México

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 del lunes 8 al viernes 12 de diciembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló la lista de estudiantes que recibirán el depósito

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México para alumnas y alumnos de nivel bachillerato. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el Gobierno de México que se dirige a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior.

Los alumnos que forman parte del programa reciben mil 900 pesos cada dos meses, monto que se deposita en sus cuentas del Banco del Bienestar.

El apoyo económico busca que los jóvenes continúen sus estudios de preparatoria o bachillerato. El recurso destinado está prensado para que los beneficiarios compren materiales que posibiliten la conclusión de sus estudios en este nivel.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia federal, es responsable de la gestión de la Beca Benito Juárez.

La Coordinación Nacional de Becas
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la encargada de los trámites, pagos y demás de la Beca Benito Juárez. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo es reducir la deserción escolar en el nivel medio superior y facilitar el acceso universitario. Los estudiantes pueden destinar estos recursos a la compra de útiles, libros, alimentos o transporte entre su casa y la institución educativa.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), anunció el calendario destinado a los pagos de la Beca Benito Juárez.

Algunos beneficiarios de este programa social desconocen cómo se fue organizando el calendario oficial de depósitos de este programa social.

Por lo tanto, se preguntan qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el pago esta semana de depósitos del lunes 8 al viernes 12 de diciembre.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Benito Juárez del lunes 8 al viernes 12 de diciembre de mil 900 pesos bimestrales?

De acuerdo con lo notificado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya hay una lista de beneficiarios que recibirán el pago del lunes 8 al viernes 12 de diciembre de la Beca Benito Juárez.

Los pagos se realizan de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada estudiante de nivel bachillerato.

Cabe destacar que este depósito corresponde al último del 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Se trata del bimestre número seis de este año.

Los beneficiarios que recibirán el pago esta semana de diciembre serán:

Bimestre Noviembre - Diciembre

Día | Diciembre | Letra

Lunes 8 D, E, F

Martes 9 G

Miércoles 10 H, I, J, K, L

Jueves 11 M

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Depósitos de la Beca Benito Juárez continuarán el lunes 15 de diciembre

Por lo tanto, el viernes 12 de diciembre no se llevarán a cabo depósitos para ningún beneficiario de la Beca Benito Juárez. De igual manera, las dispersiones tampoco se realizarán durante el fin de semana.

Los depósitos a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo nuevamente el próximo lunes 15 de diciembre.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para saber todo acerca de los depósitos de este programa social del Gobierno de México.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBeca Benito Juárez 2025Programa SocialBecasPago Beca Benito Juárez 2025Pago Beca Benito Juárez Diciembremexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum destaca la cooperación trilateral en el marco de la revisión del T-MEC

La revisión del Tratado se perfila como un proceso clave en el contexto de la próxima Copa Mundial de Fútbol

Sheinbaum destaca la cooperación trilateral

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre: servicio lento en la Línea 4

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Súper peso” sufre rebote y el precio del dólar sigue subiendo al cierre del 8 de diciembre

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana al cierre de mercados de este lunes

“Súper peso” sufre rebote y

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: granjeros sorprendidos por eliminación de anoche

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

Renunció a su cargo la Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández Guiadáns

La dimisión fue presentada tras poco más de seis años al frente de la institución

Renunció a su cargo la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: granjeros sorprendidos por eliminación de anoche

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Chargers, cuándo y dónde ver el juego que será transmitido de forma animada en México