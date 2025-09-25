México

Exdiputada encara a Hilda Araceli Brown para pedirle que se separe del cargo: “Ya no me acose”, le responde

La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, fue acusada por autoridades de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “La Mayiza”

Por Jaqueline Viedma

La exdiputada suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, increpó a Hilda Brown y la instó a pedir licencia para enfrentar las acusaciones de EEUU. (Fotos: @MElenaPerezJaen y @AraceliBrownF)

La tarde de este jueves 25 de septiembre de 2025, Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena, descartó solicitar licencia a su cargo ante las acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, según información compartida por autoridades de Estados Unidos.

Al ser confrontada en la explanada de la Cámara de Diputados por María Elena Pérez Jaén, exdiputada del PAN, Brown siguió caminando, al tiempo que dijo: “no me acosen”.

María Elena Pérez-Jaén Zermeño instó a Hilda Brown a separarse del cargo mientras se aclaran los señalamientos emitidos la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre supuestos vínculos con la “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

Pérez-Jaén Zermeño asistió al recinto legislativo para ratificar la solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto López, líder de los senadores de Morena, por los presuntos vínculos que sostuvo con Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal “La Barredora”.

¿Por qué no solicita licencia?”, le dice la diputada del PAN a Brown, por lo que la morenista le cuestiona el motivo, a lo que Pérez-Jaén Zermeño le dice: “Para que estas acusaciones se aclaren”.

Por lo que, la exalcaldesa de Rosarito, Baja California, se detiene y le responde a la panista: “Señora, yo fui atenta con usted, no me acose por favor”. La diputada de Morena argumentó que sí se trataba de un acoso al estar frente a las cámaras de medios de comunicación, quienes también la cuestionaron.

El encuentro entre las disputadas terminó con Pérez-Jaén Zermeño precisándole a Brown: “Solicita licencia”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Hilda BrownLa MayizaMorenaMaría Elena Pérez JaénCámara de DiputadosOFACDepartamento del Tesoro de Estados UnidosPANmexico-noticias

