¿Por qué México es uno de los destinos favoritos para los turistas chinos?

Crédito: Jesús Aviles/ Infobae México

Cada vez más viajeros chinos eligen México como su destino favorito y las razones van más allá de los paisajes (aunque Condé Nast Traveler reconoce al país como uno de los más hermosos por sus paisajes, belleza natural, patrimonio cultural y monumentos emblemáticos).

De enero a octubre de este año, la Secretaría de Turismo registró que el número de visitantes chinos creció un 10.6%, una cifra que refleja el interés creciente por descubrir la cultura, gastronomía y tradiciones mexicanas.

Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este aumento está ligado al trabajo de promoción encabezado por la Secretaría de Turismo y la presencia mexicana en eventos como el Tianguis Turístico —eventos para promover la cultura y atraer turismo e inversión al país— en Beijing, que se llevó a cabo en septiembre.

¿Qué hace a México atractivo para los turistas chinos?

El interés de los turistas chinos por México se ha potenciado con actividades específicas: desde el atractivo del Día de Muertos —fiesta que poco a poco se convierte en un imán para quienes buscan experiencias auténticas—, hasta el auge de Michoacán como destino destacado, impulsado en parte por el fenómeno de la película Coco de Disney, que causó furor en China y cuya segunda parte ya está en producción, de acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo.

A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. (Disney+)

Asimismo, Rodríguez destacó que solo en noviembre de este año, el estado de Michoacán reportó un crecimiento del 7% en turistas chinos.

El peso económico del turismo chino en México

Otra razón clave está en el poder adquisitivo del turismo chino, que triplica el gasto de otros mercados, dejando una derrama económica relevante para el país.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se estrechan la mano antes de su reunión en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai en Pekín, China. 14 de mayo de 2025. REUTERS/Florence Lo/Pool

Rodríguez Zamora explicó que, de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha implementado una estrategia para promocionar la cultura mexicana en China, adaptándose al contexto digital y social del país asiático. Esto incluye el uso de creadores de contenido o influencers mexicanos que viven allá, así como restauranteros que muestran lo mejor de la gastronomía y folclor nacional.

La estrategia para fortalecer la promoción en Asia

En China no se usan redes sociales como Instagram o Facebook —están bloqueadas por decisiones gubernamentales incluidas en el “Gran Cortafuegos de China”, que limita el acceso a sitios extranjeros—, por lo que la estrategia se ha adaptado al ecosistema digital local.

Este jueves Claudia Sheinbaum presentó a Josefina Rodríguez como la próxima titular de la Secretaría de Turismo Foto: Cuartoscuro

La secretaria Josefina Rodríguez se comprometió a afianzar esta conexión, anunciando que el próximo año la promoción de México estará aún más enfocada en el público asiático: “El siguiente año verán una promoción muy enfocada al mercado asiático”.