México

Qué vitaminas son buenas para bajar el cortisol y evitar el cansancio

Un aumento sostenido de esta hormona puede provocar agotamiento, ansiedad y dificultades para dormir

Guardar
La fatiga y la ansiedad
La fatiga y la ansiedad pueden ser consecuencia de un exceso prolongado de la hormona cortisol. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés es un desafío frecuente que puede afectar tanto la energía diaria como el bienestar mental. La hormona cortisol, producida en situaciones de presión, es conocida por su impacto en el cuerpo: cuando se mantiene elevada por mucho tiempo, el resultado suele ser fatiga, ansiedad y dificultad para descansar.

Algunos nutrientes, en particular ciertas vitaminas, pueden apoyar la regulación de la generación de cortisol, ayudando a disminuir el agotamiento relacionado al estrés. Medicina y Salud Pública destaca el aporte de estos micronutrientes como aliados clave.

Qué es el cortisol y cómo afecta tu energía

El cortisol es una hormona esteroidea liberada por las glándulas suprarrenales en respuesta a situaciones estresantes o a un bajo nivel de glucosa. Su papel es esencial para responder al peligro, pero cuando su presencia se vuelve constante, contribuye a fatiga crónica, alteraciones del sueño y aumento de peso.

Un exceso prolongado de cortisol facilita, entre otros problemas, la supresión del sistema inmunológico y problemas metabólicos, lo que a su vez desemboca en menor vitalidad.

Vitaminas recomendadas para bajar los niveles de cortisol

Vitaminas como la D, C
Vitaminas como la D, C y el complejo B ayudan a regular el cortisol y combatir el cansancio. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos informes señalan que una alimentación rica en vitaminas específicas puede ayudar de forma natural a regular el cortisol y combatir el cansancio. Estas son las principales vitaminas sugeridas para este fin:

  • Vitamina D: Relacionada con el estado de ánimo, su deficiencia está asociada a mayor riesgo de depresión y sensación de baja energía. Alimentos como pescado, huevo y lácteos bajos en grasa la contienen, y la exposición solar controlada también contribuye.
  • Vitamina C: Fundamental para la producción de dopamina, un neurotransmisor que ayuda a reducir el estrés. Está presente en brócoli, fresas y melón.
  • Complejo B: Incluye varias vitaminas que mantienen el sistema nervioso en condiciones óptimas y regulan los procesos relacionados al estrés. El ácido fólico, la B6 y B12, además de la B2 o riboflavina, están presentes en carnes, pescado y productos lácteos.

Consumir suficiente cantidad de estas vitaminas a través de la dieta o mediante suplementos puede ser un recurso útil para quienes experimentan cansancio persistente o altos niveles de estrés. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Otras recomendaciones y nutrientes de apoyo

El complejo B mantiene el
El complejo B mantiene el sistema nervioso en condiciones óptimas y regula la respuesta al estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a estas vitaminas, existen otros nutrientes que complementan la reducción del cortisol y la mejora del estado anímico:

  • Magnesio: Mineral esencial para casi todos los sistemas corporales. Se encuentra en nueces, granos enteros y verduras de hoja verde.
  • Selenio y zinc: Contribuyen a la función neuromoduladora y a la estabilidad emocional. Puedes encontrarlos en nueces de Brasil y mariscos.
  • Ácidos grasos omega-3: Mejoran el bienestar mental y contribuyen al estado de ánimo.

Además de estos nutrientes, se recomienda mantener una rutina diaria saludable, como ejercicio y llevar alimentación adecuada.

Temas Relacionados

Cortisol Estrés VitaminasSaludmexico-noticias

Más Noticias

CANACO estima derrama de 1 mil 724 millones de pesos en las fiestas a la Virgen de Guadalupe

Un mayor número de peregrinos y turistas dinamizará sectores como alimentos, hospedaje y transporte

CANACO estima derrama de 1

Kenia López Rabadán urge a garantizar la seguridad en Michoacán y rechaza politización del combate a la violencia

La diputada del PAN aseguró que lo ocurrido en el estado michoacano va más allá del uso correcto de la terminología

Kenia López Rabadán urge a

EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Todos los individuos son de origen mexicano; deben cumplir penas que van desde 22 meses a cuatro años y medio de prisión

EEUU envía a México a

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Ya cayó el pago de diciembre a las beneficiarias del Edomex?

El depósito de este mes será el último que reciban algunas participantes

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Ya

La zona arqueológica de Cobá inaugura nueva escalinata en el Nohoch Mul

La nueva escalinata fue diseñada para garantizar la seguridad y funcionalidad del acceso al monumento

La zona arqueológica de Cobá
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU envía a México a

EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Atacan con explosivo domicilio de la coordinadora de Seguridad Pública de Santiago Maravatío, Guanajuato

Identifican red de pornografía infantil que operaba por mensajería instantánea en Oaxaca, implicado fue detenido

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Autoridades de Michoacán confirman ataque a policías municipales de Apatzingán, hay 2 elementos heridos

ENTRETENIMIENTO

Novia de Abelito confirma que

Novia de Abelito confirma que trabajó en centros nocturnos antes de conocer al influencer: “Tengo un pasado como todos”

¿Quién era Phill Vinall, el exmiembro de Zoé y Enjambre que falleció?

31 Minutos suma nuevas fechas en otras ciudades de México: preventa y recintos para “Radio Guaripolo II”

¿Dejará la música? Tras fuertes críticas, Ángela Aguilar revela que le gustaría debutar en la actuación

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

DEPORTES

FMF confirma que Rafa Márquez

FMF confirma que Rafa Márquez será entrenador de la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y descarta rumores

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?