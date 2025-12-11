México

Receta de atole de rompope bajo en calorías y sin azúcar

Opciones con ingredientes alternativos permiten disfrutar del atole de rompope sin comprometer el control calórico

Guardar
El atole de rompope es
El atole de rompope es una bebida tradicional presente en celebraciones y reuniones familiares en países de habla hispana. Foto: (Gemini IA)

El atole de rompope es una de las bebidas tradicionales que suele acompañar celebraciones y reuniones familiares en distintos países de habla hispana.

Sin embargo, frente a la necesidad de ajustar las recetas a estilos de vida más saludables, especialistas en nutrición y chefs han adaptado esta preparación para ofrecer una versión baja en calorías y sin azúcar añadida, sin perder el sabor característico que la distingue.

Es así que es posible elaborar esta bebida con ingredientes alternativos que permiten disfrutar de esta bebida sin comprometer el control calórico ni el bienestar metabólico.

La adaptación del atole de
La adaptación del atole de rompope responde a la demanda de estilos de vida más saludables en la alimentación.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de rompope bajor en calorías y sin azúcar

Ingredientes (para 2 porciones):

  • 2 tazas de leche descremada o vegetal sin azúcar (almendra, soya, etc.)
  • 2 cucharadas de rompope light o artesanal bajo en azúcar
  • 1 cucharada de maicena (fécula de maíz)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • Endulzante sin calorías al gusto (stevia, sucralosa o eritritol)
  • Canela en polvo al gusto

Preparación:

  1. Disolver la maicena con un poco de leche fría en una olla pequeña, hasta eliminar los grumos.
  2. Agregar el resto de la leche y el rompope a la olla. Revolver.
  3. Calentar a fuego medio y mezclar continuamente hasta que espese.
  4. Añadir el extracto de vainilla y el endulzante sin calorías al gusto. Mezclar de nuevo.
  5. Una vez espeso y caliente, retirar del fuego.
  6. Servir caliente y espolvorear con canela.

Esta receta logra un sabor similar al tradicional, sin añadir azúcar ni exceso de calorías, gracias al uso de leche descremada y edulcorante. Usar rompope light o elaborar el rompope en casa permite controlar el nivel de azúcar en la bebida.

La versión saludable del atole
La versión saludable del atole de rompope ofrece una alternativa para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor. Foto: (Gemini IA)

Perfil nutricional del atole de rompope bajo en calorías

El perfil nutricional de la receta de atole de rompope bajo en calorías y sin azúcar puede variar según las marcas y cantidades de los ingredientes utilizados. Para una porción estimada (1 taza, aproximadamente 240 ml), preparada con leche descremada, rompope light, maicena y endulzante sin calorías, el contenido aproximado es el siguiente:

  • Energía: 90-120 calorías
  • Proteína: 5-7 gramos
  • Grasa total: 2-4 gramos
  • Carbohidratos totales: 13-17 gramos
  • Azúcares: 2-4 gramos (provenientes de la leche y el rompope light, sin azúcar añadida)
  • Fibra: 0-1 gramo
  • Sodio: 80-120 mg
  • Calcio: 150-250 mg

La receta, al utilizar leche descremada o vegetal sin azúcar y endulzantes no calóricos, mantiene un aporte reducido de grasa y azúcares, e incrementa la proteína gracias a la leche.

Esta alternativa resulta adecuada para quienes buscan controlar la ingesta calórica y de azúcar, sin eliminar el sabor tradicional del atole de rompope.

Temas Relacionados

atolerecetapostresmexico-noticias

Más Noticias

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

La Federación Costarricense de Futbol inicia reestructuración tras fracaso en la eliminatoria mundialista y la salida de sus principales líderes deportivos

La Selección de Costa Rica

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

En el lugar se aseguraron cartuchos útiles de diversos calibres y dosis de presunta marihuana

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Una alerta anónima movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Miguel Hidalgo

Aseguran tres inmuebles usados como

Tris: todos los números ganadores de hoy 10 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Estas son las recomendaciones de la Profeco para comprar uvas frescas en el Año Nuevo

Esta práctica de origen español ha transformado a la fruta en elemento central de las celebraciones

Estas son las recomendaciones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: así

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”