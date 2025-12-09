Beca Benito Juárez 2025: pagos serán suspendidos para esta fecha de diciembre

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México para alumnas y alumnos de nivel bachillerato. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez constituye una programa social implementada por el Gobierno de México y está destinado a estudiantes matriculados en instituciones públicas de educación media superior.

A los beneficiarios del programa se les otorga un apoyo de mil 900 pesos cada bimestre, cantidad que se transfiere directamente a sus cuentas en el Banco del Bienestar.

El propósito de este apoyo económico es que los alumnos continúen sus estudios de preparatoria o bachillerato. El recurso financiero se concibe para facilitar la adquisición de materiales que permitan concluir satisfactoriamente esta etapa educativa.

La administración y operación de la Beca Benito Juárez es por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, instancia perteneciente al gobierno federal.

La finalidad central es disminuir la deserción en el nivel medio superior y promover el ingreso a la universidad. Los estudiantes pueden utilizar el apoyo para cubrir gastos en útiles escolares, libros, alimentación o transporte entre su domicilio y el plantel educativo.

En diciembre se realizará el depósito de la Beca Benito Juárez, por lo que algunos alumnos recibirán el depósito antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), anunció el calendario previsto para la liberación de los pagos.

La dependencia educativo informó que en una fecha durante esta misma semana de diciembre, es decir, entre el lunes 8 y el viernes 12, los depósitos se suspenderán de manera temporal.

Como consecuencia, varios estudiantes desean saber quiénes resultarán afectados y cuál será el día específico en que no se llevarán a cabo las respectivas dispersiones a las cuentas del Banco del Bienestar.

Esta será la fecha de diciembre en que los pagos de la Beca Benito Juárez serán suspendidos para todos los beneficiarios

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló que hay un día de la semana de diciembre, del lunes 8 al viernes 12 de diciembre, en que los depósitos serán suspendidos de manera momentánea para algunos beneficiarios.

La fecha de diciembre en la que los pagos serán suspendidos será el próximo viernes 12 de diciembre, debido a que el calendario oficial de depósitos no tiene programadas dispersiones.

No existe razón específica, por lo que los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe no son el motivo por lo que no habrá depósitos en dicha fecha.

Desde la publicación del calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez, el viernes 12 de diciembre no se tenían programados depósitos para ningún beneficiario.

De igual manera, durante el fin de semana, es decir, el sábado 13 y domingo 14 tampoco se llevarán a cabo pagos, por lo que será hasta el lunes 15 de diciembre cuando se realicen las dispersiones correspondientes.

Cabe recodar que los pagos se llevan a cabo de manera gradual durante el mes de diciembre conforme la primera letra del apellido paterno del padre, madre o tutor de cada beneficiario.