Angélica Vale revela lo que hizo su ex Otto Padrón con su mamá antes de morir: “Es gacho contarlo”

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón genera rumores sobre infidelidad y problemas financieros en redes sociales (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha desencadenado una ola de rumores y versiones encontradas que han impactado la imagen pública de ambos.

En medio de este escenario, la propia Angélica Vale reveló una anécdota familiar que involucra a su exesposo y a su exsuegra, aportando un matiz personal a la controversia que rodea la separación.

La actriz, quien confirmó que el trámite fue iniciado por Padrón sin previo aviso, pidió a su audiencia no dejarse llevar por las especulaciones y agradeció el apoyo recibido tras el anuncio de la ruptura.

En una reciente intervención radiofónica, Angélica Vale relató que, debido a la ascendencia cubana de Otto Padrón, él le solicitaba que preparara platillos típicos de ese país.

Angélica Vale revela una anécdota familiar con su exsuegra y la receta de yuca cubana durante el proceso de separación (Hoy Día, YouTUbe)

Ante su desconocimiento de la cocina cubana, la actriz buscó orientación en su exsuegra, quien residía en Miami y se mostraba reacia a compartir sus recetas.

Vale recordó: “Mi exsuegra, que bueno, ya en paz descanse (…) el papá de mis hijos me decía ‘yo quiero, necesito que me hagas de comer cubano’ y yo, ‘ok, perfecto’. Un día me dice: ‘pídele la receta de la yuca a mi mamá’, y le digo: ‘suegra, páseme la receta de la yuca’, me dice: ‘es bien fácil hacer la receta de la yuca, es bien fácil, tú pones la yuca y ya’”.

Recordó que: “yo decía ‘sí suegra, pero qué le pongo, o sea qué le pongo’, ‘tú haces el mojo y pones la yuca y ya’, yo decía: ‘suegra pero de verdad, usted está del otro lado del país’, porque ellos vivían en Miami, ‘vamos a estar del otro lado del país, suegra dígame cómo’, ‘es fácil, tú lo pones ahí y ya’. Obviamente lo hacía para que no la tuviera”.

Una estrategia polémica en medio de una hospitalización

La actriz detalló que, pese a sus insistencias, su exsuegra evitaba darle instrucciones precisas, limitándose a respuestas evasivas. La situación cambió cuando la madre de Padrón enfermó gravemente y fue hospitalizada, por lo que estaba dopada.

Otto Padrón inicia el trámite de divorcio sin previo aviso, sorprendiendo a Angélica Vale y a sus seguidores (Redes sociales)

“Muy feo, pero ni modo, voy a tener qué quemar a mi ex, llegamos un día a visitarla al hospital porque estaba bien malita y la tenían bien ‘droguis’”.

En ese contexto, Otto Padrón recurrió a una estrategia inesperada: “Se voltea Otto y le dice, ‘mamá, ándale, dale la receta de la yuca que voy por un café’, se sale y me deja sola con ella en el hospital y yo decía, ‘ay Dios mío de mi corazón’ (…) Como estaba droguis, me soltó todos los secretos y toda la información, no se dio cuenta, y yo apuntando en friega”, relató Vale.

La actriz calificó la acción de su exmarido como “muy fea”, aunque reconoció que fue él quien tomó la iniciativa.

“Pobrecita, o sea, ya ahorita es gacho contarlo, porque sí nos pasamos de lanza, bueno, yo no, el hijo”.

En medio de la polémica por su divorcio, la actriz relató cómo consiguió, casi por accidente, la receta que su exesposo tanto le pedía y que su exsuegra se negaba a compartir (Instagram: Angélica Vale)

Supuestas infidelidades entre la ex pareja

El divorcio, que pone fin a catorce años de matrimonio, ha estado acompañado de versiones sobre supuestas infidelidades y problemas financieros.

Según declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol, Otto Padrón habría iniciado una relación sentimental con una mujer vinculada al entorno escolar de sus hijos, lo que habría motivado el inicio del trámite de divorcio.

Infante afirmó: “También se dice que anda con una señora del mismo colegio de los hijos, se dice, no he tenido la comprobación”.

En paralelo, surgieron rumores sobre una presunta infidelidad de Angélica Vale con el bailarín Julio Ramírez, a quien conoció durante la obra Vaselina y con quien compartió escenario en Las Angélicas. No obstante, Infante aclaró en Sale el Sol que “alguien esparció el rumor para hacerla quedar de la fregada”.