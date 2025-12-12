Beca Benito Juárez 2025: ¿Habrá pagos a los beneficiarios este 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe?

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez representa un programa social impulsado por el Gobierno de México y está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación media superior.

Los participantes del programa reciben un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, monto que se deposita de forma directa en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este respaldo económico busca que los jóvenes permanezcan en la preparatoria o bachillerato.

El apoyo está pensado para facilitar la compra de materiales necesarios para completar esta fase educativa.

La gestión y ejecución de la Beca Benito Juárez corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo perteneciente al Gobierno de México.

El objetivo principal es reducir el abandono escolar en el nivel medio superior y alentar la continuidad hacia estudios universitarios.

Los beneficiarios pueden emplear el recurso para adquirir útiles escolares, libros, alimentos o solventar traslados entre su vivienda y la escuela.

Durante el mes de diciembre se efectuará el depósito de la Beca Benito Juárez, por lo cual algunos estudiantes contarán con el monto antes de Navidad y Año Nuevo.

El lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó el calendario previsto para la entrega de los pagos.

Debido a los depósitos que se están llevando a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, se tiene la duda si este viernes 12 de diciembre habrá dispersiones en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Lo anterior debido a que es un día feriado por las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, por lo que beneficiarios tienen la duda de si habrá pagos en esta fecha.

Pagos quedarán suspendidos de manera momentánea para este viernes 12 de diciembre

Los pagos de la Beca Benito Juárez quedarán suspendidos para este viernes 12 de diciembre, de acuerdo al calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Aunque no se sabe si es por los festejos de la Virgen de Guadalupe que se llevarán a cabo en todo el país, no se tiene programado pagos para ningún beneficiario en esta fecha.

De igual manera, los depósitos durante el fin de semana tampoco se tienen programados para ningún beneficiario, pro lo que los depósitos serán reactivados hasta el lunes 15 de diciembre.

Hasta este jueves 11 de diciembre, los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra M recibirán su dispersión de mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar.

En tanto, para el lunes 15 de diciembre los beneficiarios cuya primeras letras de su apellido paterno comiencen con las letras N, Ñ, O, P y Q recibirán el depósito correspondiente para todos los beneficiarios.