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Mundial 2026: Clara Brugada anuncia operativo especial para el próximo juego de la Selección Mexicana

Tras una jornada con 730 mil asistentes y saldo blanco en seguridad, el gobierno capitalino refuerza la logística para el próximo encuentro de la Selección Mexicana

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Zócalo Ciudad de México
Más de 600 mil personas han pasado por el Fan Fest del Zócalo desde el inicio del Mundial 2026, y la jefa de Gobierno Clara Brugada pronostica que esta noche la fiesta será mayor: México enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con el liderato del Grupo A en juego. (@ClaraBrugadaM)

Cerca de 730 mil personas tomaron las calles de la Ciudad de México para celebrar la victoria del Tri sobre Corea del Sur, y el operativo que lo hizo posible ya tiene una versión ampliada para el próximo partido del 24 de junio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció siete nuevos puntos de transmisión en espacios públicos capitalinos para el tercer encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial FIFA 2026. La estrategia busca descentralizar la afluencia y reducir las concentraciones masivas que se registraron en el partido anterior.

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¿Cómo se repartieron las 730 mil personas en la ciudad?

De las 730 mil personas que participaron en los festejos, 200 mil se concentraron en el Zócalo y sus inmediaciones. Otras 130 mil acudieron a los Festivales Futboleros instalados en las alcaldías, mientras que cerca de 400 mil celebraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

La mandataria atribuyó ese resultado al trabajo de más de 15 mil servidores públicos desplegados antes, durante y después de los festejos. “Demostramos una vez más que la Ciudad de México sabe organizar eventos de talla mundial”, sostuvo.

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Islas, de blusa blaca (der.) en un acto oficial. Foto: Gobierno CDMX (https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/clara-brugada-pone-en-marcha-la-nueva-upc-centro-historico-con-686-elementos-y-45-patrullas-cuidar-el-centro-historico-es-cuidar-un-espacio-sagrado-para-la-nacion)
Islas, de blusa blaca (der.) en un acto oficial. Foto: Gobierno CDMX (https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/clara-brugada-pone-en-marcha-la-nueva-upc-centro-historico-con-686-elementos-y-45-patrullas-cuidar-el-centro-historico-es-cuidar-un-espacio-sagrado-para-la-nacion)

Lo que preparan otras secretarías para el próximo partido

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que para los próximos encuentros mundialistas se desplegarán más de mil servidores públicos solo de esa dependencia en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y Paseo de la Reforma. También reforzarán la supervisión de la venta de bebidas alcohólicas en vía pública.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, anunció que se ampliarán los dispositivos de atención de emergencias en los espacios con alta concentración de personas. Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, confirmó que se mantendrán labores permanentes de limpieza y mantenimiento urbano en el Centro Histórico y las zonas de afluencia masiva.

Turismo, cultura y agua: el respaldo transversal al Mundial

La Secretaría de Turismo reportó una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento en la capital, producto de la llegada de visitantes nacionales y extranjeros por el torneo. La cifra se prevé en aumento conforme avancen los encuentros de la Selección Mexicana.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, destacó que los festivales futboleros contaron con actividades artísticas y musicales, con la participación de agrupaciones, sonideros y proyectos comunitarios. El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, añadió que se reforzará el suministro de agua potable y el monitoreo de la infraestructura hidráulica en los puntos de mayor afluencia.

Multitud de personas con camisetas verdes de fútbol. Varias pantallas gigantes muestran un partido. Banderas de México y puestos de venta de ropa.
Cientos de aficionados con camisetas de la selección mexicana se reúnen en un fan fest en Monterrey para ver un partido de fútbol en pantallas gigantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas pantallas en Paseo de la Reforma y el Centro

Brugada Molina detalló desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento que cuatro de los nuevos puntos se distribuirán a lo largo de Paseo de la Reforma: en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Insurgentes y El Caballito. Los tres restantes incluyen una gran pantalla en la Alameda Central y equipamiento en el Monumento a la Revolución.

“Vamos a ampliar el número de pantallas a lo largo y ancho del Centro”, afirmó la mandataria. Su convocatoria fue directa: “Que la población sepa que Paseo de la Reforma se convertirá también en un espacio donde van a poder disfrutar del fútbol”.

Para el partido contra Corea del Sur se habían instalado 12 pantallas adicionales en calles del Centro Histórico, principalmente en avenida Juárez, donde más de 40 mil personas siguieron el encuentro fuera del Zócalo. La nueva distribución pretende que esa presión no recaiga sobre un solo punto de la ciudad.

El mensaje de Brugada sobre la ciudad y el Mundial

Brugada Molina cerró su intervención con una lectura política y cultural de los festejos: “Mientras el mundo hablaba de guerras, fronteras y divisiones, la Ciudad de México habló otro idioma: el de la alegría compartida, el de la fiesta multicultural, el de la celebración de la vida, la emoción y el encuentro”.

La mandataria también reconoció el desempeño de la Selección Mexicana y subrayó que, más allá de los resultados deportivos, el equipo transmite a niñas, niños y jóvenes un mensaje de esfuerzo, disciplina y trabajo colectivo.

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