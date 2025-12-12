Así fue como Kim Shantal ganó la salvación en la novena semana del reality

Kim Shantal obtuvo la salvación y el poder de "la traición". (Tv Azteca)

En la novena semana de La Granja VIP, Kim Shantal se convirtió en la protagonista de la noche al obtener la salvación durante el Duelo y el controvertido poder de la Traición, lo que modificó la estrategia dentro del reality y provocó reacciones inmediatas entre los concursantes.

El Desafío de Salvación exigió al máximo las capacidades físicas y emocionales de los famosos, por tal motivo Kim Shantal, quien, tras cruzar la puerta principal sin el paliacate amarillo, celebró gritando y saltando su victoria en la sala central ante la mirada de sus compañeros. El llamado Team Cacaraqueo, integrado por Teo y La Bea no ocultó su entusiasmo. Sus integrantes corrieron al encuentro de la influencer y la abrazaron, celebrando que una de sus piezas clave permanece fuera de la placa de nominación.

La creadora de contenido festejó su victoria junto al Team Cacaraqueo. (Captura de pantalla TikTok)

Durante la Gala, conducida por Adal Ramones, se mantuvo el suspenso hasta el último momento. Ramones advirtió a los participantes que el resultado podía dejar tanto tranquilidad como preocupación entre los granjeros según quién lograra regresar con la salvación. Apenas se reveló el desenlace, la dinámica del show cambió radicalmente por la entrega adicional del poder de la Traición a Kim, herramienta que le permitirá modificar las nominaciones y cuya primera aplicación se ha rodeado de especulaciones. Las teorías dentro y fuera del programa apuntan a que podría optar por proteger a El Patrón y colocar en la placa de nominados a Alfredo Adame, uno de los nombres que genera mayor polarización en el formato.

Frente a este giro, las reacciones de los rivales surgieron de inmediato. Eleazar Gómez se mostró tranquilo en transmisión abierta y solicitó el respaldo de sus seguidores, manifestando su deseo de llegar hasta la final, pese a que sus planes junto al Team Muro tuvieron que reestructurarse ante la inesperada jugada de Kim.

Por su parte, Alfredo Adame eligió contener las hostilidades y expresó consejos de ánimo a su compañero en riesgo. “Así es este juego, tú ánimo y recuerda, tu trabajo habla por ti, tú échale”, alentó al más reciente nominando en una escena recuperada de las cámaras internas.

Esta salvación deja al Team Muro en peligro. (Captura de pantalla TikTok)

Con el tablero alterado por el nuevo privilegio de Kim Shantal, las próximas horas en La Granja VIP se encuentran marcadas por la expectativa ante la decisión que tomará la influencer y el rumbo que tomará la competencia.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori