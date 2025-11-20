México

Grupo Frontera anuncia gira mundial: ciudades y fechas en México para “Triste Pero Bien Cabr*n Tour”

La banda texana sorprende con 27 fechas que llevarán su cumbia y norteño a escenarios de América Latina y Europa, marcando un antes y un después en su trayectoria musical

El regreso de Grupo Frontera a los escenarios internacionales marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la banda texana, que ha consolidado su presencia en la música regional con una propuesta que fusiona cumbia y norteño.

La agrupación anunció su ambiciosa gira Triste Pero Bien C*brón, que contempla 27 fechas y recorrerá países de América Latina y Europa, iniciando el 28 de marzo en Monterrey, Nuevo León, México.

Este tour representa la apuesta más grande de Grupo Frontera hasta la fecha, superando su anterior Jugando A Que No Pasa Nada U.S. Tour 2024. La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, Lo Que Nos Falta Por Llorar, que incluye el tema homónimo en colaboración con Myke Towers.

El repertorio del disco refleja la intención de la banda de combinar vulnerabilidad y energía, una dualidad que también define el espíritu de la gira.

El año previo ha sido especialmente significativo para el grupo, que ha recibido ocho menciones como finalista en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 y dos nominaciones al Grammy por sus EPs Mala Mía (junto a Fuerza Regida) e Y Lo Que Viene.

Además, la banda participó en la ceremonia de los Latin Grammys en Las Vegas, donde compartió escenario con Edgar Barrera, Maluma y Christian Nodal en un popurrí de clásicos de Santana, y ofreció una interpretación de su éxito “Me jalo” junto a Fuerza Regida.

La gira Triste Pero Bien C*brón se presenta como una nueva era para el grupo, caracterizada por el contraste entre la tristeza, el desahogo y la celebración. El recorrido llevará la música de Grupo Frontera a Sudamérica, Centroamérica, México y Europa, consolidando su proyección internacional.

Tras su exitoso paso por el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, la banda planea una presentación aún mayor en la capital mexicana.

El itinerario de la gira incluye paradas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Ciudad de Panamá, San José, Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Torreón, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Mérida, Tijuana, Barcelona, Zúrich, Londres, Marbella, Madrid, Milán, Quito, Guayaquil, Santiago y Lima. Entre las fechas más destacadas figuran el 27 de junio en Barcelona, el 2 de julio en Londres y el 11 de julio en Milán.

El anuncio de la gira internacional llega tras un año de logros históricos para Grupo Frontera, que incluyó una presentación en el legendario Grand Ole Opry de Nashville.

La banda manifestó su entusiasmo por volver a la carretera después de un periodo de descanso, con la expectativa de visitar escenarios en los que nunca antes se habían presentado y de compartir su nuevo material con públicos diversos.

Fechas de Grupo Frontera confirmadas en México

  • Marzo 28 - Festival Pa’l Norte - Monterrey
  • Mayo 8 — Ciudad de México
  • Mayo 10 — Torreón
  • Mayo 15 — Oaxaca
  • Mayo 17 — Veracruz
  • Mayo 21 — Guadalajara
  • Mayo 23 — Puebla
  • Mayo 27 — Mérida
  • Mayo 31 — Tijuana
Gira completa de Grupo Frontera 2026

  • Marzo 28 — Monterrey, México — Pa’l Norte Festival
  • Abril 16 — Bogotá, Colombia
  • Abril 17 — Cali, Colombia
  • Abril 19 — Medellín, Colombia
  • Abril 23 — Ciudad de Panamá, Panamá
  • Abril 26 — San José, Costa Rica
  • Abril 30 — Tegucigalpa, Honduras
  • Mayo 1 — San Salvador, El Salvador
  • Mayo 2 — Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • Mayo 8 — Ciudad de México, México
  • Mayo 10 — Torreón, México
  • Mayo 15 — Oaxaca, México
  • Mayo 17 — Veracruz, México
  • Mayo 21 — Guadalajara, México
  • Mayo 23 — Puebla, México
  • Mayo 27 — Mérida, México
  • Mayo 31 — Tijuana, México
  • Junio 27 — Barcelona, España
  • Junio 28 — Zúrich, Suiza
  • Julio 2 — Londres, Inglaterra
  • Julio 6 — Marbella, España
  • Julio 9 — Madrid, España
  • Julio 11 — Milán, Italia
  • Octubre 9 — Quito, Ecuador
  • Octubre 10 — Guayaquil, Ecuador
  • Octubre 15 — Santiago, Chile
  • Octubre 17 — Lima, Perú

