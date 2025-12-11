México

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

Reportes señalan que la decisión respondió a una solicitud de ambas partes para que se ampliara el plazo de la investigación complementaria

La próxima a audiencia de Julio César Chávez Jr será realizada en febrero de 2026. (X/ @USEmbassyMEX )

Este miércoles 10 de diciembre de 2025, Julio César Chávez Jr. asistió a su audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde según reportes, un juez concedió extender el plazo de la investigación complementaria, lo que aplazó su proceso.

De acuerdo con información de medios nacionales y fuentes allegadas al caso, la audiencia habría sido meramente un trámite, debido a que tanto las autoridades, como la defensa del boxeador, habrían solicitado la ampliación.

Sobre el caso, recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) señala a Chávez Jr. por supuesta participación en delincuencia organizada y tráfico de armas, los cuales estarían vinculados con el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”.

Actualmente el deportista enfrenta su proceso judicial en libertad.

Aplazamiento del proceso de Julio César Chávez Jr.

El proceso legal contra Julio César Chávez Jr. por el presunto delito de delincuencia organizada sumó un nuevo aplazamiento en Hermosillo, donde la autoridad judicial decidió ampliar el plazo de la investigación complementaria tras una breve y técnica audiencia, de acuerdo con datos revelados por testigos cercanos al caso.

Julio César Chávez Jr. fue deportado por autoridades estadounidenses a México en agosto de 2025.Foto: X/@USAmbMex

Durante su comparecencia ante el juez, tanto los representantes de la FGR como la defensa del Julio habrían coincidido en la necesidad de prolongar el periodo legal para las indagatorias.

Esta petición se presentó ante la sede federal y fue aceptada sin objeciones ni debate entre las partes, según reportes.

Cuándo será la nueva audiencia de Julio César Chávez Jr.

Según los reportes del fallo, la defensa del Jr. y la parte acusadora deberán deberán asistir el próximo 24 de febrero de 2026 para continuar con el proceso.

Mientras continúa la investigación complementaria, Chávez Jr. permanecerá bajo libertad condicional.

Hasta ahora, no se han difundido detalles adicionales sobre los avances en la investigación, la cual progresa conforme a los lineamientos del sistema penal acusatorio mexicano.

Cómo fue la detención de Julio César Chávez Jr.

El pasado 18 de agosto de 2025 Julio César Chávez Jr. fue entregado a las autoridades mexicanas tras un proceso de extradición derivado de su estatus migratorio en EEUU y una presunta solicitud del gobierno mexicano.

Tras la extradición y entrega a las autoridades mexicanas, el boxeador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo, Sonora.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundió las primeras imágenes de su detención, subrayando la atención mediática y social que rodea el caso.

Datos relevantes sobre el aplazamiento de la audiencia de Julio césar Chávez Jr.

  • Chávez Jr. acudió a audiencia en Hermosillo el 10 de diciembre de 2025
  • El juez amplió el plazo para la investigación complementaria
  • La FGR y la defensa solicitaron el aplazamiento
  • La próxima audiencia será el 24 de febrero de 2026
  • Chávez Jr. sigue el proceso en libertad condicional

