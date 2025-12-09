¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El encuentro de Claudia Sheinbaum con José Medina Mora refuerza la interlocución entre la administración federal y el empresariado. Crédito: Instagram: Josemedinamora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre asumirá la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en sustitución de Francisco Cervantes.

El encuentro se dio en un momento clave para el diálogo entre el gobierno y el sector privado, ya que el nuevo liderazgo empresarial llega con una agenda centrada en la revisión del T-MEC, la reactivación de la inversión y el fortalecimiento del crecimiento económico.

Medina Mora celebró la apertura mostrada por la administración federal hacia proyectos mixtos y anticipó que trabajará por generar mayores certezas para las empresas en un entorno global retador.

Claudia Sheinbaum y José Medina Mora Icaza analizaron proyectos estratégicos para el desarrollo económico del país.

Su llegada también representa un cambio dentro del CCE, luego de que él quedara como candidato único para dirigir el organismo.

¿Quién es José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora es un empresario con una sólida trayectoria académica y profesional.

Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana, cuenta con dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Stanford, además de una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

Su perfil combina formación técnica, visión empresarial y experiencia en el sector tecnológico.

Fundó CompuSoluciones, una integradora mayorista de soluciones de Tecnologías de la Información, y desde 2021 es presidente nacional de COPARMEX, donde impulsó agendas como el aumento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones.

José Medina Mora Icaza asumirá la presidencia del CCE el 10 de diciembre y busca fortalecer el diálogo con el gobierno federal. Crédito: (IG)

Aunque mantuvo tensiones con el expresidente López Obrador en temas de inversión privada y reforma judicial, su gestión fue reconocida por sostener un diálogo firme con el gobierno.

También fue directivo en Hewlett-Packard, participa en diversos consejos de empresas, universidades e instituciones de beneficencia y es miembro de los consejos consultivos de Nafin y Citibanamex.

Revistas especializadas lo han colocado entre los empresarios más influyentes del país.

Qué es el Consejo Coordinador Empresarial

El CCE es la principal cúpula del empresariado mexicano.

Fundado en 1976, surgió como una respuesta del sector privado ante los desafíos económicos y la creciente intervención gubernamental de la época.

El CCE agrupa a los principales organismos del sector privado y representa más del 80% del PIB nacional. Crédito: (X: cceoficialmx)

Representa a más del 80% del PIB nacional y agrupa a los principales organismos empresariales, entre ellos CONCAMIN, COPARMEX y la Asociación de Bancos de México, para actuar como una sola voz ante el Estado.

Su papel consiste en impulsar políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico, la competitividad y la innovación.

También defiende principios como la transparencia, el libre mercado, el Estado de derecho y la equidad de oportunidades.

Funciona, además, como un espacio de concertación interna del sector privado, donde se intercambia información y se unifican criterios.

Cómo contribuye el CCE al país y su papel en la relación con el gobierno

Con la llegada de Medina Mora, la relación entre el CCE y el gobierno federal puede tomar un nuevo rumbo.

Mientras Francisco Cervantes, actual Presidente del CCE, mantuvo una cercanía evidente con la Cuarta Transformación, el nuevo presidente proviene de una tradición empresarial más crítica, aunque ha expresado disposición al diálogo con la administración de Sheinbaum.

El organismo es clave para México porque articula al sector productivo en torno a objetivos que influyen directamente en la economía nacional.

Su interlocución se vuelve indispensable en momentos como la revisión del T-MEC, el impulso a la inversión y la discusión sobre políticas públicas que afectan a la industria, el comercio y el empleo.

Principales funciones del CCE

Representar unificadamente al sector privado ante el gobierno.

Impulsar políticas públicas que eleven productividad, competitividad e innovación.

Promover crecimiento económico y fortalecimiento del empleo formal.

Defender principios de libre mercado, transparencia y Estado de derecho.

Servir como foro de concertación entre cámaras, asociaciones y empresas.