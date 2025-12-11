Ricardo Monreal deslinda a Morena de Pedro Haces: esto dijo sobre el líder de la CATEM tras señalamientos que lo vinculan con “El Limones”

Ricardo Monreal advirtió que le cree a Pedro Haces a menos de que exhiban pruebas que muestren lo contrario.

El presunto operador financiero de la organización criminal Los Cabrera Sanabria, Edgar “N”, conocido como “El Limones”, fue detenido el 10 de diciembre de 2025. Tras señalamientos y fotografías que muestran la cercanía entre “El Limones” y el líder de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), Pedro Haces, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que mantiene su confianza en su compañero y que no ve motivo para cuestionarlo mientras no existan pruebas en su contra.

Ricardo Monreal confía en “la palabra” del líder de la CATEM

“Yo le creo al diputado Pedro Haces. Si él ha dicho que no tiene ninguna relación y que no es miembro de su organización, yo le creo, salvo que hubiese prueba al contrario”, aseguró Ricardo Monreal tras los cuestionamientos de la prensa en el recinto legislativo este 11 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que desde el día de ayer comenzó a circular una fotografía donde se puede ver a “El Limones” junto a Pedro Haces, pese a esto, el zacatecano justificó lo documentado por medios de comunicación con su propio actuar:

“Yo me retrato y me tomo fotografías ahorita que salía a la explanada, no sé, unas cien. Pero no conozco a noventa y nueve y no sé si puedan ser mañana presuntos responsables de un delito. Yo me tomo la fotografía por amabilidad, no por complicidad”.

En el Sistema de Información Legislativa, el diputado Pedro Haces aparece como legislador de Morena.

Aseguró que fotografiarse no asegura conocer a la otra persona, por eso, pese a los señalamientos que siguen surgiendo sobre el vinculo de Edgar “N” con la CATEM, el morenista dijo que de ser cierto, le haría una recomendación a Haces:

“Le diría qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad. Si él debe algo, debe de pagar”.

Monreal no se limitó en los halagos por su compañero legislador, pero aseguró que no forma parte de su bancada: “Pedro Haces es un hombre honesto, desde mi punto de vista... es un líder que ha venido desde abajo... Por cierto, no es militante de MORENA, que yo creo que no es militante de MORENA, pero es un dirigente, para mí, un buen líder”.

Desaparece información y fotografías de “El Limones” de la CATEM Durango

El día de ayer, el diputado Pedro Haces subió un video a sus redes sociales en el que deslindaba a la CATEM de cualquier vinculo con Edgar “N”, sin embargo, una fotografía publicada en la página de la CATEM Durango el 20 de marzo de 2023, habría empezado a circular en medios de comunicación, la cual estaba acompañada del siguiente texto:

“Muy agradecidos con el senador Pedro Haces, secretario general nacional de CATEM, por depositar su confianza en mí, para ser el secretario general de CATEM en Durango y nuestro compañero Edgar Ortiz como secretario de organización en el estado”.

Las redes sociales exhibieron cómo "El Limones" agradecía al diputado Pedro Haces por nombrarlo secretario general de la CATEM Durango | X / @JJDiazMachuca, @pedroferriz3

Luego de que se compartiera esta información, el dominio de la publicación en la red social Facebook dejó de estar disponible.

