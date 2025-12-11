México

José Medina Mora asume presidencia del Consejo Coordinador Empresarial

La asamblea general del organismo empresarial eligió por unanimidad a un nuevo líder para el periodo 2026-2027

Medina Mora prioriza una agenda
Medina Mora prioriza una agenda enfocada en inversión, libre empresa, innovación y progreso social para impulsar el desarrollo nacional. Crédito: @cceoficialmx

La Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) eligió por unanimidad a José Medina Mora Icaza como nuevo presidente, para el periodo 2026-2027, según informó el propio organismo la tarde de este 10 de diciembre. El nombramiento representa una apuesta por el fortalecimiento de la unidad en el sector privado y por un diálogo abierto con los actores clave de la vida social y económica en México.

Medina Mora asumió la dirigencia comprometiéndose a consolidar una agenda que priorice la inversión, la libre empresa, la innovación y el progreso social. En palabras del nuevo presidente del CCE: “Asumo este encargo con entusiasmo y con la certeza de que, juntos, seguiremos fortaleciendo la influencia, la cohesión y el impacto del CCE en la vida nacional. Dialogar para avanzar será nuestro eje: construir con todos, sin excluir a nadie, para que México alcance su máximo potencial”.

La Asamblea reconoció la gestión de Francisco Cervantes Díaz, expresidente del CCE, quien fortaleció la presencia institucional de la organización y la interlocución con el Gobierno de México, especialmente en temas vitales como el nearshoring, la inversión estratégica, la innovación y la política industrial.

Ejes de la gestión de Medina Mora

José Medina Mora fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional antes de asumir formalmente la presidencia del CCE. FOTO: Presidencia.

En su discurso de toma de protesta, José Medina Mora puntualizó los tres pilares que marcarán el rumbo del CCE bajo su presidencia. Destacó que la labor del organismo se enfocará en:

  • Liderar un crecimiento económico con certeza, seguridad y reglas claras.
  • Preparar una participación técnica del sector empresarial rumbo a la revisión del T-MEC en 2026.
  • Reforzar el diálogo democrático y la cooperación entre Gobierno, empresas y sociedad.

Además, enfatizó que el sector privado seguirá apostando por la libre empresa, la competitividad y el emprendimiento para impulsar la movilidad social y el progreso.

Medina Mora refrendó que su gestión será de puertas abiertas, privilegiando la escucha activa y la búsqueda permanente de acuerdos orientados a la estabilidad económica y el bienestar de las familias mexicanas.

Previo a la asunción formal del cargo, José Medina Mora Icaza fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el pasado 8 de diciembre. En esa reunión, la mandataria informó en sus redes sociales: “Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre será presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Trayectoria profesional y académica de Medina Mora

El nuevo presidente del CCE apuesta por fortalecer la unidad del sector privado y promover un diálogo abierto con actores clave de México. Crédito: @cceoficialmx

El perfil de José Medina Mora combina historia empresarial y formación académica sólida:

  • Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana.
  • Dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Stanford.
  • Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

En el ámbito empresarial, fundó CompuSoluciones y en los últimos años lideró COPARMEX, donde impulsó agendas como el aumento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones. También ha sido directivo en Hewlett-Packard y participa en múltiples consejos de empresas.

Temas Relacionados

CCEJosé Medina MoraEmpresariosPolítica Mexicanamexico-noticias

