Receta de cheesecake de ponche: innovación dulce en la cocina tradicional

Una combinación que permite disfrutar aromas y texturas típicas de diciembre durante todo el año

El cheesecake de ponche de frutas fusiona la repostería internacional con el folclore mexicano en un postre único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar de los sabores navideños en cualquier época ya es posible gracias al cheesecake de ponche de frutas, una propuesta que une lo mejor de la repostería internacional con el folclore mexicano.

La combinación de la textura suave y cremosa del tradicional cheesecake con una mermelada casera de ponche de frutas resulta en un postre que evoca recuerdos festivos y momentos de convivencia familiar.

Además, la posibilidad de preparar la mermelada durante todo el año hace que la receta trascienda las celebraciones de diciembre y se integre a todo tipo de reuniones.

La receta de cheesecake de ponche permite disfrutar los sabores navideños durante todo el año en cualquier reunión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principalmente, el cheesecake de ponche destaca por equilibrar el dulzor típico del queso crema con la acidez y el aroma especiado del ponche, bebida tradicional de diciembre.

Receta de cheesecake de ponche

El cheesecake de ponche de frutas fusiona técnicas clásicas de repostería con ingredientes característicos del ponche, como frutas deshidratadas, especias y azúcar morena, convirtiendo el postre en una experiencia aromática y llena de matices.

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María
  • 90 g de mantequilla derretida
  • 600 g de queso crema
  • 200 ml de crema para batir
  • 180 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 25 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 400 g de mermelada de ponche de frutas

Para la mermelada de ponche:

  • 1 manzana roja en cubos pequeños
  • 1 pera en cubos pequeños
  • 50 g de pasas
  • 50 g de ciruelas pasas picadas
  • 2 cucharadas de flor de jamaica seca
  • 1 rama de canela
  • 1 clavo de olor
  • 1 trozo pequeño de caña de azúcar (opcional)
  • 200 g de azúcar morena
  • 500 ml de agua
La mermelada casera de ponche de frutas aporta aroma, acidez y dulzor equilibrado al tradicional cheesecake de queso crema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cheesecake de ponche, paso a paso

  1. Triturar las galletas hasta lograr un polvo fino y mezclar con la mantequilla derretida. Forrar la base de un molde desmontable y presionar firmemente. Llevar al refrigerador mientras se prepara el relleno.
  2. Colocar en una olla la manzana, pera, pasas, ciruelas, jamaica, especias, azúcar y agua. Cocinar a fuego bajo hasta que las frutas estén suaves y la mezcla espese (aproximadamente de 30-40 minutos). Dejar enfriar.
  3. Batir el queso crema con el azúcar en un bol amplio. Incorporar los huevos de uno en uno, luego la crema, vainilla y la harina; batir hasta integrar, evitando sobrebatir.
  4. Verter la mezcla de queso sobre la base de galleta y llevar al horno precalentado, con la rejilla a media altura. Hornear durante 60 minutos o hasta que el centro apenas tiemble.
  5. Dejar enfriar el cheesecake a temperatura ambiente, luego refrigerar mínimo 4 horas (o toda la noche). El reposo es fundamental para una textura perfecta.
  6. Desmoldar y cubrir con abundante mermelada de ponche de frutas fría.
  7. Utiliza frascos esterilizados para guardar la mermelada; puede conservarse refrigerada por hasta dos semanas.
Una receta que transforma los sabores festivos en un postre ideal para compartir en cualquier temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional de la receta

  1. Calorías: aproximadamente 340 kcal
  2. Proteínas: 6,8 g
  3. Grasas: 19 g
  4. Carbohidratos: 36 g
  5. Azúcares: 23 g
  6. Fibra: 1,5 g
  7. Sodio: 170 mg

Adán Augusto confirma que él

Cómo desmaquillarse con aceite de

Metro CDMX y Metrobús hoy

Basílica de Guadalupe 2025: estas

Lidia Ávila revela por primera
Detienen en Guatemala a hombre

Lidia Ávila revela por primera

Robert Dante Siboldi saldría de

