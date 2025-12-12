Bad Bunny abre La Casita: Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni sus invitados VIP en segundo concierto

Bad Bunny abre ‘La Casita’: Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera sus invitados VIP en segundo concierto. (Ocesa / X)

El segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no sólo llenó el recinto hasta el tope, sino que convirtió la noche del 11 de diciembre en una auténtica celebración de estrellas.

Entre reguetón, luces y euforia, la atención se centró en La Casita, el polémico segundo escenario donde figuras del espectáculo nacional e internacional bailaron y cantaron junto al “Conejo Malo”, dejando claro que los shows en México están a la altura de cualquier residencia global.

‘La Casita’ se llena de celebridades mexicanas

Renata Notni compartió su experiencia en redes sociales. (Instagram)

Lo que en Puerto Rico fue un desfile de super estrellas como Penélope Cruz, Javier Bardem o J Balvin, en México este fenómeno “VIP alterno” tuvo sabor local con la presencia de Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera.

Los actores, conocidos por sus papeles en cine, televisión y nuevas producciones internacionales, fueron captados bailando y coreando los hits de Bad Bunny desde el centro de La Casita.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, y confirmaron que, para esta gira mexicana, los reflectores también alumbran a las celebridades de casa.

Ana de la Reguera compartió su experiencia en redes sociales. (Instagram)

Ana de la Reguera publicó en sus stories de Instagram una imagen en donde presume el brazalete de tela en donde se puede leer con letras rojas “La Casita”, el cual se presume brinda acceso al exclusivo stage del concierto.

Por parte, Renata Notni compartió un breve video de su llegada al backstage del Estadio GNP Seguros a bordo de un carrito de golf encargado de transportar a los invitados.

Feid: el invitado sorpresa y exclusivo

Feid fue el primer invitado sorpresa de la residencia de Bad Bunny en México. (Instagram)

Si algo caracterizó este segundo show fue la aparición inesperada de Feid. El artista colombiano de música urbana subió al escenario A vestido todo de negro y presumiendo su nueva barba, para interpretar —junto a Bad Bunny— el tema “Perro Negro”, lanzado en colaboración y convertido ya en uno de los himnos contemporáneos del perreo.

“La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche, es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”, anunció el propio Benito en las pantallas, antes de que iniciara el tema.

De esta manera “Perro Negro” se convierte en la segunda canción exclusiva de su paso por México, y Feid en el primer invitado de renombre que Bad Bunny sube al escenario durante su estancia por México.

Benito todavía tiene por delante seis fechas más en el Estadio GNP Seguros, por lo que las sorpresas todavía podrían subir de nivel y más nombres tanto nacionales como internacionales podrían acaparar los titulares y las redes sociales.

¿Por qué Bad Bunny lleva famosos a “La Casita”?

Bad Bunny planea recibir el Año Nuevo en México: ocho conciertos seguidos y un cierre épico en CDMX. (OCESA: Liliana Estrada)

La tradición de invitar celebridades a las zonas VIP de los conciertos de Bad Bunny comenzó en su residencia puertorriqueña y se ha replicado en escenarios de República Dominicana, Chile y ahora México.

Sin embargo, la capacidad de polarizar y conquistar público con un segundo espacio, más íntimo y lleno de figuras clave de la farándula, refuerza la imagen del puertorriqueño como un fenómeno que trasciende la música.

Entre el debate por la ubicación de los escenarios y las ovaciones por la cercanía de los artistas, lo cierto es que Bad Bunny sabe convertir cada fecha en evento inolvidable —para fans, para celebridades y para la atención mediática.