México

Secretaría de las Mujeres presenta estrategia nacional contra el abuso sexual y embarazo en adolescentes: estas son las acciones

La dependencia indicó que la estrategia se enfocará en 50 municipios con más casos de violencia sexual y uniones forzadas

Guardar
Juguetes se exhiben frente a
Juguetes se exhiben frente a la Fiscalía en un acto simbólico que busca llamar la atención sobre el abuso sexual infantil en Bogotá, Colombia, el jueves 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

La Secretaría de las Mujeres presentó las acciones para la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el objetivo de reforzar el combate al abuso sexual contra menores de edad y con ello, el embarazo adolescente, luego de que en julio de este año se publicó una lista con al menos 30 casos de embarazos infantiles en diversos estados del país.

En un comunicado, la dependencia indicó que la estrategia consiste en una serie de acciones interinstitucionales, entre las que está la entrega de recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) en 50 municipios con mayor número de casos de violencia sexual, uniones forzadas (matrimonios infantiles) y embarazos adolescentes, potenciando así la prevención y la atención a víctimas.

Destacó que a través de la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras” este año se entregará en 19 Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF) de los 50 municipios, paquetes con materiales para realizar nueve tipo de intervenciones: comunitarias, casa por casa, contexto escolar para niñas, niños y adolescentes, con madres, padres y personas cuidadoras, contexto escolar para el personal docente, con personal de salud, para personas servidoras públicas de los municipios, en espacios públicos y en los Centros LIBRE.

Sobre esta problemática, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, ha dicho que las estrategias para combatirla deben implementarse con una visión de largo plazo.

“Queremos que todos estos avances se traduzcan en que las niñas y las adolescentes que nazcan y que crezcan en este sexenio tengan mucha mejor proyección de vida y ejercicio de derechos plenos, de futuro, de paz, de bienestar y de felicidad que quizá las que nosotras, nuestras abuelas y nuestras madres tuvieron”, puntualizó.

Mencionó que como parte del reforzamiento de la ENAPEA, la Secretaría formará parte los cinco grupos de trabajo, mediante los cuales se promueven la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y las acciones en el territorio, esto son:

  • Educación Integral en Sexualidad y Capacitación.
  • Cero niñas Madre.
  • Comunicación y Gestión del Conocimiento.
  • Salud Sexual y Reproductiva.
  • Monitoreo y Seguimiento de Indicadores de la ENAPEA.

Además, la Línea de las Mujeres 079, opción 1, puesta en marcha por la dependencia este año, se convierte en el canal clave de esta alianza para atender y canalizar de manera oportuna a mujeres en situación de riesgo, al brindarles información vital para romper tabúes y asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Estas acciones se complementan con el trabajo en el ámbito educativo.

La dependencia agregó que, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se realizan dos iniciativas cruciales: la difusión masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres –en la que se establece el derecho de las niñas a la autonomía de su vida y de su cuerpo– en escuelas de nivel básico.

Y por otro, junto a la SEP se implementan también jornadas de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, bajo la premisa “Te veo, te creo y te cuido”, que con el fin de prevenir las violencias se realizan en todas las escuelas de Educación Básica del país.

Además, el Acuerdo 25/09/25 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece los lineamientos obligatorios para la prevención, atención, detección e intervención en casos de violencia sexual en el ámbito escolar.

Con estas acciones transversales, la Secretaría de las Mujeres trabaja todos los días para que las niñas vivan en paz, sean felices y tengan una vida libre de violencias.

Temas Relacionados

Secretaría de las Mujeresabuso sexual infantilembarazo infantiladolescentesmexico-noticiasviolencia contra la mujer

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 13 de diciembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

Maestros del SNTE van por incremento salarial del 13% para 2026: “Se lo merecen”

Buscarán impulsar la derogación de la USICAMM por afectaciones al desarrollo profesional y los derechos del sector

Maestros del SNTE van por

Beca Benito Juárez 2025: ¿Cuándo se reanudan los pagos para todos los beneficiarios?

Los depósitos se suspendieron el viernes 12 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: ¿Cuándo

Sheinbaum entrega títulos de propiedad para 3 mil hectáreas de tierra al pueblo Odami, en Chihuahua: “Es justicia territorial”

La presidenta dialogó con pobladores, quienes le denunciaron diversas problemáticas en servicios de salud, energía y conectividad

Sheinbaum entrega títulos de propiedad

Galilea Montijo y Luisito Comunica viven la fiesta VIP de Bad Bunny: así se baila en La Casita del GNP

La conductora y el influencer fueron los grandes protagonistas junto a Karol Sevilla y Manelyk en la gira de conciertos más comentada del año

Galilea Montijo y Luisito Comunica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jacobo Reyes León, copropietario de

Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

Lujos, lamborghinis y ferraris: los excesos que llevaron a “El Limones” ante la justicia, según experto

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Gobernador de Coahuila afirma que “El Limones” usó la CATEM para cometer extorsiones en La Laguna

Culiacán en la mira: la guerra del Cártel de Sinaloa coloca al estado entre los más inseguros tras racha de paz

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo y Luisito Comunica

Galilea Montijo y Luisito Comunica viven la fiesta VIP de Bad Bunny: así se baila en La Casita del GNP

¿No más peleas? Ángela Aguilar se habría reunido con las hijas de Emiliano Aguilar, aseguran

Sofía Rivera Torres admite “estoy gorda” tras críticas en redes por sus comentarios iniciales a Lucerito Mijares

Bad Bunny interrumpe su concierto en CDMX para rendir tributo a sus muertos: “Fue un momento que me marcó”

El secreto detrás del éxito de Selena, según la estricta crianza de Abraham Quintanilla

DEPORTES

Místico retiene el campeonato mundial

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

Rayados se despide de John Cena: su Monty rinde homenaje a la leyenda de la WWE