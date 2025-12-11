Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca opera con normalidad y sigue en remodelación, reporta el ISSSTE

ISSSTE reportó que el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca opera con normalidad. Foto: Cortesía/ISSTE.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que mantiene en marcha las labores de mantenimiento en el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, tras superar una interrupción parcial provocada por la ocupación de áreas realizada por personas con demandas políticas.

La dirección general, encabezada por Martí Batres Guadarrama, estableció mesas de trabajo con los involucrados para reanudar las actividades en beneficio de la derechohabientes y fortalecer la atención médica en el estado, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia de salud.

El funcionario federal en semanas pasadas publicó un video en sus redes sociales oficiales el pasado mes de agosto donde dio a conocer el inicio de construcciones y labores de mantenimiento en el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca. Batres dio detalles acerca de estos trabajos que se realizarán.

Mejoras en áreas de atención y continuidad en el servicio de hemodiálisis

En el área de hemodiálisis del hospital, el instituto está ejecutando acciones como el cambio de acabados en pisos, reparación de muros y aplicación de pintura antibacterial.

El objetivo es reforzar los estándares de seguridad para los pacientes que reciben esta terapia, aseguran autoridades del ISSSTE.

“Ya comenzamos las obras", informó el funcionario federal. Crédito: X/@martibatres.

El organismo indicó que la atención en hemodiálisis está garantizada y que todas las sesiones se han brindado conforme a lo programado gracias a que las obras de remodelación permiten la operación continua del servicio.

Además, se han realizado 36 acciones de mantenimiento en rubros como impermeabilización, albañilería, cancelería, pintura, plomería, instalación de luminarias y contactos eléctricos, así como mejoras en áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, farmacia, almacén, archivo, trabajo social, auditorio y banco de sangre.

Supervisión de obras y proyectos hospitalarios en el estado

El ISSSTE confirmó que el proceso incluye recorridos periódicos de supervisión y la identificación de nuevas necesidades para efectuar las reparaciones necesarias.

El propósito es brindar un servicio adecuado a los más de 436 mil derechohabientes beneficiados con la infraestructura actual.

El ISSSTE confirmó que el proceso incluye recorridos periódicos de supervisión. Foto: Cortesía/ISSSTE.

La institución enfatizó que rechaza cualquier acto que busque difundir desinformación o alterar la operación del hospital por motivos políticos o intereses de grupo en la designación de autoridades.

“Cualquier propósito de esa naturaleza será rechazado, como se hizo recientemente”, informó el organismo.

En paralelo al mantenimiento en el hospital de Oaxaca, esta administración ha destinado una inversión histórica destinada a fortalecer los servicios médicos para más de 1 millón 700 mil derechohabientes en la entidad.

Entre los proyectos, el Instituto destaca la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca en San Lorenzo Cacaotepec, la apertura de la Unidad de Medicina Familiar “Asunción Nochixtlán” y la remodelación de unidades médicas en Huautla de Jiménez, Guelatao y San Pedro Tapanatepec.

En el área de hemodiálisis del hospital, el instituto está ejecutando acciones como el cambio de acabados en pisos. Foto: Cortesía/ISSSTE.