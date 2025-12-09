México

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

Guardar
El encuentro de Claudia Sheinbaum
El encuentro de Claudia Sheinbaum con José Medina Mora refuerza la interlocución entre la administración federal y el empresariado. Crédito: Instagram: Josemedinamora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre asumirá la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en sustitución de Francisco Cervantes.

El encuentro se dio en un momento clave para el diálogo entre el gobierno y el sector privado, ya que el nuevo liderazgo empresarial llega con una agenda centrada en la revisión del T-MEC, la reactivación de la inversión y el fortalecimiento del crecimiento económico.

Medina Mora celebró la apertura mostrada por la administración federal hacia proyectos mixtos y anticipó que trabajará por generar mayores certezas para las empresas en un entorno global retador.

Claudia Sheinbaum y José Medina
Claudia Sheinbaum y José Medina Mora Icaza analizaron proyectos estratégicos para el desarrollo económico del país.

Su llegada también representa un cambio dentro del CCE, luego de que él quedara como candidato único para dirigir el organismo.

¿Quién es José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora es un empresario con una sólida trayectoria académica y profesional.

Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana, cuenta con dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Stanford, además de una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

Su perfil combina formación técnica, visión empresarial y experiencia en el sector tecnológico.

Fundó CompuSoluciones, una integradora mayorista de soluciones de Tecnologías de la Información, y desde 2021 es presidente nacional de COPARMEX, donde impulsó agendas como el aumento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones.

José Medina Mora Icaza asumirá
José Medina Mora Icaza asumirá la presidencia del CCE el 10 de diciembre y busca fortalecer el diálogo con el gobierno federal. Crédito: (IG)

Aunque mantuvo tensiones con el expresidente López Obrador en temas de inversión privada y reforma judicial, su gestión fue reconocida por sostener un diálogo firme con el gobierno.

También fue directivo en Hewlett-Packard, participa en diversos consejos de empresas, universidades e instituciones de beneficencia y es miembro de los consejos consultivos de Nafin y Citibanamex.

Revistas especializadas lo han colocado entre los empresarios más influyentes del país.

Qué es el Consejo Coordinador Empresarial

El CCE es la principal cúpula del empresariado mexicano.

Fundado en 1976, surgió como una respuesta del sector privado ante los desafíos económicos y la creciente intervención gubernamental de la época.

El CCE agrupa a los
El CCE agrupa a los principales organismos del sector privado y representa más del 80% del PIB nacional. Crédito: (X: cceoficialmx)

Representa a más del 80% del PIB nacional y agrupa a los principales organismos empresariales, entre ellos CONCAMIN, COPARMEX y la Asociación de Bancos de México, para actuar como una sola voz ante el Estado.

Su papel consiste en impulsar políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico, la competitividad y la innovación.

También defiende principios como la transparencia, el libre mercado, el Estado de derecho y la equidad de oportunidades.

Funciona, además, como un espacio de concertación interna del sector privado, donde se intercambia información y se unifican criterios.

Cómo contribuye el CCE al país y su papel en la relación con el gobierno

Con la llegada de Medina Mora, la relación entre el CCE y el gobierno federal puede tomar un nuevo rumbo.

Francisco Cervantes encabezó el CCE
Francisco Cervantes encabezó el CCE durante un período de cercanía con la administración de la Cuarta Transformación.

Mientras Francisco Cervantes, actual Presidente del CCE, mantuvo una cercanía evidente con la Cuarta Transformación, el nuevo presidente proviene de una tradición empresarial más crítica, aunque ha expresado disposición al diálogo con la administración de Sheinbaum.

El organismo es clave para México porque articula al sector productivo en torno a objetivos que influyen directamente en la economía nacional.

Su interlocución se vuelve indispensable en momentos como la revisión del T-MEC, el impulso a la inversión y la discusión sobre políticas públicas que afectan a la industria, el comercio y el empleo.

Principales funciones del CCE

  • Representar unificadamente al sector privado ante el gobierno.
  • Impulsar políticas públicas que eleven productividad, competitividad e innovación.
  • Promover crecimiento económico y fortalecimiento del empleo formal.
  • Defender principios de libre mercado, transparencia y Estado de derecho.
  • Servir como foro de concertación entre cámaras, asociaciones y empresas.

Temas Relacionados

José Medina Mora IcazaCCEClaudia SheinbaumEmpresariosPalacio NacionalPolítica Mexicana

Más Noticias

¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Una buena planeación fiscal depende de conocer los días sin atención presencial en oficinas

¿Qué días no trabaja el

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

La vitamina clave para combatir

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Arranca preventa de boletos para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Para esta edición inédita de la final del torneo mexicano se contará con la experiencia de un silbante controversial en la liga

Este será el árbitro para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

Arranca preventa de boletos para

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: a qué hora comienza el duelo para ser capataz de la semana

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas