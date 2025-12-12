México está en el top 5 países más peligrosos del mundo, entre Siria y Palestina

México se encuentra en el puesto número 4 de la lista.(Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

La organización internacional de Datos y ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en ingles), publicó este jueves 11 de diciembre un informe que posiciona a México como uno de los 5 países más peligrosos del mundo, según su índice de conflictos.

La institución detalla que el Índice de Conflictos ACLED es una evaluación global de cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo.

La posición de México fue el resultado de la evaluación de cuatro indicadores de violencia, según informes oficiales.

México se encuentra en el puesto número 4 en términos generales de violencia, solo por detrás de países como Siria, Myanmar y Palestina.

Cómo se evalúan las naciones en el índice de conflicto ACLED

Según datos proporcionados por la ACLED, en el estudio se utilizan 4 indicadores para evaluar el nivel de peligrosidad de cada nación.

Esos parámetros son: Letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

Para el estudio se utilizaron cifras contabilizadas entre finales del 2024 y el 2025, las cuales contemplaron un total de 204 mil 605 eventos violentos, de los cuales hubo 240 mil muertos y un promedio de 550 incidentes diarios en el mundo.

Asimismo, en el sitio web donde está publicado el informe se detalla qué interrogantes sirven para poder entender cada factor de evaluación.

Mortalidad : ¿Qué tan letal es la violencia en el país?

Peligro para los civiles : ¿Cuánta violencia se dirige específicamente contra los civiles?

Difusión geográfica : ¿Qué proporción del país experimenta un alto nivel de violencia?

Fragmentación de los grupos armados : ¿Cuántos grupos armados operan dentro del país?

Además, se señala que el Índice ACLED “califica a cada país y territorio en cada uno de estos indicadores y proporciona una clasificación general de los 50 conflictos más graves y difíciles de resolver del mundo”.

Posición de México en el ranking de países más peligrosos del mundo

En términos generales y según la evaluación la letalidad, el peligro para los civiles, la difusión geográfica y el número de grupos armados en el país, México se encuentra en el puesto número 4; solo por debajo de naciones como Siria, Myanmar y Palestina, quien encabeza la lista.

En términos generales, México es el cuarto país más violento del mundo. Crédito: ACLED

Estas cifras revelan que México sería el país más peligroso del mundo que no se encuentra actualmente en una guerra.

Las estadísticas recopiladas en el informe señalan que del 1 de diciembre de 2024 al 28 de noviembre de 2025, ocurrieron 8 mil 70 casos de violencia política en el país.

Además de su evaluación general el ranking, el estudio detalla la posición en cada uno de los 4 apartados de evaluación.

Posición de México en cada factor evaluado en el estudio

Estadísticas detalladas de México en el informe. Crédito: ACLED

El estudio clasifica a México en el nivel “Extremo” dentro de los parámetros evaluados, situándolo específicamente en el número 4, como ya se había comentado.

En las cifras de Mortalidad, que evalúan la letalidad de la violencia existente en el país, México está posicionado en el lugar número 8 , por detrás de Ucrania, Sudán, Palestina, Myanmar, Nigeria, Somalia y Siria.

La única estadística donde México se encuentra fuera del top 10, es en la Peligrosidad para los Civiles, situándose en el número 16 de la lista, la cual es encabezada por Palestina, Líbano y Trinidad y Tobago.

Sobre la Difusión Geográfica, lo cual se refiere a qué proporción del país experimenta violencia, México se encuentra en el puesto número 2, mientras que Palestina es el número 1.

México es el tercer país con más grupos armadas en su territorio. Estadísticas. Crédito: ACLED

Por último, en el índice de fragmentación, el cual mide la cantidad de grupos armados que operan en el país, México está en el puesto número 3, mientras que sobre él está Myanmar, seguido por la India.

Datos relevantes de la noticia

México es el cuarto país más peligroso del mundo , solo detrás de Siria, Myanmar y Palestina, según el Índice de Conflictos de la ACLED .

El índice mide letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y la cantidad de grupos armados.

Entre finales del 2024 y 2025 se registraron 8 mil 70 casos de violencia política en México .

México ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a proporción geográfica de la violencia en el país y el tercero en número de grupos armados presentes.

El país recibe la calificación de “Extremo” en peligrosidad por la magnitud y extensión de los conflictos internos.