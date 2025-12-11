Receta de atole de rompope bajo en calorías y sin azúcar

El atole de rompope es una bebida tradicional presente en celebraciones y reuniones familiares en países de habla hispana. Foto: (Gemini IA)

El atole de rompope es una de las bebidas tradicionales que suele acompañar celebraciones y reuniones familiares en distintos países de habla hispana.

Sin embargo, frente a la necesidad de ajustar las recetas a estilos de vida más saludables, especialistas en nutrición y chefs han adaptado esta preparación para ofrecer una versión baja en calorías y sin azúcar añadida, sin perder el sabor característico que la distingue.

Es así que es posible elaborar esta bebida con ingredientes alternativos que permiten disfrutar de esta bebida sin comprometer el control calórico ni el bienestar metabólico.

La adaptación del atole de rompope responde a la demanda de estilos de vida más saludables en la alimentación.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de rompope bajor en calorías y sin azúcar

Ingredientes (para 2 porciones):

2 tazas de leche descremada o vegetal sin azúcar (almendra, soya, etc.)

2 cucharadas de rompope light o artesanal bajo en azúcar

1 cucharada de maicena (fécula de maíz)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Endulzante sin calorías al gusto (stevia, sucralosa o eritritol)

Canela en polvo al gusto

Preparación:

Disolver la maicena con un poco de leche fría en una olla pequeña, hasta eliminar los grumos. Agregar el resto de la leche y el rompope a la olla. Revolver. Calentar a fuego medio y mezclar continuamente hasta que espese. Añadir el extracto de vainilla y el endulzante sin calorías al gusto. Mezclar de nuevo. Una vez espeso y caliente, retirar del fuego. Servir caliente y espolvorear con canela.

Esta receta logra un sabor similar al tradicional, sin añadir azúcar ni exceso de calorías, gracias al uso de leche descremada y edulcorante. Usar rompope light o elaborar el rompope en casa permite controlar el nivel de azúcar en la bebida.

La versión saludable del atole de rompope ofrece una alternativa para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor. Foto: (Gemini IA)

Perfil nutricional del atole de rompope bajo en calorías

El perfil nutricional de la receta de atole de rompope bajo en calorías y sin azúcar puede variar según las marcas y cantidades de los ingredientes utilizados. Para una porción estimada (1 taza, aproximadamente 240 ml), preparada con leche descremada, rompope light, maicena y endulzante sin calorías, el contenido aproximado es el siguiente:

Energía: 90-120 calorías

Proteína: 5-7 gramos

Grasa total: 2-4 gramos

Carbohidratos totales: 13-17 gramos

Azúcares: 2-4 gramos (provenientes de la leche y el rompope light, sin azúcar añadida)

Fibra: 0-1 gramo

Sodio: 80-120 mg

Calcio: 150-250 mg

La receta, al utilizar leche descremada o vegetal sin azúcar y endulzantes no calóricos, mantiene un aporte reducido de grasa y azúcares, e incrementa la proteína gracias a la leche.

Esta alternativa resulta adecuada para quienes buscan controlar la ingesta calórica y de azúcar, sin eliminar el sabor tradicional del atole de rompope.