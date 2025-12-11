¿Qué personas con INAPAM podrían beneficiarse del aumento al salario mínimo en 2026? Esto es lo que sabemos

Adultos Mayores con INAPAM pueden formar parte del programa "Vinculación Productiva" el cual garantiza un sueldo a este sector de la población.

Recientes modificaciones en la política laboral mexicana prometen modificar el panorama de quienes forman parte del INAPAM y participan en el mercado laboral formal. El próximo aumento al salario mínimo impactará directamente a un sector creciente de personas adultas mayores que, por medio de su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se insertan en empleos bajo esquemas normativos de protección y remuneración mínima.

La actualización salarial, que entra en vigor en el primer día de 2026, significa una oportunidad de mejora en los ingresos para quienes cumplen con los requisitos legales asociados.

Desde la perspectiva institucional, el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM ofrece a las personas de 60 años o más la posibilidad de integrarse a actividades laborales formales, accediendo así a beneficios económicos y prestaciones.

Este contexto destaca la importancia de comprender las particularidades del incremento y de quiénes en este sector de la población podrán realmente recibir el ajuste salarial anunciado para el próximo año.

El salario mínimo en México en 2026

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y el gobierno federal acordaron un aumento que deja el salario mínimo general en 315.04 pesos diarios, y la remuneración para la Zona Libre de la Frontera Norte en 440.87 pesos diarios desde el 1 de enero de 2026.

Esta medida, confirmada oficialmente el 3 de diciembre de 2025, establece nuevos montos que deben cumplirse en todo el país para quienes tengan una relación de empleo formal, incluidas las personas adultas mayores en puestos registrados.

Estos valores sirven como referencia para calcular la compensación que deben recibir quienes participan en esquemas laborales vinculados al INAPAM, de acuerdo con la región en la que se localizan.

¿Quiénes del INAPAM pueden recibir el incremento salarial?

Tener la credencial INAPAM no es suficiente para acceder automáticamente al nuevo salario mínimo. El requisito indispensable es formar parte de una relación laboral formal, ya sea en el Programa de Vinculación Productiva o en cualquier otra modalidad de empleo que respete la legislación vigente.

Las personas mayores de 60 años que cumplen con esta condición tienen derecho tanto al salario actualizado como a las prestaciones asociadas, tales como aguinaldo y acceso a la seguridad social, siempre que sus contratos así lo establezcan. El monto que reciben dependerá del número de horas, días trabajados y el tipo de acuerdo firmado con la empresa o institución.

Para quienes están incorporados en el Programa de Vinculación Productiva, las empresas y dependencias públicas que participan deben cumplir la normatividad laboral, lo que implica asegurar el pago íntegro del salario mínimo actualizado para los puestos que así lo demanden.

Requisitos y proceso para acceder al Programa de Vinculación Productiva

El INAPAM requiere que las personas interesadas en integrarse al Programa de Vinculación Productiva tengan sesenta años o más, presenten su credencial INAPAM vigente y una identificación oficial con fotografía. El proceso de inscripción incluye solicitar de forma presencial la inclusión social en los módulos del instituto y concretar una entrevista con la figura responsable del programa.

Posteriormente, quienes cumplan el perfil podrán postularse a vacantes ofertadas por empresas e instituciones colaboradoras y entrevistarse directamente con los empleadores.

El trámite se puede realizar en días hábiles, de 8:00 a 15:00 horas, en cualquiera de los módulos que INAPAM tiene disponibles en el país, y cuya ubicación puede consultarse en la página oficial del instituto.

Una vez admitida la candidatura y formalizada la relación laboral, el trabajador adulto mayor deberá recibir el salario mínimo correspondiente a la zona y, en su caso, todas las prestaciones conforme indica la Ley Federal del Trabajo.

