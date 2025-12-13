México afirma que cumple con Tratado de Aguas con EEUU: “Conforme a la disponibilidad”

Una sequía de condición crónica afecta al Río Bravo desde 2019, razón por la que México admite que cumple "conforme a la disponibilidad" de agua con el Tratado de Aguas con Estados Unidos. (Créditos: Cuarto Oscuro/Carlos Sánchez Colunga)

Luego de que esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara la subida de aranceles en un 5% si México no cumplía con la entrega de agua, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que realizarían una llamada para hablar sobre el tema y buscar el mejor acuerdo con el vecino del norte.

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, a través de una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reafirma el compromiso de México con el cumplimiento del Tratado de Aguas, el documento asegura que del lado mexicano se cumple “conforme a la disponibilidad” de este recurso humano.

Esto dice México sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas con EEUU

Durante el último año, autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado su colaboración técnica para reforzar el manejo conjunto del agua en la cuenca del Río Bravo, atendiendo tanto la gestión del ciclo actual como el déficit heredado del periodo anterior.

Estas acciones, detalladas por el Gobierno de México, se inscriben dentro de los lineamientos del Tratado de Aguas de 1944 y, según lo establecido en su Artículo 4, contemplan mecanismos binacionales respetando la soberanía nacional de cada parte.

La reciente sequía de magnitud histórica ha impuesto restricciones notables en la disponibilidad del recurso para usuarios de ambos lados de la frontera. Frente a este panorama, México ha realizado entregas adicionales de agua sin contravenir el tratado, ajustándose siempre “conforme a la disponibilidad” hidrológica y a los límites operativos de la infraestructura en la región.

El ejecutivo federal destaca que estas entregas no han perjudicado ni el consumo humano ni la producción agrícola en la frontera, priorizando el derecho humano al agua y la seguridad alimentaria.

Tratado de Aguas se ha "incumplido" por problema físico en ducto del Río Bravo, explica Sheinbaum: habrá reunión para analizar aranceles de EEUU. (Presidencia)

Compromiso en materia de agua se cumple conforme a “disponibilidad real”

El Gobierno mexicano recalca que sus compromisos con el tratado se cumplen bajo los parámetros de la disponibilidad real del recurso. Además, enfatiza su voluntad de mantener una cooperación constructiva con los Estados Unidos, siempre buscando una implementación que beneficie a ambas naciones sin sacrificar los intereses nacionales ni la autonomía de decisiones.

Según la versión oficial, la solución al equilibrio hídrico en la cuenca solo puede alcanzarse mediante coordinación estrecha y una cooperación constante, reconociendo que el desafío es común y demanda esfuerzos conjuntos.

La postura mexicana, en suma, es la de reafirmar su respeto al marco legal internacional y su disposición al diálogo y la colaboración, insistiendo en que no existe violación alguna al tratado vigente.

En palabras del propio gobierno, las entregas de agua y la gestión binacional continuarán “dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”, con el objetivo de asegurar el acceso al recurso y preservar la producción en ambos países.

México destaca 5 puntos sobre la distribución del agua en acuerdo con Estados Unidos

México y Estados Unidos han acordado cómo manejarán tanto el suministro de agua del periodo actual como el pendiente de ciclos previos, siguiendo lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. Las dos naciones destacan la relevancia de cumplir con las entregas de agua establecidas en el tratado y consideran necesario fortalecer su colaboración para lograr una administración más eficaz y puntual del recurso. México planea transferir 249,163 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, comenzando las entregas en la semana del quince de diciembre. Se han revisado posibles medidas para asegurar el cumplimiento del tratado, incluyendo el pago del déficit del último ciclo; la definición de estos mecanismos aún está en discusión, con la intención de concluirlas antes del 31 de enero de 2026. Ambos gobiernos ratifican su compromiso de mantener la cooperación en el marco del Tratado de Aguas y la CILA/IBWC, aclarando que, si alguna parte no cumple, el otro país puede responder conforme a su soberanía y a las disposiciones internacionales vigentes.