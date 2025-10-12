Vinculación productiva INAPAM: este programa permite obtener un pago extra a adultos mayores

Adultos mayores con INAPAM pueden vincularse a algún trabajo y obtener un salario base. Imagen: Gobierno de México

La inclusión laboral de adultos mayores recibe un nuevo impulso gracias al programa de Vinculación Productiva del INAPAM, que ofrece alternativas para quienes buscan continuar activos y obtener un ingreso adicional a partir de los 60 años.

Con horarios flexibles, empleos formales y actividades voluntarias, el programa responde a la creciente necesidad de propuestas laborales adaptadas a la experiencia de este sector.

A diferencia de otros esquemas, Vinculación Productiva articula la capacitación de empresas y la sensibilización sobre el valor de la experiencia, enlazando a los adultos mayores con organizaciones dispuestas a integrarlos en equipos de trabajo.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) coordina todos los procesos, manteniendo una relación directa con diversas compañías que ofrecen vacantes a personas de 60 años o más.

Estas empresas no solo cumplen con lo establecido por la ley en términos de prestaciones, sino que en muchos casos ofrecen beneficios adicionales. De acuerdo con información del INAPAM, los participantes reciben sueldo base, acceso a prestaciones de ley y opciones de contratación flexibles que van desde jornadas por hora hasta proyectos específicos.

Por otro lado, quienes prefieren actividades voluntarias pueden inscribirse en el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, que permite a las personas adultas mayores obtener un ingreso al colaborar en supermercados u otros establecimientos. Esta dinámica además promueve la inclusión social y fortalece la autonomía de los participantes sin apartarlos del entorno laboral.

El proceso para acceder al programa es sencillo y gratuito. El primer paso consiste en asegurarse de cumplir con los requisitos principales:

Tener al menos 60 años cumplidos

Contar con la credencial vigente del INAPAM

Presentar una identificación oficial con fotografía, que puede ser INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE

Ciudad de México cuenta con dos oficinas para que los adultos mayores se puedan vincular a este programa.

Según las directrices del INAPAM, los interesados deben llenar una solicitud de inclusión social, realizar una entrevista con un promotor del programa y elegir entre las ofertas disponibles la que mejor se adapte a sus habilidades y preferencias. Posteriormente, se gestiona una entrevista con la empresa colaboradora para definir los términos del posible contrato o actividad.

Las empresas interesadas en incorporar personas adultas mayores tienen la posibilidad de contactar directamente al INAPAM. Entre los beneficios destacados para las organizaciones figuran la mayor valoración del empleo, baja rotación del personal, estabilidad laboral, puntualidad y generación de un ambiente laboral positivo. Además, la presencia de adultos mayores en los equipos aporta una visión enriquecida, experiencia y desarrollo humano.

Los módulos de Vinculación Productiva se encuentran habilitados en todo el país, atendiendo de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas. Para identificar la ubicación más cercana, el INAPAM recomienda consultar su sitio oficial o presentarse en el módulo regional correspondiente. Quienes deseen aclarar dudas o gestionar quejas pueden escribir al correo electrónico buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx.

El programa Vinculación Productiva representa una alternativa concreta para que los adultos mayores participen activamente en el mercado laboral o en roles voluntarios, favoreciendo su autonomía y contribuyendo a la diversidad en los espacios de trabajo.