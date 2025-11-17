México

Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tendría romance con la mamá de compañeros de la escuela de sus hijos, según Gustavo Adolfo Infante

El ex ejecutivo ha sido vinculado sentimentalmente con una madre del colegio de sus hijos, según versiones difundidas, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de la relación



El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón genera especulaciones sobre infidelidad y nuevas relaciones en el entorno escolar de sus hijos (Instagram: Otto Padrón)

El reciente proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha generado una oleada de versiones encontradas y especulaciones, en medio de las cuales han surgido nuevos detalles sobre la vida personal del exejecutivo de televisión.

Según declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol, Padrón estaría involucrado sentimentalmente con una mujer que, al parecer, forma parte del entorno escolar de sus hijos y es conocida por la propia Angélica Vale.

Esta supuesta relación habría sido el detonante para que Padrón iniciara el trámite de divorcio, decisión que tomó sin informar previamente a la actriz.


Gustavo Adolfo Infante revela en 'Sale el Sol' que Otto Padrón estaría vinculado sentimentalmente con una madre del colegio de sus hijos (Cuartoscuro)

La controversia se intensificó después de que, durante la última semana, se difundieran rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Angélica Vale. Sin embargo, la narrativa cambió cuando Infante afirmó en Sale el Sol que “alguien esparció el rumor para hacerla quedar de la fregada”.

El periodista añadió que, en el caso de Otto Padrón, “también se dice que anda con una señora del mismo colegio de los hijos, se dice, no he tenido la comprobación”.

La conversación en el programa incluyó la intervención de Joanna Vega Biestro, quien expresó: “qué fuerte”, a lo que Infante respondió: “con una señora que es mamá de los compañeros de los hijos de Otto y Angélica de la escuela, de ese tamaño”.

Por su parte, Ana María Alvarado matizó que “eso no es engaño porque ya no estaban juntos, ya ni vivían en la misma casa”, mientras que Vega Biestro aconsejó: “de todas formas señoras, el consejo que siempre les doy, hasta que no esté firmando, si no, siempre serán las infieles”.


Angélica Vale agradece el apoyo del público y pide no creer en rumores tras el anuncio de su separación con Otto Padrón (Cuartoscuro)

En paralelo a estos señalamientos, Angélica Vale utilizó su espacio en la radio para agradecer el apoyo recibido tras el anuncio de su separación y pidió a la audiencia “no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es súper fácil de pronto agarrar, juzgar y decir sin saber la verdadera historia”.

La actriz fue enfática al explicar su silencio: “No voy a hablar, no voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino que no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque yo nunca he estado en escándalos”.

Vale confirmó que el proceso de divorcio está en marcha y que fue Otto Padrón quien lo inició sin notificarle previamente.


Rumores sobre una supuesta relación entre Angélica Vale y el bailarín Julio Ramírez surgen tras su colaboración en 'Vaselina' y 'Las Angélicas' (Instagram)

La separación, que se hizo pública tras catorce años de matrimonio, ha estado marcada por versiones cruzadas y la aparición de nuevos rumores, como el supuesto vínculo de Angélica Vale con el bailarín Julio Ramírez, a quien conoció durante su trabajo conjunto en la obra Vaselina y posteriormente participó en el espectáculo Las Angélicas.

Además, han circulado especulaciones sobre posibles problemas financieros entre Vale y Padrón, lo que ha alimentado la discusión en redes sociales.

