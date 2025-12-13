Secretaría de las Mujeres presenta estrategia nacional contra el abuso sexual y embarazo en adolescentes: estas son las acciones

Juguetes se exhiben frente a la Fiscalía en un acto simbólico que busca llamar la atención sobre el abuso sexual infantil en Bogotá, Colombia, el jueves 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

La Secretaría de las Mujeres presentó las acciones para la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el objetivo de reforzar el combate al abuso sexual contra menores de edad y con ello, el embarazo adolescente, luego de que en julio de este año se publicó una lista con al menos 30 casos de embarazos infantiles en diversos estados del país.

En un comunicado, la dependencia indicó que la estrategia consiste en una serie de acciones interinstitucionales, entre las que está la entrega de recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) en 50 municipios con mayor número de casos de violencia sexual, uniones forzadas (matrimonios infantiles) y embarazos adolescentes, potenciando así la prevención y la atención a víctimas.

Destacó que a través de la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras” este año se entregará en 19 Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF) de los 50 municipios, paquetes con materiales para realizar nueve tipo de intervenciones: comunitarias, casa por casa, contexto escolar para niñas, niños y adolescentes, con madres, padres y personas cuidadoras, contexto escolar para el personal docente, con personal de salud, para personas servidoras públicas de los municipios, en espacios públicos y en los Centros LIBRE.

Sobre esta problemática, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, ha dicho que las estrategias para combatirla deben implementarse con una visión de largo plazo.

“Queremos que todos estos avances se traduzcan en que las niñas y las adolescentes que nazcan y que crezcan en este sexenio tengan mucha mejor proyección de vida y ejercicio de derechos plenos, de futuro, de paz, de bienestar y de felicidad que quizá las que nosotras, nuestras abuelas y nuestras madres tuvieron”, puntualizó.

Mencionó que como parte del reforzamiento de la ENAPEA, la Secretaría formará parte los cinco grupos de trabajo, mediante los cuales se promueven la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y las acciones en el territorio, esto son:

Educación Integral en Sexualidad y Capacitación.

Cero niñas Madre.

Comunicación y Gestión del Conocimiento.

Salud Sexual y Reproductiva.

Monitoreo y Seguimiento de Indicadores de la ENAPEA.

Además, la Línea de las Mujeres 079, opción 1, puesta en marcha por la dependencia este año, se convierte en el canal clave de esta alianza para atender y canalizar de manera oportuna a mujeres en situación de riesgo, al brindarles información vital para romper tabúes y asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Estas acciones se complementan con el trabajo en el ámbito educativo.

La dependencia agregó que, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se realizan dos iniciativas cruciales: la difusión masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres –en la que se establece el derecho de las niñas a la autonomía de su vida y de su cuerpo– en escuelas de nivel básico.

Y por otro, junto a la SEP se implementan también jornadas de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, bajo la premisa “Te veo, te creo y te cuido”, que con el fin de prevenir las violencias se realizan en todas las escuelas de Educación Básica del país.

Además, el Acuerdo 25/09/25 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece los lineamientos obligatorios para la prevención, atención, detección e intervención en casos de violencia sexual en el ámbito escolar.

Con estas acciones transversales, la Secretaría de las Mujeres trabaja todos los días para que las niñas vivan en paz, sean felices y tengan una vida libre de violencias.