México

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

Guardar
Esta vitamina puede complementar tratamientos
Esta vitamina puede complementar tratamientos médicos y cambios de estilo de vida en el manejo del hígado graso no alcohólico. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Como sabemos el hígado graso es una de la condiciones de mayor prevalencia tanto en México como en el mundo.

Por esta razón es importante conocer cuales son las herramientas que tenemos para combatirlo y ayudar a revertirlo en sus primeras etapas, cuando aún es posible evitar que derive en cirrosis.

En este sentido, existe un nutriente clave que ha demostrado tener un impacto positivo en el combate de dicha condición, principalmente debido a su elevado contenido de antioxidantes.

Nos referimos a la vitamina E y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre sus propiedades para la salud hepática.

La acción de esta vitamina
La acción de esta vitamina contribuye a retrasar la progresión de la fibrosis en el hígado graso no alcohólico. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Los importantes beneficios que brinda la vitamina E para el combate del hígado graso

Como mencionamos, incrementar el consumo de este nutriente, pueden tener un impacto real en el combate del hígado graso gracias a los siguientes beneficios:

  • Acción antioxidante: La vitamina E neutraliza los radicales libres en el organismo. Esto ayuda a proteger las células hepáticas del daño causado por el estrés oxidativo, un factor clave en la progresión del hígado graso no alcohólico.
  • Reducción de la inflamación: Diferentes estudios han mostrado que la vitamina E contribuye a disminuir la inflamación en el hígado. Al reducir los procesos inflamatorios, se puede limitar el avance de la enfermedad y mejorar la función hepática.
  • Mejoría en los niveles de enzimas hepáticas: El consumo controlado de vitamina E puede favorecer la disminución de las transaminasas, enzimas que suelen elevarse ante daño hepático. Niveles estables de estas enzimas se asocian con una mejor salud del hígado.
  • Favorece la resistencia a la insulina: La vitamina E puede contribuir a mejorar la resistencia a la insulina, un problema común en personas con hígado graso. El control de la insulina facilita la reducción de la acumulación de grasa en el hígado.
  • Retraso en la progresión de la fibrosis: La acción antioxidante de la vitamina E puede ayudar a limitar el daño en los tejidos hepáticos, lo que resultaría en una menor formación de fibrosis o cicatriz en el hígado.
  • Seguridad en pacientes sin diabetes tipo 2: La evidencia sobre los beneficios de la vitamina E es más concluyente en personas con hígado graso no alcohólico que no padecen diabetes tipo 2, según algunas investigaciones clínicas.
  • Apoyo a tratamientos médicos y cambios de estilo de vida: El uso de vitamina E no sustituye otras intervenciones, pero puede aportar beneficios adicionales cuando se combina con dieta, ejercicio y seguimiento médico.
En caso de pensar en
En caso de pensar en el uso de suplementación con vitamina E esto debe realizarse bajo prescripción profesional, ya que su uso indiscriminado puede tener riesgos para la salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo obtener vitamina E de la dieta para combatir el hígado graso

La mejor manera de obtener los beneficios de la vitamina E es a través de la dieta mediante el consumo de alimentos de origen vegetal y algunos productos de origen animal. Los principales alimentos ricos en vitamina E son:

  • Aceites vegetales, como el de germen de trigo, de girasol, de oliva y de maíz.
  • Frutos secos, especialmente almendras, avellanas, nueces y semillas de girasol.
  • Verduras de hoja verde, entre ellas la espinaca y el brócoli.
  • Aguacate.
  • Cereales integrales.
  • Mango, papaya y kiwi.
Los frutos secos son una
Los frutos secos son una de las principales fuentes naturales de vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación regular de estos alimentos en la dieta favorece el aporte adecuado de vitamina E, que puede contribuir a proteger la salud del hígado cuando se combina con una alimentación equilibrada, actividad física y supervisión médica.

En algunos casos se puede pensar en recurrir a la suplementación; sin embargo, no se aconseja hacerlo sin indicación profesional, ya que el exceso de vitamina E puede causar efectos adversos en personas con hígado graso.

Temas Relacionados

vitaminavitamina Ehígado grasoBienestarsaludmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Una buena planeación fiscal depende de conocer los días sin atención presencial en oficinas

¿Qué días no trabaja el

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

¿Quién es José Medina Mora

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Arranca preventa de boletos para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Para esta edición inédita de la final del torneo mexicano se contará con la experiencia de un silbante controversial en la liga

Este será el árbitro para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas