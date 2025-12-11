México

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

La reina de belleza enfrentó diferentes cuestionamientos que la hicieron detenerse en su llegada a su país natal

La modelo originaria de Tabasco
La modelo originaria de Tabasco ha enfrentado varios cuestionamientos desde que se convirtió en la ganadora del certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, regresó a México tratando de pasar desapercibida, pues lució lentes oscuros, sudadera y gorra.

Su intento por no llamar la atención de los presentes resultó fallido, pues diversos reporteros se percataron de su presencia y comenzaron los cuestionamientos sobre el certamen.

Fátima Bosch intentó pasar desapercibida
Fátima Bosch intentó pasar desapercibida en su llegada a México, su país natal. (Ventaneando)

Miss Universo evade cuestionamientos sobre su corona

Acompañada de dos agentes de seguridad del aeropuerto, la modelo tabasqueña se encontró con reporteros de Ventaneando, quienes de inmediato trataron de tomar a la joven, mientras ella volteaba al lado contrario de la cámara.

En un principio, Fátima Bosch evadió los cuestionamientos, por lo que su acompañante tuvo que pedir que pararan: “Yo no tengo por qué dar ninguna declaración, ¿me dejan en paz?“.

Cabe señalar que la modelo no anunció su llegada a México, por lo que surgieron varias especulaciones en torno a lo ocurrido días antes con un conductor de Telemundo.

La Miss Universo preferiría omitir preguntas morbosas. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

Fátima Bosch revela que su llegada a México era incógnita

Tras varios intentos de los reporteros por conseguir alguna declaración de Bosch, la modelo originaria de Tabasco intercambió algunas palabras con la prensa y confirmó que su llegada era de incógnita.

“No es mi bienvenida, es que justo tenemos un evento y se supone que veníamos de incógnita, pero qué gusto verlos”, comentó.

Cuando le recordaron que meses atrás salió del país como representante de México y ahora regresa con la corona de Miss Universe, la joven dijo sentirse orgullosa.

“Súper feliz, muy orgullosa y con mucha responsabilidad. Ya trabajando, contenta”, señaló.

Aunque el breve encuentro entre la modelo y los reporteros parecía ir bien, la plática tuvo un giro inesperado cuando se abordó el tema de su renuncia a la corona, pues repentinamente respondió:

No tengo nada que decir del tema, que tengas un bonito día”, concluyó.

La modelo tabasqueña llegó inesperadamente
La modelo tabasqueña llegó inesperadamente a México. (IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

Todo lo que ha pasado tras su coronación como Miss Universo 2025

Desde su triunfo en el certamen, Fátima Bosch ha sido celebrada como un símbolo de orgullo y empoderamiento, pero también ha enfrentado desafíos mediáticos y personales con resiliencia, reafirmado así su compromiso social como embajadora global de Miss Universo.

  • Tras su victoria, enfrentó mensajes de odio y ataques en redes sociales, a los que respondió públicamente, reafirmando su fortaleza y compromiso con la defensa de las mujeres.
  • Pese a los dimes y diretes, su triunfo fue celebrado masivamente en su estado natal y en todo México. En Villahermosa, cientos de personas se reunieron para ver la transmisión de la final y, al conocerse el resultado, las calles se llenaron de festejos, fuegos artificiales y caravanas.
  • Uno de los clips de la modelo que más popularidad han adquirido, está relacionado con su infancia. Con solo 5 años, compartió su sueño de ser Miss Universo y ayudar a la gente.

Fátima BoschMiss Universo 2025MéxicoMiss UniverseVentaneandomexico-entretenimiento

