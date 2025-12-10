Receta de cheesecake de ponche: innovación dulce en la cocina tradicional

El cheesecake de ponche de frutas fusiona la repostería internacional con el folclore mexicano en un postre único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar de los sabores navideños en cualquier época ya es posible gracias al cheesecake de ponche de frutas, una propuesta que une lo mejor de la repostería internacional con el folclore mexicano.

La combinación de la textura suave y cremosa del tradicional cheesecake con una mermelada casera de ponche de frutas resulta en un postre que evoca recuerdos festivos y momentos de convivencia familiar.

Además, la posibilidad de preparar la mermelada durante todo el año hace que la receta trascienda las celebraciones de diciembre y se integre a todo tipo de reuniones.

Principalmente, el cheesecake de ponche destaca por equilibrar el dulzor típico del queso crema con la acidez y el aroma especiado del ponche, bebida tradicional de diciembre.

Receta de cheesecake de ponche

El cheesecake de ponche de frutas fusiona técnicas clásicas de repostería con ingredientes característicos del ponche, como frutas deshidratadas, especias y azúcar morena, convirtiendo el postre en una experiencia aromática y llena de matices.

Ingredientes

200 g de galletas tipo María

90 g de mantequilla derretida

600 g de queso crema

200 ml de crema para batir

180 g de azúcar

3 huevos

25 g de harina de trigo

1 cucharadita de extracto de vainilla

400 g de mermelada de ponche de frutas

Para la mermelada de ponche:

1 manzana roja en cubos pequeños

1 pera en cubos pequeños

50 g de pasas

50 g de ciruelas pasas picadas

2 cucharadas de flor de jamaica seca

1 rama de canela

1 clavo de olor

1 trozo pequeño de caña de azúcar (opcional)

200 g de azúcar morena

500 ml de agua

Cómo hacer cheesecake de ponche, paso a paso

Triturar las galletas hasta lograr un polvo fino y mezclar con la mantequilla derretida. Forrar la base de un molde desmontable y presionar firmemente. Llevar al refrigerador mientras se prepara el relleno. Colocar en una olla la manzana, pera, pasas, ciruelas, jamaica, especias, azúcar y agua. Cocinar a fuego bajo hasta que las frutas estén suaves y la mezcla espese (aproximadamente de 30-40 minutos). Dejar enfriar. Batir el queso crema con el azúcar en un bol amplio. Incorporar los huevos de uno en uno, luego la crema, vainilla y la harina; batir hasta integrar, evitando sobrebatir. Verter la mezcla de queso sobre la base de galleta y llevar al horno precalentado, con la rejilla a media altura. Hornear durante 60 minutos o hasta que el centro apenas tiemble. Dejar enfriar el cheesecake a temperatura ambiente, luego refrigerar mínimo 4 horas (o toda la noche). El reposo es fundamental para una textura perfecta. Desmoldar y cubrir con abundante mermelada de ponche de frutas fría. Utiliza frascos esterilizados para guardar la mermelada; puede conservarse refrigerada por hasta dos semanas.

Valor nutricional de la receta

Calorías: aproximadamente 340 kcal Proteínas: 6,8 g Grasas: 19 g Carbohidratos: 36 g Azúcares: 23 g Fibra: 1,5 g Sodio: 170 mg