Alessandra Rojo de la Vega respalda protesta de trabajadores de limpia: “Es un mensaje claro para el gobierno de CDMX”

Alessandra Rojo de la Vega afirmó que la protesta es un mensaje para el gobierno de la Ciudad de México. | X- Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, expresó su respaldo a los trabajadores de limpia que protestaron ayer frente a las oficinas de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, para exigir mejoras laborales.

En su cuenta de X, la alcaldesa aseguró que la protesta es un mensaje para el gobierno de la Ciudad de México, actualmente encabezado por Clara Brugada.

En la misma publicación, Rojo de la Vega hizo un llamado a que las autoridades capitalinas los atiendan y con ello, reconozcan la problemática en ese sector y den respuesta a sus peticiones.

“La protesta de hoy de las y los trabajadores de limpia es un mensaje claro para el gobierno de la Ciudad. Cuando quienes sostienen la ciudad salen a exigir condiciones dignas, no se les descalifica ni se les acusa: se les escucha. (Lo digo por experiencia propia)

“MORENA tiene que decidir: seguir negando la realidad y culpar a la “oposición” de sus fallas o asumir que hay problemas reales que ya no se pueden tapar. Gobernar no es simular. Es responder", escribió en la red social.

La alcaldesa hizo un llamado a que el gobierno capitalino atienda los problemas en dicho sector. | X- Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa también respondió a algunas críticas en su contra, luego de que usuarios de la misma red social publicaron mensajes afirmando que Rojo de la Vega estaba de vacaciones, mientras los trabajadores de limpia realizaban la protesta.

En su respuesta, la alcaldesa aclaró que no está de vacaciones y que la protesta no era contra ella.

“Ni estoy de vacaciones; ni la protesta es en mi contra. Los trabajadores están exigiendo a la jefatura de Gobierno mejores condiciones laborales. Yo siempre escucho y hago mesas de trabajo, sea quien sea y de donde venga. Dejen de hacer campañas con difamaciones o infórmense”, respondió.

Trabajadores de limpia de CDMX protestaron arrojando y quemando basura

Decenas de trabajadores de limpia, adscritos a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, protestaron frente a las oficinas de dicha dependencia, ubicadas en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, en el centro de la Ciudad de México, donde arrojaron y quemaron basura.

Los manifestantes exigieron su incorporación a un sindicato, denunciando que han solicitado su afiliación durante varios meses sin obtener respuesta, lo que consideran una vulneración de sus derechos laborales y acceso a prestaciones.

El cierre, que abarca desde Eje Central hasta Isabel La Católica, fue acompañado por el uso de basura como proyectiles, así como el rompimiento de ventanales con sillas y piedras.

Los trabajadores acusaron que las autoridades aplazaron en varias ocasiones las mesas de diálogo. El conflicto generó caos vial en la zona, afectando a automovilistas, transporte público y peatones en una de las principales vías de la ciudad.

Está cerrada la circulación de Fray Servando Teresa de Mier desde Eje Central hasta Isabel La Católica Crédito: X/@OVIALCDMX