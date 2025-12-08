Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 del lunes 8 al viernes 12 de diciembre

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México para alumnas y alumnos de nivel bachillerato. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el Gobierno de México que se dirige a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior.

Los alumnos que forman parte del programa reciben mil 900 pesos cada dos meses, monto que se deposita en sus cuentas del Banco del Bienestar.

El apoyo económico busca que los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria o bachillerato. El recurso destinado está prensado para que los beneficiarios compren materiales que posibiliten la conclusión de sus estudios en este nivel.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia federal, es responsable de la gestión de la Beca Benito Juárez.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la encargada de los trámites, pagos y demás de la Beca Benito Juárez. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo es reducir la deserción escolar en el nivel medio superior y facilitar el acceso universitario. Los estudiantes pueden destinar estos recursos a la compra de útiles, libros, alimentos o transporte entre su casa y la institución educativa.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), anunció el calendario destinado a los pagos de la Beca Benito Juárez.

Algunos beneficiarios de este programa social desconocen cómo se fue organizando el calendario oficial de depósitos de este programa social.

Por lo tanto, se preguntan qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el pago esta semana de depósitos del lunes 8 al viernes 12 de diciembre.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Benito Juárez del lunes 8 al viernes 12 de diciembre de mil 900 pesos bimestrales?

De acuerdo con lo notificado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya hay una lista de beneficiarios que recibirán el pago del lunes 8 al viernes 12 de diciembre de la Beca Benito Juárez.

Los pagos se realizan de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada estudiante de nivel bachillerato.

Cabe destacar que este depósito corresponde al último del 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Se trata del bimestre número seis de este año.

Los beneficiarios que recibirán el pago esta semana de diciembre serán:

Bimestre Noviembre - Diciembre

Día | Diciembre | Letra

Lunes 8 D, E, F

Martes 9 G

Miércoles 10 H, I, J, K, L

Jueves 11 M

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Depósitos de la Beca Benito Juárez continuarán el lunes 15 de diciembre

Por lo tanto, el viernes 12 de diciembre no se llevarán a cabo depósitos para ningún beneficiario de la Beca Benito Juárez. De igual manera, las dispersiones tampoco se realizarán durante el fin de semana.

Los depósitos a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo nuevamente el próximo lunes 15 de diciembre.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para saber todo acerca de los depósitos de este programa social del Gobierno de México.