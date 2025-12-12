Animalistas temen que maten a más de mil perros y gatos del Refugio Franciscano en CDMX: acusan venta millonaria del predio

Más de mil perritos y gatitos viven en el Refugio Franciscano. (fb/refugiofranciscanoac)

Una resolución judicial determinó el futuro de miles de perros y gatos alojados en el Refugio Franciscano de la Ciudad de México, cuya administración se vio obligada a desalojar el recinto tras varias décadas de operaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo en la madrugada del 11 de diciembre para proceder con la desocupación del predio ubicado en Cuajimalpa.

La causa de este desalojo se remonta al fallo judicial que favoreció a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, titular legal del terreno, luego de una demanda de recuperación.

Mediante redes sociales, tanto el Refugio Franciscano como otros colectivos afines manifestaron su inquietud por el destino de los animales, alertando sobre la necesidad de preservarlos bajo condiciones óptimas.

El Refugio Franciscano denuncia a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama de despreocuparse de los animales

Por segundo día consecutivo se manifiestan por el desalojo del Refugio Franciscano en alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)

A través de un comunicado lanzado por las redes sociales, el Refugio Franciscano externó su preocupación por la salud y la vida de los animales que viven en el inmueble, ahora que la administración del predio ha cambiado.

“Al momento, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., no se ha comunicado con nosotros para conocer qué animalitos requieren tratamientos especiales, cuántos están siendo medicados, cuáles tienen esterilizaciones programadas o necesitan algún manejo particular, como dinámicas de rehabilitación”.

Agregaron que “Tampoco ha mostrado interés en conocer la rutina diaria de los perros, la cual incluye horarios de alimentación y paseos, mismos que hoy están extrañando y cuya ausencia le está generando un alto nivel de estrés”.

Así es el Refugio Franciscano, hogar de miles de perritos y gatitos (Foto de Fb de Refugio Franciscano)

Del mismo modo, la veterinaria del Refugio Franciscano que se encargaba de la salud de los perros y gatos se encuentra afuera del inmueble con la intención de revisar a los animales y proporcionar a los nuevos cuidadores los detalles sobre la salud de cada uno de ellos.

En el comunicado, los antiguos responsables del predio insisten en que los gatos del refugio corren peligro, pues se encuentran en una gatera cuya ubicación no ha sido cuestionada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama: “Probablemente, ni siquiera saben si hay gatos o dónde se encuentran”.

Los cuidadores temen por la seguridad de perritos y gatos Crédito: TikTok/@refugio.franciscano.ac

“Necesitamos garantizar de manera urgente la seguridad y el bienestar de los animales. Necesitamos acceso inmediato para poder atenderlos correctamente”, finalizaron.

Del mismo modo, en un comunicado previo, externaron la preocupación por la vida de los animales, pues, en su juicio, podrían ser “sacrificados” pues “La fundación Haghenbeck se ha rehusado a construir el nuevo albergue en el terreno que se nos fue donado e insiste en hacer un megadesarrollo”.

La fundación Haghenbeck y de la Lama responde: explica qué pasará con los animales

La fundación, por su parte, aseguró que por orden del juez, los animales se tienen que quedar en el lugar por el momento. Además, explicaron que “Ahora es responsabilidad de la fundación mejorar sus condiciones de vida. La fundación tiene un paquetote, una gran responsabilidad y todos estamos vigilando”.

Su presidenta, Carmela Rivero, aseguró que su intención es que se procure la vida de los animales e, incluso, se mejore su calidad. Cabe mencionar, que la fundación ahora encargada del terreno subió a redes sociales videos donde denuncia supuesto deterioro en las instalaciones del refugio.