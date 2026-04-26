Disparan a policía de la PBI afuera del metro Constitución de 1917 en la CDMX

El elemento fue trasladado para recibir atención médica. (X/ @MetroCDMX)

La tarde de este 25 de abril, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resultó herido tras ser atacado con arma de fuego afuera del metro Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

El oficial, que realizaba labores de seguridad en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM), recibió dos disparos al intentar desarmar a un hombre involucrado en una discusión con una mujer, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

El agresor huyó tras el ataque, mientras que el policía recibió atención médica por una lesión en la pierna izquierda.

Las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia para ubicar al probable responsable.

Esto derivó la agresión armada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina señaló mediante un comunicado preliminar que varios usuarios alertaron al oficial sobre una discusión, lo que llevó a la intervención.

El reporte indica que, al aproximarse, el policía descubrió que el hombre portaba un arma de fuego y trató de quitársela.

Durante el forcejeo, ocurrieron las detonaciones que dejaron herido al elemento de la PBI.

Hasta el momento, el agente recibe atención en un hospital. La dependencia capitalina mantiene labores de búsqueda y seguimiento para localizar al responsable del ataque.

Qué es el CETRAM Constitución de 1917 y dónde se ubica

El CETRAM Constitución de 1917 es uno de los principales centros de transferencia modal de la Ciudad de México. Se ubica en la alcaldía Iztapalapa, junto a la terminal de la Línea 8 del Metro, sobre avenida Ermita Iztapalapa.

Por este punto estratégico transitan alrededor de 200 mil pasajeros al día, lo que lo coloca entre los cinco CETRAM con mayor afluencia de la ciudad. Cuenta con 32 rutas de transporte público y más de 900 unidades, que conectan a usuarios tanto de la CDMX como del oriente de la Zona Metropolitana. Además del Metro, en el sitio se encuentran dos de los transportes capitalinos más nuevos, el trolebús elevado y el Cablebús.

Este nivel de afluencia y actividad convierte al CETRAM en un punto estratégico para la movilidad en la ciudad, pero también representa retos en materia de seguridad, como lo evidencia el ataque registrado la tarde de este 25 de abril afuera del metro Constitución de 1917.

Otros ataques recientes en alrededores del Metro capitalino

La tarde del 16 de abril de 2026 se reportó un tiroteo en calles cercanas a la estación Puebla de la Línea 9 del Metro, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Un hombre de 52 años fue herido con arma de fuego mientras se encontraba en una camioneta estacionada sobre la calle Goma.

El servicio de la línea 9 del Metro se vio afectado por la entrada de personas a las vías. Crédito: X/@CharlyWarrrior

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron en motocicleta y se refugiaron en el Metro, provocando el cierre temporal del servicio.

La persecución terminó con la detención de los sospechosos en la estación Ciudad Deportiva.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que la víctima fue trasladada a un hospital y que la investigación sigue en curso, apoyada en el análisis de videovigilancia.