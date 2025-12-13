Diputada de Morena vinculada por EEUU con el Cártel de Sinaloa regresa visa por mensajería: “El que nada debe, nada teme”

La diputada Hilda Araceli Brown Figueredo de la bancada de Morena tiene supuestos vínculos con La Mayiza. (Ig/aracelibrownfigueredo)

Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena, quien fue vinculada en septiembre de 2025 a figuras clave de la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aseguró en entrevista para medios que regresó su visa al país del norte a través de un servicio de mensajería.

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, la también exalcaldesa de Playas de Rosarito comentó: “Sobre todo por mi hija que es menor, la visa la regresé vía DHL, yo no quiero tener ningún problema al respecto... Que me investiguen porque nada van a encontrar... Además, el que nada debe, nada teme”.

Hilda Brown fue ligada con “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

“Durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de ”Los Mayos”, este fragmento es parte de los señalamientos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han realizado mediante un comunicado en contra de la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que Jesús González Lomelí, dueño de Bombay Beach Club, Coco Beach Club, Mariscos “El Caimán”, así como Candelario Arcega Aguirre, agente político asociado al Cártel de Sinaloa, y la presidenta municipal entre 2021 y 2024, Hilda Brown, realizaron la recaudación de pagos de extorsión destinados a los hermanos Alfonso y René Arzate.

Además, facilitaron la administración de sus operaciones y aseguraron que el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito brindara protección a las actividades ilícitas de los Arzate.

Marina del Pilar niega tener mayor información sobre investigación de EEUU que involucra a diputada de Morena. (Crédito: X/@MarinadelPilar)

Hilda Brown cercana a Andrés Manuel López Obrador desde 2005

En 2005, la actual diputada federal asumió la coordinación del grupo “Todos con Andrés Manuel López Obrador”, lo que muestra una trayectoria política vinculada desde sus inicios al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2011, asumió la coordinación municipal de Movimiento de Regeneración Nacional A.C. y, manteniendo su apoyo a López Obrador, en 2012 participó como promotora del voto en su campaña a la presidencia.

Tras la llegada de AMLO a la presidencia de México en 2018, Hilda Araceli Brown permaneció en Morena, alineada a los principios del partido y a las iniciativas del exmandatario. En ese periodo, coordinó la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y desempeñó el cargo de coordinadora estatal de afiliación de Morena.

Como consecuencia de su apego con Morena tras 2018, Hilda Araceli Brown fue designada Coordinadora Regional del Censo del Bienestar en la zona Tecate-Rosarito durante un año, lo que precedió a su triunfo en las elecciones como presidenta municipal de Playas de Rosarito.

Hoy ocupa una curul en la Cámara de Diputados como representante federal por Baja California con mandato vigente hasta el 31 de agosto de 2027.

Estos es lo más relevante sobre la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo

Señalamientos de la OFAC: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó en septiembre de 2025 a Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, con figuras asociadas a “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa. Entregó su visa y niega nexos ilícitos: Brown Figueredo declaró públicamente que regresó su visa estadounidense a través de mensajería, aseguró que no tiene vínculos ilegales y pidió que la investiguen, argumentando que no tiene nada que ocultar. Acusaciones específicas: Según el Departamento del Tesoro, durante la gestión de Brown como alcaldesa, intermediarios ligados al Cártel de Sinaloa recaudaron pagos de extorsión para los hermanos Arzate y facilitaron protección institucional a sus actividades ilícitas desde la policía municipal.