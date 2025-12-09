Sheinbaum se reúne con José Medina Mora, nuevo presidente del CCE

La presidenta busca impulsar el Plan México durante 2026. FOTO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del miércoles asumirá la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en sustitución de Francisco Cervantes.

“Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre será presidente del Consejo Coordinador Empresarial”, informó esta tarde la mandataria a través de sus redes sociales.

José Medina Mora Icaza asumirá la dirigencia del organismo y adelantó que entre los principales desafíos para su gestión figuran la revisión del T-MEC con el objetivo de obtener mejores condiciones para México y la necesidad de reactivar la inversión para impulsar el crecimiento económico.

El nuevo presidente destacó la importancia de mantener la apertura y el diálogo entre el sector empresarial y el gobierno federal.

Medina Mora liderará al empresariado mexicano en el periodo 2026—2029.

Sheinbaum y empresarios acuerdan impulsar inversiones en 2026

Los representantes del sector privado presentaron a la presidenta de México un plan con 38 puntos para impulsar la inversión. (Cuartoscuro)

La presidenta sheinbaum acudió el pasado 4 de diciembre a la comida anual organizada por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Entre los empresarios más influyentes de México destacaron Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Slim Domit de Grupo Carso y Claudio X. González Laporte.

Durante el encuentro, el Consejo presentó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una propuesta compuesta por 38 iniciativas de inversión, con la expectativa de rebasar los 40 mil millones para el año 2026.

El objetivo central de estas inversiones es lograr que el país alcance una inversión equivalente al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La presidenta Sheinbaum ve continuidad de la relación comercial con EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum confía en la continuidad del T-MEC pese a las declaraciones de Donald Trump sobre dejar expirar el acuerdo.

La presidenta afirmó que México “no es colonia ni protectorado de nadie” y recalcó la necesidad de ambas economías para competir globalmente.

Ratificó que la relación con Estados Unidos se basa en la colaboración, el respeto a la soberanía nacional y la defensa de principios propios.

Consideró fundamental mantener el tratado comercial trilateral para el desarrollo regional junto a Canadá.

Trump abre la puerta a nueva reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a regresar a Washington para mantener otra reunión tras la primera que sostuvieron este viernes, explicó la mandataria mexicana.

“Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva”, declaró a la prensa sobre el encuentro a tres que tuvo con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, después del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado en Washington.