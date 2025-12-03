México

Plan México: Sheinbaum y empresarios crean un consejo para promover inversiones

Con el Plan México, la presidenta busca reactivar la economía nacional a través de la relocalización de empresas

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a una comitiva de empresarios, liderada por Carlos Slim, con quienes acordó reunirse periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México.

Con el Plan México, la presidenta busca reactivar la economía nacional a través de la relocalización de empresas. Cabe recordar que en 2026 iniciará la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Durante el evento participaron el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al concluir la reunión, Altagracia Gómez Sierra, quien encabeza el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, señaló que el objetivo es crear un nuevo espacio de trabajo con el propósito de agilizar e incrementar la supervisión de los proyectos de inversión dentro del país.

