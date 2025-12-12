México

Ricardo Monreal advierte que reforma electoral podría generar periodo extraordinario

La propuesta aún se encuentra en la etapa final de elaboración y se espera su llegada a la Cámara de Diputados próximamente

La reforma electoral podría provocar un periodo extraordinario de sesiones a mediados de enero, según estimaciones de legisladores. | X- Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la reforma electoral que elabora el Ejecutivo podría provocar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones a mediados de enero.

Aunque la iniciativa aún no se remite al Congreso, el legislador afirmó que el documento se encuentra en la fase final de elaboración y que San Lázaro se mantendrá atento a su eventual llegada.

En conferencia de prensa, Monreal informó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ajusta los últimos elementos técnicos y que su entrega podría ocurrir en los próximos días o en la primera semana de enero.

“No se descarta ningún periodo extraordinario; si la próxima semana llegara la iniciativa, a mediados de enero estaríamos iniciando un extraordinario”, declaró.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ajusta los últimos elementos técnicos, con entrega prevista para los próximos días o la primera semana de enero. EFE/ Madla Hartz

Avances de la propuesta y puntos que podría incluir

Monreal detalló que ha mantenido comunicación con integrantes de la comisión encargada del proyecto, quienes le confirmaron que continúan con la redacción final de las normas.

Añadió que el análisis legislativo podría comenzar incluso durante el receso, con el fin de revisar el texto sin presiones de tiempo.

El legislador anticipó que la iniciativa podría incorporar cambios en áreas como representación legislativa, financiamiento partidista, circunscripciones, tribunales electorales locales y organismos públicos electorales estatales.

También mencionó que la propuesta podría incluir ajustes a la consulta popular y a la figura de revocación de mandato.

Se analiza la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana dentro de la reforma electoral. (CUARTOSCURO)

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, señaló que cualquier posicionamiento deberá esperar al contenido definitivo.

Sostuvo que cualquier reforma al sistema electoral debe orientarse a fortalecer las instituciones democráticas.

Actividad legislativa del periodo recientemente concluido

Además de anticipar el escenario para la reforma electoral, Monreal presentó un balance del periodo ordinario que acaba de finalizar.

De acuerdo con el documento Balance Legislativo, la Cámara de Diputados celebró 44 sesiones y acumuló casi 194 horas de actividad.

Durante el periodo ordinario se celebraron 44 sesiones y se acumularon casi 194 horas de actividad legislativa. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre los resultados más relevantes se encuentran:

  • 55 decretos aprobados, incluidos dos reformas constitucionales y siete nuevas leyes.
  • Más de mil iniciativas turnadas a comisiones, provenientes del Ejecutivo, congresos locales, senadores y diputadas y diputados.
  • Reformas en temas como extorsión, amparo, aduanas y bebidas energizantes para menores.
  • Avances en protección al consumidor, como el mecanismo “click to cancel” para cancelar suscripciones digitales.
  • Aprobación del Paquete Económico, que contiene el Presupuesto de Egresos y las leyes fiscales.

Monreal subrayó la discusión prolongada de la Ley de Aguas, que se extendió por más de 25 horas, así como la aprobación de normas relacionadas con desarrollo sustentable, administración fiscal y ascensos en la Armada.

También mencionó leyes pendientes como las relativas a delitos ambientales, abuso sexual y el procedimiento contencioso administrativo.

Entre las iniciativas por aprobar destacan reformas sobre protección ambiental y sanciones por delitos graves. Crédito: Jesus Aviles | Infobae México

Evaluación del estado institucional y reformas de largo plazo

Cuestionado sobre el estado de la democracia, Monreal sostuvo que las instituciones permanecen estables y que mecanismos como la consulta popular y la revocación de mandato se han integrado al funcionamiento político del país.

Recordó que, durante la presente administración, se han concretado 44 reformas constitucionales y afirmó que el proceso de transformación institucional aún está en desarrollo.

