Presidenta de la CNDH evade responder sobre disturbios de la Generación Z

Desde la marcha del 15 de noviembre, Rosario Piedra no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto

“Rosario Piedra ha guardado silencio
“Rosario Piedra ha guardado silencio tras los disturbios del 15 de noviembre.” (Infobae México/Jesús Avilés)

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, evitó responder a los medios de comunicación que la cuestionaban sobre la ausencia de posicionamientos del organismo frente a hechos recientes de violencia.

Tampoco respondió cuando se le preguntó específicamente por los disturbios registrados durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre.

A pesar de los insistentes llamados de los reporteros, la funcionaria eligió guardar silencio mientras su equipo la rodeaba para abrirle paso entre empujones.

Rosario Piedra se queda callada y elude explicar la falta de pronunciamientos

Piedra acudió al Senado de la República para inaugurar la exposición infantil “Mi derecho humano favorito”, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

El silencio de Rosario Piedra
El silencio de Rosario Piedra genera dudas sobre el compromiso de la CNDH con las víctimas. Crédito: Especial

En la muestra se presentaron dibujos sobre seguridad, salud, educación y protección elaborados por niñas y niños.

Al finalizar el evento, diversos periodistas se acercaron para solicitar explicaciones sobre la falta de postura de la CNDH ante episodios recientes de violencia y, en específico, sobre la actuación de la policía capitalina durante la marcha del 15N.

Frente a las preguntas, la titular de la Comisión únicamente alcanzó a decir “vamos a acompañar”, antes de iniciar un recorrido apresurado por los pasillos del Senado para abandonar el recinto sin emitir declaración alguna.

Qué ocurrió en la marcha del 15 de noviembre

La movilización convocada por la llamada Generación Z reunió a miles de jóvenes y familias con el objetivo de visibilizar la violencia que afecta al país.

Durante la marcha, se presentaron
Durante la marcha, se presentaron incidentes frente a Palacio Nacional que derivaron en enfrentamientos con la policía. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

La marcha avanzó pacíficamente desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, pero la tensión escaló al llegar a Palacio Nacional.

En la plancha central, un grupo de manifestantes encapuchados identificado como “bloque negro” derribó las vallas metálicas que resguardaban el acceso al Palacio, lo que generó un enfrentamiento con elementos de la policía capitalina, quienes respondieron con gases lacrimógenos y extintores.

Daños y afectaciones registradas durante la marcha

  • Derribo de vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional.
  • Golpes con piedras y martillos contra las barreras de seguridad.
  • Enfrentamientos directos entre el “bloque negro” y elementos de la policía capitalina.
  • Uso de gases lacrimógenos y extintores por parte de los cuerpos de seguridad.
  • Al menos 20 personas heridas y atendidas por paramédicos en el lugar.
  • Retiro y desplazamiento de las vallas por parte de manifestantes para intentar avanzar hacia el Palacio.
  • Afectaciones menores al mobiliario urbano y al entorno inmediato.

El PRI exige la renuncia de Rosario Piedra

El 19 de noviembre, la dirigencia nacional del PRI exigió la renuncia de Rosario Piedra al considerar “indignante” la ausencia de posicionamientos por parte de la CNDH.

Alito Moreno exigió la renuncia
Alito Moreno exigió la renuncia de Rosario Piedra por la ausencia de pronunciamientos ante la violencia del 15N. Crédito: X @PRI_Nacional

Su dirigente, Alejandro Moreno, acusó al organismo de ser “un cero a la izquierda” y adelantó que presentarán denuncias ante instancias internacionales, al afirmar que la falta de acción agrava el riesgo de violaciones a derechos humanos.

Hasta ahora, la CNDH no ha emitido ningún pronunciamiento.

