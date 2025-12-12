Trabajadores de refugio de mascotas en Cuajimalpa bloquean por segundo día consecutivo la carretera México-Toluca

Por segundo día consecutivo se manifiestan por el desalojo del Refugio Franciscano en alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)

Por segundo día consecutivo, activistas y defensores de animales mantienen una manifestación en la Carretera México–Toluca, a la altura del kilómetro 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa, para exigir que se haga justicia por el desalojo del Refugio Franciscano, donde permanecen resguardados más de mil perros y gatos cuya permanencia sigue en incertidumbre por la disputa legal, donde 10 mil metros cuadrados son los que ocupa el refugio.

Los manifestantes se apostaron nuevamente en la zona para visibilizar lo que consideran un acto injusto contra uno de los refugios de animales más antiguos y emblemáticos del Valle de México.

De acuerdo con los activistas, el proceso de desalojo pone en riesgo la integridad de cientos de animales que dependen del albergue para sobrevivir, ya que no se ha podido alimentar a los animales.

Solo hay un carril habilitado

Refugio Franciscano desalojo Alcaldía Cuajimalpa CDMX (Especial)

La presencia de los inconformes ha generado afectaciones viales desde temprana hora, dejando reducido un carril de la circulación con dirección hacia la Ciudad de Toluca. Esta situación ha provocado retrasos significativos para los automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad.

Ante el bloqueo parcial, autoridades de la Ciudad de México recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento.

Entre las opciones sugeridas se encuentran Loma de Vista Hermosa, Loma del Parque, Constituyentes, la calle C. Echanove y la Autopista México–Toluca.

Elementos de tránsito permanecen en el lugar para agilizar la vialidad y orientar a los conductores, mientras que personal de la alcaldía mantiene comunicación con los representantes del refugio y los colectivos animalistas para intentar una solución que permita liberar la zona sin poner en riesgo a los animales.

Los activistas afirmaron que continuarán con las protestas hasta recibir garantías de que los más de mil animales no serán desalojados sin un plan de reubicación seguro y digno.

Alcaldía Cuajimalpa prepara acción de emergencia

Autoridades de la alcaldía Cuajimalpa y de la CDMX trabajan tras desalojo Refugio Franciscano (especial)

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, inició comunicación directa con la titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), Ana Villagrán, con el propósito de establecer un frente común para garantizar el bienestar de los animales que habitan en un albergue ubicado en dicha demarcación, el cual enfrenta un proceso judicial relacionado con la administración del predio.

La situación generó preocupación entre rescatistas, voluntarios y vecinos, debido a la posibilidad de que los animales fueran desalojados en medio del conflicto legal. Ante ello, Orvañanos afirmó que su administración será respetuosa del proceso, pero enfatizó que la prioridad debe ser la integridad de los animales que durante años han sido resguardados en ese espacio.

Por su parte, la titular de AGATAN, Ana Villagrán, confirmó que el Gobierno de la Ciudad de México ya mantiene diálogo con las partes involucradas para asegurar que no exista un desalojo inmediato.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México estaremos atentos para que los animales no sean desalojados o, en su caso, buscar una alternativa de albergue donde se garanticen condiciones para su cuidado; sin embargo, la información que tenemos es que los animalitos no serán desalojados de este predio”, aseguró Villagrán.

Ante la incertidumbre, el gobierno de Cuajimalpa reiteró su disposición para colaborar de manera inmediata. La administración local puso a disposición su clínica veterinaria, así como brigadas de atención animal, para apoyar en cualquier necesidad urgente que surja dentro del albergue. De igual forma, señaló que se mantendrá vigilancia constante para evitar que el conflicto afecte a los seres vivos que dependen del espacio.

Además, Orvañanos anunció que establecerá contacto con fundaciones, asociaciones y agrupaciones animalistas para explorar opciones emergentes en caso de que, en algún punto del proceso, los animales requieran ser reubicados.

Tanto el gobierno de Cuajimalpa como AGATAN coincidieron en que el bienestar animal debe permanecer al centro de cualquier decisión, por lo que continuarán trabajando de manera coordinada hasta que el proceso legal concluya.