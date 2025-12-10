Qué vitaminas son buenas para bajar el cortisol y evitar el cansancio

La fatiga y la ansiedad pueden ser consecuencia de un exceso prolongado de la hormona cortisol. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés es un desafío frecuente que puede afectar tanto la energía diaria como el bienestar mental. La hormona cortisol, producida en situaciones de presión, es conocida por su impacto en el cuerpo: cuando se mantiene elevada por mucho tiempo, el resultado suele ser fatiga, ansiedad y dificultad para descansar.

Algunos nutrientes, en particular ciertas vitaminas, pueden apoyar la regulación de la generación de cortisol, ayudando a disminuir el agotamiento relacionado al estrés. Medicina y Salud Pública destaca el aporte de estos micronutrientes como aliados clave.

Qué es el cortisol y cómo afecta tu energía

El cortisol es una hormona esteroidea liberada por las glándulas suprarrenales en respuesta a situaciones estresantes o a un bajo nivel de glucosa. Su papel es esencial para responder al peligro, pero cuando su presencia se vuelve constante, contribuye a fatiga crónica, alteraciones del sueño y aumento de peso.

Un exceso prolongado de cortisol facilita, entre otros problemas, la supresión del sistema inmunológico y problemas metabólicos, lo que a su vez desemboca en menor vitalidad.

Vitaminas recomendadas para bajar los niveles de cortisol

Vitaminas como la D, C y el complejo B ayudan a regular el cortisol y combatir el cansancio. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos informes señalan que una alimentación rica en vitaminas específicas puede ayudar de forma natural a regular el cortisol y combatir el cansancio. Estas son las principales vitaminas sugeridas para este fin:

Vitamina D : Relacionada con el estado de ánimo , su deficiencia está asociada a mayor riesgo de depresión y sensación de baja energía. Alimentos como pescado , huevo y lácteos bajos en grasa la contienen, y la exposición solar controlada también contribuye.

Vitamina C : Fundamental para la producción de dopamina , un neurotransmisor que ayuda a reducir el estrés . Está presente en brócoli, fresas y melón.

Complejo B: Incluye varias vitaminas que mantienen el sistema nervioso en condiciones óptimas y regulan los procesos relacionados al estrés. El ácido fólico, la B6 y B12, además de la B2 o riboflavina, están presentes en carnes, pescado y productos lácteos.

Consumir suficiente cantidad de estas vitaminas a través de la dieta o mediante suplementos puede ser un recurso útil para quienes experimentan cansancio persistente o altos niveles de estrés. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Otras recomendaciones y nutrientes de apoyo

El complejo B mantiene el sistema nervioso en condiciones óptimas y regula la respuesta al estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a estas vitaminas, existen otros nutrientes que complementan la reducción del cortisol y la mejora del estado anímico:

Magnesio : Mineral esencial para casi todos los sistemas corporales. Se encuentra en nueces , granos enteros y verduras de hoja verde.

Selenio y zinc : Contribuyen a la función neuromoduladora y a la estabilidad emocional . Puedes encontrarlos en nueces de Brasil y mariscos.

Ácidos grasos omega-3: Mejoran el bienestar mental y contribuyen al estado de ánimo.

Además de estos nutrientes, se recomienda mantener una rutina diaria saludable, como ejercicio y llevar alimentación adecuada.