo, la intensidad de las llamas y la velocidad con la que se extendieron impidieron controlar la situación.

Ante el riesgo inminente, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Una persona lesionada y otra en calidad de desaparecida

Así quedó la casa que
Así quedó la casa que se quemó completamente (@SGIRPC_CDMX/X)

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar junto con personal de Protección Civil y paramédicos, quienes encontraron la vivienda envuelta en llamas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a casas aledañas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC a través de su cuenta de X, @SGIRPC_CDMX, informó que el incendio consumió en su totalidad el inmueble de planta baja y un nivel.

Por igual señalaron que un hombre que resultó con quemaduras, fue trasladado al hospital por familiares. Como medida de prevención se evacuó a aproximadamente 80 personas de la zona.

Además, una persona permanece en calidad de desaparecida. Vecinos señalaron que dicha persona se encontraba dentro del domicilio al momento de iniciarse el incendio y que presuntamente no habría logrado salir. Por esta razón, se activó el protocolo de búsqueda y rescate, mientras los cuerpos de emergencia continúan revisando el inmueble para descartar riesgos y localizar a la persona reportada.

Personal de Protección Civil acordonó la zona para permitir las labores de enfriamiento y evaluación de daños estructurales, ya que la vivienda presentó afectaciones considerables. Asimismo, se inició una revisión para determinar con mayor precisión las causas del incendio, aunque de manera preliminar se mantiene la versión de que una veladora encendida fue el detonante del siniestro.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones en el uso de veladoras, especialmente durante esta temporada, recomendando no dejarlas encendidas sin supervisión, colocarlas sobre superficies firmes y alejadas de materiales inflamables, así como apagarlas antes de salir de casa o al dormir.

En tanto, las autoridades locales mantienen el monitoreo del caso y se espera que en las próximas horas se actualice la información sobre la persona desaparecida y el estado de salud del lesionado.

Temas Relacionados

incendioalcaldía IztapalapaBomberosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

“Veré a Selena otra vez”: La esperanza que tenía Abraham Quintanilla al pensar en su muerte

A.B. confirmó el deceso de su padre, quien en vida expresó su convicción sobre la resurrección y el poder del amor familiar

“Veré a Selena otra vez”:

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud

Planea tus vacaciones de 2026: estos son los puentes y días sin clases según la SEP

El calendario escolar de la SEP ya define los días de suspensión de clases entre enero y junio de 2026, incluyendo descansos oficiales, puentes largos y Consejos Técnicos Escolares

Planea tus vacaciones de 2026:

Cúrcuma: cómo ayuda a la digestión, la inflamación y el sistema inmune en temporada navideña

En diciembre abunda la comida y los cambios de clima, por lo que esta especie es funcional siempre que se consuma de forma moderada y responsable

Cúrcuma: cómo ayuda a la

Alessandra Rojo de la Vega respalda protesta de trabajadores de limpia: “Es un mensaje claro para el gobierno de CDMX”

La alcaldesa de Cuauhtémoc hizo un llamado a que las autoridades capitalinas atiendan a los trabajadores de limpia

Alessandra Rojo de la Vega
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en festejo a la

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Gobernador de Coahuila afirma que “El Limones” usó la CATEM para cometer extorsiones en La Laguna

Culiacán en la mira: la guerra del Cártel de Sinaloa coloca al estado entre los más inseguros tras racha de paz

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

FBI especializó a policías de Jalisco en detección y neutralización de amenazas rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

“Veré a Selena otra vez”:

“Veré a Selena otra vez”: La esperanza que tenía Abraham Quintanilla al pensar en su muerte

“Con el corazón destrozado”: A.B. Quintanilla reacciona a la muerte de su padre y le dedica icónica canción

Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex

Bad Bunny celebra a la Virgen de Guadalupe en su tercer concierto en México y fans cantan “La Guadalupana” | VIDEO

Influencer mexicana denuncia solicitud de fotos íntimas para acceder a ‘La Casita’ de Bad Bunny en CDMX

DEPORTES

Desirée Monsiváis sorprende al comparar

Desirée Monsiváis sorprende al comparar al nuevo refuerzo de Chivas, Brian Gutiérrez con Álvaro Fidalgo

Murió Jade Romero Peña, joven promesa del ciclismo mexicana a los 14 años

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

La IA predice al campeón de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford