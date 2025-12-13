Un herido y una mujer desaparecida tras incendio en casa de Iztapalapa

Incendio en predio de Iztapalapa, CDMX

Un incendio registrado la mañana de este sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Gómez Farías, en la colonia Tenorios, alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo preliminar una persona lesionada con quemaduras y una más reportada como desaparecida.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado por una veladora encendida que cayó accidentalmente, lo que provocó la rápida propagación de las llamas al interior del inmueble.

Vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse del incendio e intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua y otros medios improvisados; sin embargo, la intensidad de las llamas y la velocidad con la que se extendieron impidieron controlar la situación.

Ante el riesgo inminente, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Una persona lesionada y otra en calidad de desaparecida

Así quedó la casa que se quemó completamente (@SGIRPC_CDMX/X)

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar junto con personal de Protección Civil y paramédicos, quienes encontraron la vivienda envuelta en llamas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a casas aledañas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC a través de su cuenta de X, @SGIRPC_CDMX, informó que el incendio consumió en su totalidad el inmueble de planta baja y un nivel.

Por igual señalaron que un hombre que resultó con quemaduras, fue trasladado al hospital por familiares. Como medida de prevención se evacuó a aproximadamente 80 personas de la zona.

Además, una persona permanece en calidad de desaparecida. Vecinos señalaron que dicha persona se encontraba dentro del domicilio al momento de iniciarse el incendio y que presuntamente no habría logrado salir. Por esta razón, se activó el protocolo de búsqueda y rescate, mientras los cuerpos de emergencia continúan revisando el inmueble para descartar riesgos y localizar a la persona reportada.

Personal de Protección Civil acordonó la zona para permitir las labores de enfriamiento y evaluación de daños estructurales, ya que la vivienda presentó afectaciones considerables. Asimismo, se inició una revisión para determinar con mayor precisión las causas del incendio, aunque de manera preliminar se mantiene la versión de que una veladora encendida fue el detonante del siniestro.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones en el uso de veladoras, especialmente durante esta temporada, recomendando no dejarlas encendidas sin supervisión, colocarlas sobre superficies firmes y alejadas de materiales inflamables, así como apagarlas antes de salir de casa o al dormir.

En tanto, las autoridades locales mantienen el monitoreo del caso y se espera que en las próximas horas se actualice la información sobre la persona desaparecida y el estado de salud del lesionado.