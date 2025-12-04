México

“No entienden de Trato Digno”, Martí Batres defiende la política de “apapachos institucionales”

El titular del ISSSTE sostiene que el enfoque de atención humanizada busca transformar la relación entre usuarios y servicios

Críticos apodan 'apapachos del bienestar' a la estrategia de Batres sobre el trato digno. (CRÉDITO: Presidencia)

La visión de Martí Batres en el ISSSTE se ha centrado en el concepto de “Trato Digno”, una política que apuesta por la humanización del servicio en salud pública. El propio Batres explicó su enfoque el pasado 3 de diciembre retomando una raíz cultural: “La palabra apapacho viene del náhuatl, de papatzoa, que significa ´abrazar el alma´. Inculcamos en nuestros equipos que se dé el apapacho institucional.

Esta política busca transformar no solo la atención, sino la relación entre personas y servicios. Según Martí Batres, el apapacho es más que un gesto de simpatía: “El apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo”. Referencias al legado humanista del doctor Ignacio Chávez refuerzan esta postura, recordando que la medicina también es vínculo humano.

Las críticas y el choque político

El impulso de esta perspectiva de la medicina provocó reacciones inmediatas, especialmente de críticos, que la apodaron “apapachos del bienestar”. Batres respondió con dureza a estos comentarios utilizando su cuenta personal en redes sociales. “A los de la derecha no les gustó nada el tema del Trato Digno. Es obvio, es lógico. No sorprende. A ellos les gusta el maltrato a la gente. Esa es su esencia”, escribió.

En la serie de mensajes, Batres atribuyó a sus críticos históricos actitudes de discriminación y represión. Recordó que sus críticos “Son admiradores del Porfiriato, porque se esclavizaba a los indios Mayas, se masacraba a los Yaquis, se despojaba a los campesinos de sus tierras y se sometía a los peones a azotes por los hacendados”.

Acusó a algunos exfuncionarios de emitir comentarios que perpetúan estereotipos de género y raciales, ejemplificando el conflicto cultural que percibe en torno a la política del Trato Digno.

Logros en el ISSSTE bajo la dirección de Batres

Batres responde a las críticas señalando actitudes históricas de discriminación y represión en sus opositores. | Foto: X @martibatres

En paralelo a la controversia, el primer año de Batres al frente del ISSSTE, de acuerdo con lo presentado el pasado 31 de octubre, ha mostrado cambios tangibles en la infraestructura y los servicios. Algunos de estos avances reportados incluyen:

  • Ampliación de la jornada laboral de seis a ocho horas para 20 mil 917 trabajadores de la salud, mejorando salarios y prestaciones.
  • Renivelación salarial para 1 mil 202 trabajadores sociales, 22 mil 722 administrativos, 26 mil 793 enfermeras y 456 terapistas y activadores físicos.
  • Basificación de 2 mil 692 profesionales médicos, de enfermería y personal paramédico.
  • Fortalecimiento de 562 unidades médicas con la adquisición de 2 mil 473 equipos y mejoras en consultorios y farmacias.

En el área de tecnología y atención médica:

El primer año de Batres en el ISSSTE reporta avances en infraestructura, salarios y condiciones laborales del personal de salud. | @Presidencia
  • Renovación de 695 ambulancias, con 97 de urgencias avanzadas.
  • Instalación de seis robots Da Vinci para cirugía oncológica avanzada.
  • Nivel de 97% de claves disponibles en farmacias y almacenes, con un centro de distribución que acumula más de 40 millones de piezas.

La expansión de la infraestructura también sumó hospitales inaugurados en Torreón, Tlajomulco y Acapulco, así como rehabilitaciones en múltiples entidades del país. El rescate de SuperISSSTE permitió aumentar las ventas y la clientela con productos básicos y nuevas sucursales.

