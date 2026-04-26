Simón Levy genera controversia tras responsabilizar a AMLO y Sheinbaum luego del tiroteo en Washington

El abogado continúa su cruzada contra la Cuarta Transformación. (Presidencia / Simón Levy)

Simon Levy, exsubsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo federal (Sectur) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advirtió que, si algo le pasara a Donald Trump tras el ataque en Washington la responsabilidad caería en la presidenta Sheinbaum y en AMLO.

“Si algo le pasa al Presidente Trump, hago responsable directo a los carteles mexicanos coordinados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum”.

Del mismo modo, Simón Levy lanzó una dura acusación: “El gobierno de Sheinbaum asesinó directamente a los agentes de la CIA en México. Ya están muy cerca de caer y están desesperados”.

¿Qué pasó en Washington?

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

El incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado en el Washington Hilton interrumpió el tradicional encuentro entre la prensa y el gobierno de Estados Unidos, luego de que agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania tras un aparente tiroteo.

El propio Trump señaló minutos después, mediante Truth Social, que resultó ileso, agradeció a las autoridades y confirmó la detención del presunto tirador. El mandatario recomendó retomar el evento, pero reconoció que la velada cambió por completo y afirmó que “simplemente tendremos que repetirla”.

Al inicio de la cena, asistentes y periodistas informaron haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones cuando apenas comenzaba la velada. Varios asistentes buscaron refugio bajo las mesas. Una voz alertó a los presentes que se agacharan mientras equipos tácticos de seguridad se desplegaron en el salón principal.

. REUTERS/Evan Vucci

Erin Thiellman, veterana militar presente en el acto, narró que afuera del salón oyó tres disparos y observó cómo un hombre cayó detrás de ella. Thiellman describió que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores.

El Servicio Secreto bloqueó todas las salidas y helicópteros sobrevolaron el hotel casi de inmediato. Agentes de la policía y miembros de la Guardia Nacional rodearon el edificio. Los asistentes pudieron salir, pero no regresar al inmueble.

Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó que hubo un agresor armado, cuya identidad no se reveló en ese momento. El Servicio Secreto informó que el presunto responsable quedó arrestado tras el operativo.

La evacuación incluyó a todo el gabinete; el presidente volvió ileso a la Casa Blanca La evacuación no solo involucró a Trump y Melania. El vicepresidente JD Vance y el resto del gabinete federal también fueron desalojados con sus equipos de seguridad. Entre los funcionarios asistentes estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump y Melania fueron trasladados directamente a la Casa Blanca, donde el presidente emitió su mensaje en redes sociales. En sus palabras: “El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que ‘el show continúe’, pero me guiaré enteramente por lo que decidan las fuerzas del orden”.