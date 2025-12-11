Las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp en el Día de la Virgen de Guadalupe

Fieles envían mensajes de esperanza acompañados de la imagen de la Virgen Morena (Gemini)

Si buscas imágenes de la Virgen de Guadalupe para compartir en WhatsApp, Facebook o Instagram con motivo del 12 de diciembre, llegaste al lugar indicado. Aquí te daremos opciones y frases para enviar a tus amigos y familia en esta fecha tan especial para millones de mexicanos.

Ya sea que quieras acompañar tus buenos deseos con una imagen significativa o busques palabras que expresen fe y gratitud, este listado facilitará tu mensaje.

¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

El Día de la Virgen de Guadalupe representa un pilar de la fe católica en México. De acuerdo con la tradición, el 12 de diciembre de 1531 la Virgen María se apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac y dejó grabada su imagen en un ayate.

El fervor guadalupano cobra nueva vida en WhatsApp y Facebook durante la festividad (Gemini)

El lugar, ahora conocido como la Basílica de Guadalupe, se ha vuelto el epicentro de una de las mayores peregrinaciones religiosas del mundo, donde fieles agradecen favores, piden milagros y rinden tributo a la llamada Virgen Morena.

La celebración conecta siglos de historia y espiritualidad nacional. Mientras las autoridades refuerzan medidas para proteger a los asistentes, la devoción une a creyentes de todo el país, con tradiciones, canciones y, desde hace unos años, miles de mensajes digitales que recorren las redes sociales.

Imágenes devocionales de la Virgen de Guadalupe se viralizan cada 12 de diciembre (Gemini)

Frases para enviar por WhatsApp sobre la Virgen de Guadalupe

Que la Virgen de Guadalupe proteja tu camino y el de tu familia hoy y siempre Pido a la Morenita de Tepeyac que llene tu vida de bendiciones Virgen Santa, guíanos con tu luz en este día tan especial Que tu manto sagrado cubra nuestro hogar y llene nuestros corazones de fe Un abrazo cargado de esperanza bajo el amparo de la Guadalupana Virgen de Guadalupe, escucha nuestras oraciones y acompaña cada paso Te deseo paz y salud en compañía de los que amas, confiando en la Virgen Morena Gracia y amor para ti en este 12 de diciembre, día de la Reina de México Que nunca falte tu presencia ni tu protección en los momentos difíciles Celebramos a la Virgen de Guadalupe con alegría y un gran deseo de esperanza

¿Cuál será el programa de misas y homenajes en la Basílica de Guadalupe este 11 y 12 de diciembre?

Millones de fieles se preparan para participar en las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre, donde se han programado misas, homenajes y actividades especiales para conmemorar la aparición de la Virgen en el cerro del Tepeyac en 1531.

La fe en la Virgen se transmite con textos cortos y postales en línea (Gemini)

El 11 de diciembre, la jornada inicia con una misa capitular y continúa con eventos religiosos y culturales, entre ellos la serenata guadalupana.

El tema central de este día es “Testigos Guadalupanos Defensores de los Valores del Reino de Dios”, con la participación de congregaciones religiosas de inspiración guadalupana y la presidencia del M.I. Sr. Canónigo Gerardo Pérez Gómez.

El 12 de diciembre, considerado el día principal, comienza con la tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe y sigue con una serie de misas y rosarios.

Frases y fotografías de la Guadalupana unen a familias mexicanas a distancia (Gemini)

La jornada culmina con la Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, bajo el tema “Testigos Guadalupanos Defensores del Servicio y la Caridad en la Iglesia”, en la que intervienen movimientos laicales, apostólicos y consagrados de inspiración guadalupana.

La Solemne Celebración Eucarística estará a cargo del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe.La organización recomienda a quienes asistan a la Basílica de Guadalupe seguir las indicaciones de las autoridades para asegurar una experiencia segura durante las festividades.