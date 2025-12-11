FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

El sujeto también fue sancionado por la OFAC (FBI)

Carlos Andrés Rivera Varela, un sujeto de origen colombiano apodado La Firma y señalado como posible líder de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como es buscado por las autoridades de Estados Unidos debido a que es acusado de participar en un esquema de fraude internacional.

El 11 de diciembre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó un mensaje a través de sus canales oficiales y en el cual comparten una fotografía de La Firma y una recompensa de 245 mil dólares por información que lleve a su captura.

Las averiguaciones de las autoridades estadounidenses apuntan a que dicho sujeto opera, junto con otras personas, en México. Las actividades de La Firma y sus colegas del CJNG están activas desde hace por lo menos 10 años.

“Rivera Varela y otros presuntamente dirigieron un complejo esquema de fraude internacional dirigido a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México”, es parte del mensaje del FBI.

La estructura criminal es acusada de blanquear millones de dólares con el objetivo de financiar el tráfico de drogas y armas del CJNG.

Quien es “La Firma” y cuál sería su rol en el CJNG

La ficha de búsqueda de Rivera Varela establece que sería un líder de sicarios. A dicho hombre se le acusa de conspiración de lavado de dinero y de proporcionar apoyo a una organización terrorista.

El 28 de octubre pasado fue emitida una orden de arresto de nivel federal en contra de La Firma en el Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

De igual manera, es identificado como un hombre que lidera unidades de sicarios elite, estos últimos relacionados con actos de violencia extrema. Además de que cuenta con acceso a armas de grado militar, según expone el FBI.

El fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta

Cabe recordar que en abril de 2021 fueron sancionados La Firma y Francisco Javier Gudiño Haro, ambos señalados por la Oficina de Control de Archivos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como miembros del CJNG.

Mientras que en noviembre de 2023 la OFAC mencionaba nuevamente a La Firma en sus sanciones y destacaba que el CJNG mantiene un bastión estratégico en Puerto Vallarta. Junto con dicho sujeto fueron sancionados Francisco Javier Gudiño Haro alias La Gallina y Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas.

“Estos tres individuos forman parte de un grupo del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alto poder”, es parte de los registros de la OFAC.

Debido a los fraudes de tiempo compartido han sido sancionadas diversas empresas.